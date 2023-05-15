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Коммерсантъ FM
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Дроны пошли на взлет

Продажи квадрокоптеров выросли в 20 раз

Маркетплейсы отмечают заметное увеличение спроса на любительские дроны. Их продажи на Wildberries в январе—марте выросли почти в 20 раз год к году, до 26,7 тыс. штук, а на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. штук. Закрытие летных зон в большинстве регионов и увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов пока не сказались на интересе к ним, отмечают участники рынка. Эксперты полагают, что на спрос повлияла в том числе популяризация дронов в СМИ: потребители часто слышат о них в связи с военными действиями на Украине. Часть устройств, впрочем, напрямую закупается для участия в конфликте.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По данным аналитической компании Moneyplace, в первом квартале продажи дронов на российских маркетплейсах выросли в 15–20 раз. Так, на Wildberries, по подсчетам аналитиков, продажи квадрокоптеров увеличились в 20 раз год к году, до 26,7 тыс. штук (в первом квартале 2022 года на площадке было продано менее 2 тыс. устройств). На Ozon за тот же период реализовано 17,6 тыс. дронов, что в 15 раз больше, чем годом ранее.

В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 млн руб., а на Ozon — до 57 млн руб. Средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс. руб. в Wildberries и 5 тыс. руб. в Ozon. Наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки, отметили в Moneyplace. По данным компании, число активных продавцов квадрокоптеров за год на Wildberries выросло на 392%, до 521 селлера, на Ozon — на 556%, до 971 продавца. В Ozon, «Сбермегамаркете» и «Яндекс.Маркете» “Ъ” не ответили, в Wildberries отказались от комментариев.

Спрос на дроны на маркетплейсах действительно многократно увеличился, однако у официальных ритейлеров тенденция гораздо менее выражена из-за ограниченного выбора устройств, отмечает первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский. По его мнению, закрытие полетов в некоторых регионах РФ не помешает растущему спросу на дроны, «чтобы отслеживать все парковые зоны, где обычно запускают квадрокоптеры, и другие уединенные места, просто не хватит полицейских». Количество штрафов за несогласованные полеты дронов на закрытых территориях растет, уточняет господин Каниовский, «но и это не остановит любителей».

Большая часть регионов начала ограничивать полеты дронов с октября 2022 года (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года). После инцидента с дроном в Кремле на майских праздниках использование устройств было ограничено почти повсеместно (см. “Ъ” от 5 мая). Сейчас запрет на использование беспилотников действует уже в 40 регионах, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Между тем эксперты связывают рост популярности любительских дронов в том числе с повсеместным обсуждением беспилотников в связи с военными действиями на Украине. Рост продаж квадрокоптеров на маркетплейсах связан с «популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции», поясняет исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание»,— отмечает он. По его словам, несмотря на ограничения, дроны продолжают приобретать, например, для использования в путешествиях внутри страны и за границей.

Часть продаж может быть прямо связана с военными действиями. Собеседник “Ъ” на рынке квадрокоптеров говорит, что на данный момент около 20% всех продаваемых в РФ дронов, способных на видеосъемку, «отправляются в зону военной операции». Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков согласен с этой оценкой: «Сейчас это один из товаров первой необходимости для военных. Учитывая запрет на полеты в некоторых регионах, квадрокоптеры в основном отправляются на границу Украины».

Вадим Красников, Тимофей Корнев

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