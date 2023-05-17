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Сводки с полей сожжений

Владимир Путин получил их в режиме ВКС

17 мая президент России Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с членами правительства. Оно началось с пожаров и закономерно продолжилось наводнениями. Сравнить происходящее можно только с боевыми действиями. И есть, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, с чем сравнивать.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в этот день солировал

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в этот день солировал

Фото: пресс-служба президента РФ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в этот день солировал

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча с членами правительства началась с раздела «Разное», в котором на первом месте оказались по понятным причинам пожары.

Глава МЧС Александр Куренков изложил статистику, и она была как с фронта:

— Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 21 человек погиб. Эвакуировано более 2 тыс. человек, из них 122 человека находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные жители убыли к родственникам.

Что-то это напоминало. Вернее, все.

«Площадь, пройденная огнем», увеличилась, по словам Александра Куренкова, в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

Термины пожарных внушают необходимую, я бы сказал дежурную, тревогу:

— На сегодняшний день Свердловская область является одним из самых горимых субъектов Российской Федерации,— сообщил глава МЧС.

Не голимых, конечно, и не гонимых.

То есть да, особо подвержен горению, но надежда на спасение все есть. Если, конечно, правильно выстроить отношения с МЧС.

Впрочем, вид главы МЧС при этом отчего-то внушает мысль о том, что все будет хорошо. Что он справится. Это нельзя объяснить. Но можно поверить.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал обстоятельный доклад. Более того, чувствовалась какая-то даже агрессия по отношению к складывавшейся пожароопасной обстановке. Губернатор намерен был истребить все пожароопасности.

Или даже начинал, можно сказать, ястребить. Хотя ведь режим ЧС, как оговорился губернатор, снят.

— На место работ по тушению самого крупного лесного пожара выехал лично с главой муниципального округа ввиду резкого повышения ветровой нагрузки и угрозы перехода пожара в верховой,— сообщил господин Шумков, и стало понятно, что один вид действующего губернатора способен, по его мнению, притушить фитилек любого пожара.

Но оказалось, что не все в его власти. И что даже верховная региональная власть может не сразу устрашить одним своим видом верховой пожар.

— Между тем после 13:00 (речь, видимо, о событиях 7 мая.— А. К.) на фоне 30-градусной температуры, а также ветровой нагрузки до шквалистой произошло возникновение пожаров в черте еще шести населенных пунктов, где проживает 1381 человек,— признал губернатор,— а также в самом городе Кургане, в котором проживает 305 тыс. человек.

Это и правда были сводки боевых действий:

— При этом наиболее сложная ситуация возникла в селах Плоское и Юлдус, расположенных на северо-западе региона, окруженных лесным фондом (проще сказать «лесом», но никто тут не ищет легких формулировок.— А. К.), куда пришел верховой пожар, отрезав села от дороги, а также в самом городе Кургане, где три возгорания произошли одновременно — в северной, северо-восточной и южной частях города в районе ТЭЦ-2, поселка Белый Яр, микрорайона Тополя. Все три возгорания произошли в течение одного часа.

Казалось, нет особых оснований полагать, что это были поджоги.

— Затем в течение пяти часов активной фазы пожара ветер, не снижая скорости, три раза поменял свое направление,— добавил Вадим Шумков.

Губернатор боролся с огнем, а огонь боролся с ним. И то, и другое выглядело нелинейно.

— Приданными силами и средствами удалось локализовать и ликвидировать пожары в северной и северо-восточной частях города, не допустив перехода пожара на верховой в районе поселка Белый Яр, а также на соседние с ним два населенных пункта и четыре СНТ,— продолжал глава области.

Но все только начиналось:

— Трагичнее ситуация развивалась с южной стороны города, где пожар, сопровождаемый шквалистым ветром, от микрорайона Тополя пошел по пойме реки Тобол, с советского периода плотно застроенной садовыми и дачными домиками, развернувшись общей шириной фронта более 3 км. Ситуация значительно осложнялась отсутствием в этом году разлива, а также снижением уровня осадков — в пять раз ниже нормы,— внешне бесстрастно сообщил губернатор.

В его изображении, которое он набрасывал на пылающее огненными красками полотно резкими и мощными мазками, люди имели дело со стихией, которая могла оказаться сильнее человека,— и так и было. Стихия могла разбиться лишь о другую стихию, то есть осадки и разлив. Но в этом году природа заняла против человека круговую оборону.

А точнее, перешла в контрнаступление, не дожидаясь, пока все просохнет.

— Указанная пойма представляет собой по факту котловину шириной более 5 км и длиной порядка 10 км,— говорил Вадим Шумков.— С одной стороны котловина имеет границу в виде высокого западного берега реки Тобол и многоэтажной городской застройки, с другой — ограничена восточным объездом, за которым находится хвойный и смешанный лесной массив — более 100 тыс. га, в котором также расположены десятки СНТ, населенных пунктов, детских загородных лагерей. Сама котловина находится намного ниже этих границ, представляя по факту, как я сказал, периодически затапливаемую пойму реки Тобол.

Ситуация была без преувеличения чрезвычайной.

— Причем в этой ее части,— добавил губернатор,— исторически расположено 51 СНТ и ДНТ, а также несколько населенных пунктов. Огонь, распространяясь по этой котловине, в нескольких местах перешел перерезающее ее пополам шоссе Тюнина с высотой насыпи более 4 м и шириной до 20 м, а также реку Тобол, а затем, после села Смолино, прошел поверх пожарного поезда, стоявшего на пятиметровой насыпи Транссиба в районе железнодорожного моста. Поднять вертолет и самолет Бе-200, дислоцированные в регионе, из-за шквалистого ветра не представлялось возможным.

Совещание происходило в режиме видео-конференц-связи, и его участники следили за интригой с нескрываемым напряжением. Что же будет? Запылает ли город? Куда бросит себя губернатор, на какой из труднейших участков? Что с пассажирами поезда, которых так играючи поверху обошел пожар, невзирая на пятиметровую насыпь?

— Далее огонь зашел на территорию поселка Малое Чаусово, где проживает порядка тысячи человек, угрожал микрорайону Восточный — застроен преимущественно также частными деревянными домами и двухэтажками, в котором проживает более 7 тыс. человек...— бесстрастно продолжал губернатор, и только он знал, как далась ему эта бесстрастность.— Затем ветер с юго-восточного резко сменился на северо-западный, огонь, развернувшись, пошел в сторону микрорайонов Глинки, Керамзитный, Затобольный, в которых проживает более 4600 человек, а также на Ботаническое шоссе, за которым, как я и говорил выше, находится сплошной лесной массив с десятками СНТ, населенными пунктами, в которых в летний период проживает до 60 тыс. человек.

Было уже ясно: огнем повелевает какая-то великая и умная сила, в сравнении с которой даже усилия губернатора Курганской области выглядят не так убедительно, как обычно.

— При этом вторая «голова» пожара пошла обратно по новому направлению ветра — по невыгоревшей части поймы в сторону райцентра Кетово, огибая его с юго-восточной стороны,— сообщил Вадим Шумков.— Нами были мобилизованы и привлечены дополнительные средства и силы из числа работников заводов «Курганстальмост», «Курганприбор», «Курганмашзавод», правительства Курганской области.

И мобилизация по всем признакам не была частичной.

— Благодаря общей работе, а также первому сбросу подоспевшего из Москвы Ил-76 удалось остановить движение огня в восточном направлении по фронту общей шириной порядка 3 км, не допустив его в вышеуказанный лесной массив, населенный людьми,— рассказал Вадим Шумков.

И это была победа людей.

Про то, как сложилась обстановка на других участках фронта, глава региона не рассказал. С тех пор хочется узнать.

Вадим Шумков рассказал, кому и как будут компенсированы потери на пожаре. Владимир Путин слушал его чрезвычайно внимательно. И это можно было понять. У него в свое время, 12 августа 1996 года, сгорела дача (подробно описано с его участием в книге «От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным»), и не просто было спастись, и тем более спасти нажитое непосильным трудом в том чемодане, который он так и не нашарил в дыму и пламени... И вытащить со второго этажа дочь Машу и секретаря Марину Ентальцеву (прямо в руки ее мужа на земле); обмотавшись простыней, ибо выскочил из сауны... Он тогда последним покинул тот дом с догорающим на втором этаже чемоданом... Как забыть такое? А запылавшую сауну, где он обсуждал будущее Европы с канцлером Германии Герхардом Шрёдером? Это было гораздо позже, и Герхард, уже тоже, можно сказать, догорая (а уж угорая точно), допил ведь пиво-то... Допил.

Вот такие это люди. Да, Вадиму Шумкову есть с кем себя сравнивать.

И ясно, почему президент так болезненно относится к стихии пожара, отчего так близко к сердцу принимает исход борьбы человека с человеческим фактором. Все пережито, передумано.

И вопрос компенсаций разве может не волновать?

— В отношении граждан, для которых дом не являлся единственным жильем, принято решение предоставлять сертификат на 500 тыс. руб. По утрате зарегистрированного дачного (садового) домика принято решение о единовременной выплате в 100 тыс. руб...— разъяснял губернатор.

Более того, он заверил:

— Владимир Владимирович, никого не-бро-сим!

Он именно так и выговорил: отчетливо, по слогам.

Не знаю, кто как, а я поверил.

Тем более что Вадим Шумков обратил внимание:

— На местах ЧС, а также развернутых ПВР (пунктов временного размещения.— А. К.) в Кургане, Северном, Юлдусе побывал лично по нескольку раз, в том числе с министром Александром Куренковым. В областной клинической больнице также побывал несколько раз. С жителями общаемся постоянно. Люди размещены, на питание и медицинское обслуживание ни у кого нареканий нет.

Впрочем, он тут же указал на то, что нарекания есть:

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— Из общения с людьми вытекают спорные моменты о том, кому какие выплаты причитаются. Некоторым гражданам кажется несправедливым, что сертификат в полмиллиона на не единственное жилье предоставляется всем и не зависит от социального статуса либо не покрывает их возникшие нужды. У кого-то не совпадают прописка и регистрация пострадавшего объекта, много вопросов с долями утраченного жилья. Терпеливо общаемся со всеми, всем разъясняем, что гражданам положено в силу действующего закона, а также то, что сертификаты и выплаты на пострадавшие дома и дачи введены нами как чрезвычайная мера реагирования, исходя из ситуации вне зависимости от отсутствия страхования гражданами своих объектов.

А не то что всем без исключения теперь все это полагается.

И снова Вадим Шумков указал:

— Владимир Владимирович, 7 мая при тушении одного лесного пожара мобилизовал сотрудников правительства, сам занимался эвакуацией людей в пригороде города Кургана.

Ему, похоже, рассказали, что для президента это обстоятельство особенно важно при оценке ситуации.

— Причины указанной чрезвычайной ситуации и ее последствий можно разделить, как всегда, на объективные и субъективные, а также смесь прямых и сопутствующих факторов,— резюмировал губернатор.— Это стихия, и стечение обстоятельств, и, к сожалению, его величество человеческий фактор.

В этом Владимир Путин, горевший минимум два раза (допускаю, мы знаем не все и не всех), отдает себе отчет и правда лучше многих.

— Понимая ситуацию, в которой находится страна,— заканчивал отчет губернатор,— предлагаем рассмотреть формирование группировок на мобильной, временной основе, задействовать туда технику и людей из других регионов страны, в которых пожароопасный сезон начинается намного позднее. Страна большая, где-то разгорается только в июне, а у нас самая острая фаза по факту сместилась на апрель и начало мая.

Впрочем, уже ясно, что гореть будет все лето.

Вадим Шумков тем временем раскритиковал заявительный характер дачной амнистии, невозможность снести дачные домики, которые не оформлены надлежащим образом и не используются по несколько лет, а также «невыкос травы», безусловно. Кроме того, необходимо упростить процедуру экстренной рубки леса для противопожарных мероприятий на ширину формирования противопожарной полосы:

— На сегодня при переходе пожара в верховой, что с усилением ветровой нагрузки, к сожалению, стало нередким, спасать такие населенные пункты крайне сложно. Туда нередко ведет одна дорога, и та через лес, что крайне усложняет любые эвакуационные мероприятия (не потому, что через лес людям эвакуироваться страшно.— А. К.),— пояснил он.— Действующая процедура рубок через внесение изменений в схему территориального развития сложна, затратна и занимает до двух лет.

Человеческий фактор также изучен Вадимом Шумковым:

— При патрулировании лесных территорий мы периодически находим специальные закладки хвороста и горючих материалов,— сообщил он.— В настоящее время уголовная ответственность наступает лишь в случае причинения вреда, смерти потерпевших либо крупного ущерба. Однако в случае ландшафтного пожара ущерб установить вообще не представляется возможным, а поджигателям, даже если их поймают, грозит лишь административный штраф. Поэтому предлагается ввести за намеренные поджоги сухой ландшафтной растительности или леса уголовную ответственность в отношении установленных лиц санкциями в виде штрафа либо исправительных работ вне зависимости от наступившего ущерба.

И тут, в общем, закрутят гайки.

— Спасибо. Основательно подготовились. Многие вещи мы уже годами обсуждаем. К сожалению, их решение откладывается и откладывается до новых стихийных бедствий. Но спасибо за то, что сказали об этом. Надо будет обобщить,— угрожающе закончил господин Путин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в почти дотла сгоревшем поселке Сосьва строится трехэтажный 60-квартирный дом:

— Мы вышли уже из фундамента, завершены земляные работы, и вся необходимая строительная техника и люди в наличии. И начато строительство первых из 64 запланированных индивидуальных жилых домов. На пяти участках возведен уже каркас дома, еще на четырех смонтированы фундаменты, на 22 ведется разработка котлована.

«Ъ» посмотрел, где и что горит в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что «схема поддержки (погорельцев.— А. К.) такая. Если пострадал жилой дом и он был единственным, сумма выплаты рассчитывается очень просто: квадратура дома умножается на рыночную стоимость. Мы ее определили в размере 72 тыс. руб. Условно говоря, 100 квадратов — 7 млн 200 тыс.».

То есть тут и выяснилось, что это примерно в десять раз больше, чем в Курганской области.

— Если это жилье было не единственным,— справедливости ради добавил Александр Моор,— то есть в собственности есть другое жилье, выплачивается единовременная сумма в размере 1 млн руб. За утраченные нежилые надворные постройки: баня — 250 тыс. руб., все остальные постройки — 50 тыс. руб.

Александр Моор, видимо, в курсе про горевшие в жизни Владимира Путина бани. Иначе отчего бы такая избирательность по отношению именно к бане?

При этом следует признать, что отношение к погорельцам в Тюменской области — самое гуманное из трех пострадавших. Там людям достанется больше всего. Даже, может, те, у кого все уцелело, пожалеют об этом.

Глава МЧС Александр Куренков, который в связи с пожарами находится в Забайкальском крае, обратил внимание на то, что там, где не сгорело, активно подтапливает:

— Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, где подтоплено 120 домовладений. Завтра с оперативной группой убываю в Иркутскую область для оценки обстановки и контроля оказания мер социальной поддержки пострадавшим гражданам.

Какая все-таки большая у нас страна.

И красивая, конечно.

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