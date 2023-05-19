В связи с вышесвязанным

Минцифры совместно с крупнейшими операторами связи подготовили предварительный вариант стратегии развития отрасли до 2035 года. За последние десять лет ее вклад в ВВП снизился вдвое, до тридцатилетнего минимума. По версии авторов документа, в ближайшей перспективе росту рынка поможет присоединение к РФ новых территорий, интерес развивающихся стран к отечественным решениям и отказ от устаревших технологий, включая 3G. В то же время срок внедрения 5G может быть отложен на 2030 год. Причем все гражданские сети связи в стране будут исходно «проектироваться для нужд госуправления, обороны, безопасности и правопорядка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предварительной версией «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы», которая разрабатывается по поручению Владимира Путина и должна быть утверждена в 2023 году. Положения документа предполагается учесть при разработке и корректировке «Стратегии развития информационного общества в РФ до 2030 года», нацпрограммы «Цифровая экономика» и других документов. Для финансового обеспечения мероприятий стратегии планируется использовать бюджеты госпрограмм, местных и внебюджетных источников. В подготовке стратегии, по данным “Ъ”, участвовали все крупнейшие операторы и российские производители оборудования.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что проект должен быть представлен в правительство до конца мая, сейчас идет сбор «предложений отрасли». В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что работа над документом продолжается: «Рабочие группы проводят корректировку разделов по замечаниям и готовятся к защите на очередной стратегической сессии».

В проекте говорится, что в 2022 году инвестиции в отрасль связи РФ упали на 5,8% — в первую очередь из-за мобильных операторов, которые формируют 38% общего объема вложений и сократили их 17,6%. Причиной стали ограничения на закупку импортного оборудования, в том числе базовых станций. В последние три года в среднем объем инвестиций участников рынка был на уровне 550 млрд руб. в год. Норма инвестирования (отношение вложений в основной капитал к выручке) составляла 26%, что выше, например, чем в нефтегазовой промышленности.

Однако, уточняется в документе, одной из ключевых остается стагнация свободного денежного потока и EBITDA «из-за сохранения низких цен на услуги связи и исчерпания возможностей органического роста». Падение рентабельности отрасли приводит к снижению ее инвестиционной привлекательности и налоговых поступлений, в целом за последние десять лет вклад связи в ВВП снизился примерно вдвое, до тридцатилетнего минимума. В 2022 году валовая добавленная стоимость компаний сегмента составила 1,1 трлн руб.

Среди предпосылок восстановления инвестиционной привлекательности отрасли в стратегии называется расширение рынка услуг связи за счет присоединения к РФ новых субъектов, интерес развивающихся стран к российским технологиям, переход на отечественное оборудование, международный транзит трафика «восток-запад», а также отказ от развития широкого спектра технологий, в том числе устаревших, и фокусирование на их ограниченном наборе.

Оборудование стандарта связи LTE и более ранних поколений должно быть полностью заменено на сетях на отечественное к 2023 году, а в 2027 году будет завершено использование стандарта 3G (об этом стало известно еще прошлой осенью, см. “Ъ” от 28 октября 2022 года).

В то же время сроки ввода в России новых стандартов связи откладываются, следует из документа: теперь коммерческая эксплуатация сетей 5G и 6G-Ready начнется с 2030 года. Сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты во всех городах страны с населением от 100 тыс. человек.

В «дорожной карте» развития связи, утвержденной правительством в конце 2022 года, говорилось, что уже в 2023 году около 100 тыс. человек в РФ смогут пользоваться 5G на базе отечественных решений, а в 2030 году их число должно увеличиться до 50 млн. В мире уже 249 операторов в 97 странах запустили сети 5G, а число их абонентов превысило 1 млрд.

Достижение «заявленных амбициозных целей», отмечается в стратегии, потребует новых принципов взаимодействия операторов между собой, с госорганами, а также с участниками транспортной и энергетической инфраструктуры. В 2035 году появятся инструменты «совместного и динамического распределения частот между операторами». При этом создаваемые гражданские сети связи будут «изначально проектироваться для нужд госуправления, обороны, безопасности и правопорядка».

Операторы связи в целом поддерживают стратегию отказа от невостребованных технологий, в частности 3G. В МТС “Ъ” сказали, что намерены отключать сети 3G постепенно после 2025 года, по мере отказа абонентов от устройств 3G без поддержки LTE: «Сегодня только 6% абонентов используют такие устройства, и мы ожидаем, что доля в ближайшие годы продолжит сокращаться». В «Вымпелкоме», «Ростелекоме», Tele2 отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответили.

Большая часть частот 3G уже была или будет в ближайшее время конвертирована для использования в сетях LTE, отмечает замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи Александр Сиволобов: «Но вопрос полного отключения 3G выглядит более серьезным, поскольку множество устройств, включая оборудование интернета вещей, все еще зависит от этой сети».

Основатель сервиса телефонии для бизнеса SipUni Артемий Мороко связывает снижение вклада отрасли в ВВП и стагнацию налоговых поступлений с тем, что тарифы операторов почти не менялись: «Я думаю, что ближайшие несколько лет есть все основания, чтобы тариф проиндексировать».

Традиционные рынки Европы и Северной Америки, где мобильная связь имеет высокое проникновение, также сталкиваются с уменьшением вклада этой отрасли в ВВП, добавляет Александр Сиволобов: «В большинстве развитых стран мира доля телекоммуникационных услуг в расходах абонентов сокращается благодаря глобальному повышению операционной эффективности бизнеса и оптимизации трат, Россия — не исключение».

Цифры и доли ВВП в данном контексте — обманчивые показатели, подчеркивает он. «Связь нужно рассматривать не с точки зрения процентного вклада в ВВП, а с учетом достижения конкретных задач социально-экономического развития,— поясняет эксперт.— Мобильная связь, например, выступает основой для цифровизации госуслуг».

Юлия Тишина, Вадим Красников, Юлия Юрасова