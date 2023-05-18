Оппонент Эрдогана Кылычдароглу пообещал выселить всех беженцев из страны

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае своего избрания на пост главы государства он намерен инициировать депортацию из страны всех беженцев. По оценкам политика, число подлежащих выселению из Турции беженцев составит порядка 10 млн человек.
Фото: Cagla Gurdogan, Reuters
«Вы понимаете, если они останутся, доллар будет стоить 30 лир, когда буханка хлеба достигает 10 лир, нищета будет усугубляться, и эти беглецы, просители убежища, превратятся в потенциальные машины преступления. Начнется мародерство»,— обосновал господин Кылычдароглу свою инициативу (цитата по Haberturk).
По мнению турецкого оппозиционера, страна сейчас находится в серьезном миграционном кризисе и возможности содержать миллионы беженцев (прежде всего прибывших в Турцию из Афганистана, Сирии и Пакистана) у Анкары просто нет. Ответственность за миграционный кризис в Турции Кемаль Кылычдароглу публично возложил на нынешнего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, по мнению кандидата в президенты Турции, господин Эрдоган намеренно поощрял массовое прибытие беженцев, чтобы получить «импортированные голоса» на выборах.
14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.
Подробнее о ходе президентских выборов в Турции — в материале «Ъ» «В Турции третий не лишний».