Сводки с полей сожжений

17 мая президент России Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с членами правительства. Оно началось с пожаров и закономерно продолжилось наводнениями. Сравнить происходящее можно только с боевыми действиями. И есть, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, с чем сравнивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курганской области Вадим Шумков в этот день солировал

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Курганской области Вадим Шумков в этот день солировал

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча с членами правительства началась с раздела «Разное», в котором на первом месте оказались по понятным причинам пожары.

Глава МЧС Александр Куренков изложил статистику, и она была как с фронта:

— Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 21 человек погиб. Эвакуировано более 2 тыс. человек, из них 122 человека находятся в пяти пунктах временного размещения, остальные жители убыли к родственникам.

Что-то это напоминало. Вернее, все.

«Площадь, пройденная огнем», увеличилась, по словам Александра Куренкова, в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

Термины пожарных внушают необходимую, я бы сказал дежурную, тревогу:

— На сегодняшний день Свердловская область является одним из самых горимых субъектов Российской Федерации,— сообщил глава МЧС.

Не голимых, конечно, и не гонимых.

То есть да, особо подвержен горению, но надежда на спасение все есть. Если, конечно, правильно выстроить отношения с МЧС.

Впрочем, вид главы МЧС при этом отчего-то внушает мысль о том, что все будет хорошо. Что он справится. Это нельзя объяснить. Но можно поверить.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал обстоятельный доклад. Более того, чувствовалась какая-то даже агрессия по отношению к складывавшейся пожароопасной обстановке. Губернатор намерен был истребить все пожароопасности.

Или даже начинал, можно сказать, ястребить. Хотя ведь режим ЧС, как оговорился губернатор, снят.

— На место работ по тушению самого крупного лесного пожара выехал лично с главой муниципального округа ввиду резкого повышения ветровой нагрузки и угрозы перехода пожара в верховой,— сообщил господин Шумков, и стало понятно, что один вид действующего губернатора способен, по его мнению, притушить фитилек любого пожара.

Но оказалось, что не все в его власти. И что даже верховная региональная власть может не сразу устрашить одним своим видом верховой пожар.

— Между тем после 13:00 (речь, видимо, о событиях 7 мая.— А. К.) на фоне 30-градусной температуры, а также ветровой нагрузки до шквалистой произошло возникновение пожаров в черте еще шести населенных пунктов, где проживает 1381 человек,— признал губернатор,— а также в самом городе Кургане, в котором проживает 305 тыс. человек.

Это и правда были сводки боевых действий:

— При этом наиболее сложная ситуация возникла в селах Плоское и Юлдус, расположенных на северо-западе региона, окруженных лесным фондом (проще сказать «лесом», но никто тут не ищет легких формулировок.— А. К.), куда пришел верховой пожар, отрезав села от дороги, а также в самом городе Кургане, где три возгорания произошли одновременно — в северной, северо-восточной и южной частях города в районе ТЭЦ-2, поселка Белый Яр, микрорайона Тополя. Все три возгорания произошли в течение одного часа.

Казалось, нет особых оснований полагать, что это были поджоги.

— Затем в течение пяти часов активной фазы пожара ветер, не снижая скорости, три раза поменял свое направление,— добавил Вадим Шумков.

Губернатор боролся с огнем, а огонь боролся с ним. И то, и другое выглядело нелинейно.

— Приданными силами и средствами удалось локализовать и ликвидировать пожары в северной и северо-восточной частях города, не допустив перехода пожара на верховой в районе поселка Белый Яр, а также на соседние с ним два населенных пункта и четыре СНТ,— продолжал глава области.

Но все только начиналось:

— Трагичнее ситуация развивалась с южной стороны города, где пожар, сопровождаемый шквалистым ветром, от микрорайона Тополя пошел по пойме реки Тобол, с советского периода плотно застроенной садовыми и дачными домиками, развернувшись общей шириной фронта более 3 км. Ситуация значительно осложнялась отсутствием в этом году разлива, а также снижением уровня осадков — в пять раз ниже нормы,— внешне бесстрастно сообщил губернатор.

В его изображении, которое он набрасывал на пылающее огненными красками полотно резкими и мощными мазками, люди имели дело со стихией, которая могла оказаться сильнее человека,— и так и было. Стихия могла разбиться лишь о другую стихию, то есть осадки и разлив. Но в этом году природа заняла против человека круговую оборону.

А точнее, перешла в контрнаступление, не дожидаясь, пока все просохнет.

— Указанная пойма представляет собой по факту котловину шириной более 5 км и длиной порядка 10 км,— говорил Вадим Шумков.— С одной стороны котловина имеет границу в виде высокого западного берега реки Тобол и многоэтажной городской застройки, с другой — ограничена восточным объездом, за которым находится хвойный и смешанный лесной массив — более 100 тыс. га, в котором также расположены десятки СНТ, населенных пунктов, детских загородных лагерей. Сама котловина находится намного ниже этих границ, представляя по факту, как я сказал, периодически затапливаемую пойму реки Тобол.

Ситуация была без преувеличения чрезвычайной.

— Причем в этой ее части,— добавил губернатор,— исторически расположено 51 СНТ и ДНТ, а также несколько населенных пунктов. Огонь, распространяясь по этой котловине, в нескольких местах перешел перерезающее ее пополам шоссе Тюнина с высотой насыпи более 4 м и шириной до 20 м, а также реку Тобол, а затем, после села Смолино, прошел поверх пожарного поезда, стоявшего на пятиметровой насыпи Транссиба в районе железнодорожного моста. Поднять вертолет и самолет Бе-200, дислоцированные в регионе, из-за шквалистого ветра не представлялось возможным.

Совещание происходило в режиме видео-конференц-связи, и его участники следили за интригой с нескрываемым напряжением. Что же будет? Запылает ли город? Куда бросит себя губернатор, на какой из труднейших участков? Что с пассажирами поезда, которых так играючи поверху обошел пожар, невзирая на пятиметровую насыпь?

— Далее огонь зашел на территорию поселка Малое Чаусово, где проживает порядка тысячи человек, угрожал микрорайону Восточный — застроен преимущественно также частными деревянными домами и двухэтажками, в котором проживает более 7 тыс. человек...— бесстрастно продолжал губернатор, и только он знал, как далась ему эта бесстрастность.— Затем ветер с юго-восточного резко сменился на северо-западный, огонь, развернувшись, пошел в сторону микрорайонов Глинки, Керамзитный, Затобольный, в которых проживает более 4600 человек, а также на Ботаническое шоссе, за которым, как я и говорил выше, находится сплошной лесной массив с десятками СНТ, населенными пунктами, в которых в летний период проживает до 60 тыс. человек.

Было уже ясно: огнем повелевает какая-то великая и умная сила, в сравнении с которой даже усилия губернатора Курганской области выглядят не так убедительно, как обычно.

— При этом вторая «голова» пожара пошла обратно по новому направлению ветра — по невыгоревшей части поймы в сторону райцентра Кетово, огибая его с юго-восточной стороны,— сообщил Вадим Шумков.— Нами были мобилизованы и привлечены дополнительные средства и силы из числа работников заводов «Курганстальмост», «Курганприбор», «Курганмашзавод», правительства Курганской области.

И мобилизация по всем признакам не была частичной.

— Благодаря общей работе, а также первому сбросу подоспевшего из Москвы Ил-76 удалось остановить движение огня в восточном направлении по фронту общей шириной порядка 3 км, не допустив его в вышеуказанный лесной массив, населенный людьми,— рассказал Вадим Шумков.

И это была победа людей.

Про то, как сложилась обстановка на других участках фронта, глава региона не рассказал. С тех пор хочется узнать.

Вадим Шумков рассказал, кому и как будут компенсированы потери на пожаре. Владимир Путин слушал его чрезвычайно внимательно. И это можно было понять. У него в свое время, 12 августа 1996 года, сгорела дача (подробно описано с его участием в книге «От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным»), и не просто было спастись, и тем более спасти нажитое непосильным трудом в том чемодане, который он так и не нашарил в дыму и пламени... И вытащить со второго этажа дочь Машу и секретаря Марину Ентальцеву (прямо в руки ее мужа на земле); обмотавшись простыней, ибо выскочил из сауны... Он тогда последним покинул тот дом с догорающим на втором этаже чемоданом... Как забыть такое? А запылавшую сауну, где он обсуждал будущее Европы с канцлером Германии Герхардом Шрёдером? Это было гораздо позже, и Герхард, уже тоже, можно сказать, догорая (а уж угорая точно), допил ведь пиво-то... Допил.

Вот такие это люди. Да, Вадиму Шумкову есть с кем себя сравнивать.

И ясно, почему президент так болезненно относится к стихии пожара, отчего так близко к сердцу принимает исход борьбы человека с человеческим фактором. Все пережито, передумано.

И вопрос компенсаций разве может не волновать?

— В отношении граждан, для которых дом не являлся единственным жильем, принято решение предоставлять сертификат на 500 тыс. руб. По утрате зарегистрированного дачного (садового) домика принято решение о единовременной выплате в 100 тыс. руб...— разъяснял губернатор.

Более того, он заверил:

— Владимир Владимирович, никого не-бро-сим!

Он именно так и выговорил: отчетливо, по слогам.

Не знаю, кто как, а я поверил.

Тем более что Вадим Шумков обратил внимание:

— На местах ЧС, а также развернутых ПВР (пунктов временного размещения.— А. К.) в Кургане, Северном, Юлдусе побывал лично по нескольку раз, в том числе с министром Александром Куренковым. В областной клинической больнице также побывал несколько раз. С жителями общаемся постоянно. Люди размещены, на питание и медицинское обслуживание ни у кого нареканий нет.

Впрочем, он тут же указал на то, что нарекания есть:

— Из общения с людьми вытекают спорные моменты о том, кому какие выплаты причитаются. Некоторым гражданам кажется несправедливым, что сертификат в полмиллиона на не единственное жилье предоставляется всем и не зависит от социального статуса либо не покрывает их возникшие нужды. У кого-то не совпадают прописка и регистрация пострадавшего объекта, много вопросов с долями утраченного жилья. Терпеливо общаемся со всеми, всем разъясняем, что гражданам положено в силу действующего закона, а также то, что сертификаты и выплаты на пострадавшие дома и дачи введены нами как чрезвычайная мера реагирования, исходя из ситуации вне зависимости от отсутствия страхования гражданами своих объектов.

А не то что всем без исключения теперь все это полагается.

И снова Вадим Шумков указал:

— Владимир Владимирович, 7 мая при тушении одного лесного пожара мобилизовал сотрудников правительства, сам занимался эвакуацией людей в пригороде города Кургана.

Ему, похоже, рассказали, что для президента это обстоятельство особенно важно при оценке ситуации.

— Причины указанной чрезвычайной ситуации и ее последствий можно разделить, как всегда, на объективные и субъективные, а также смесь прямых и сопутствующих факторов,— резюмировал губернатор.— Это стихия, и стечение обстоятельств, и, к сожалению, его величество человеческий фактор.

В этом Владимир Путин, горевший минимум два раза (допускаю, мы знаем не все и не всех), отдает себе отчет и правда лучше многих.

— Понимая ситуацию, в которой находится страна,— заканчивал отчет губернатор,— предлагаем рассмотреть формирование группировок на мобильной, временной основе, задействовать туда технику и людей из других регионов страны, в которых пожароопасный сезон начинается намного позднее. Страна большая, где-то разгорается только в июне, а у нас самая острая фаза по факту сместилась на апрель и начало мая.

Впрочем, уже ясно, что гореть будет все лето.

Вадим Шумков тем временем раскритиковал заявительный характер дачной амнистии, невозможность снести дачные домики, которые не оформлены надлежащим образом и не используются по несколько лет, а также «невыкос травы», безусловно. Кроме того, необходимо упростить процедуру экстренной рубки леса для противопожарных мероприятий на ширину формирования противопожарной полосы:

— На сегодня при переходе пожара в верховой, что с усилением ветровой нагрузки, к сожалению, стало нередким, спасать такие населенные пункты крайне сложно. Туда нередко ведет одна дорога, и та через лес, что крайне усложняет любые эвакуационные мероприятия (не потому, что через лес людям эвакуироваться страшно.— А. К.),— пояснил он.— Действующая процедура рубок через внесение изменений в схему территориального развития сложна, затратна и занимает до двух лет.

Человеческий фактор также изучен Вадимом Шумковым:

— При патрулировании лесных территорий мы периодически находим специальные закладки хвороста и горючих материалов,— сообщил он.— В настоящее время уголовная ответственность наступает лишь в случае причинения вреда, смерти потерпевших либо крупного ущерба. Однако в случае ландшафтного пожара ущерб установить вообще не представляется возможным, а поджигателям, даже если их поймают, грозит лишь административный штраф. Поэтому предлагается ввести за намеренные поджоги сухой ландшафтной растительности или леса уголовную ответственность в отношении установленных лиц санкциями в виде штрафа либо исправительных работ вне зависимости от наступившего ущерба.

И тут, в общем, закрутят гайки.

— Спасибо. Основательно подготовились. Многие вещи мы уже годами обсуждаем. К сожалению, их решение откладывается и откладывается до новых стихийных бедствий. Но спасибо за то, что сказали об этом. Надо будет обобщить,— угрожающе закончил господин Путин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в почти дотла сгоревшем поселке Сосьва строится трехэтажный 60-квартирный дом:

— Мы вышли уже из фундамента, завершены земляные работы, и вся необходимая строительная техника и люди в наличии. И начато строительство первых из 64 запланированных индивидуальных жилых домов. На пяти участках возведен уже каркас дома, еще на четырех смонтированы фундаменты, на 22 ведется разработка котлована.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что «схема поддержки (погорельцев.— А. К.) такая. Если пострадал жилой дом и он был единственным, сумма выплаты рассчитывается очень просто: квадратура дома умножается на рыночную стоимость. Мы ее определили в размере 72 тыс. руб. Условно говоря, 100 квадратов — 7 млн 200 тыс.».

То есть тут и выяснилось, что это примерно в десять раз больше, чем в Курганской области.

— Если это жилье было не единственным,— справедливости ради добавил Александр Моор,— то есть в собственности есть другое жилье, выплачивается единовременная сумма в размере 1 млн руб. За утраченные нежилые надворные постройки: баня — 250 тыс. руб., все остальные постройки — 50 тыс. руб.

Александр Моор, видимо, в курсе про горевшие в жизни Владимира Путина бани. Иначе отчего бы такая избирательность по отношению именно к бане?

При этом следует признать, что отношение к погорельцам в Тюменской области — самое гуманное из трех пострадавших. Там людям достанется больше всего. Даже, может, те, у кого все уцелело, пожалеют об этом.

Глава МЧС Александр Куренков, который в связи с пожарами находится в Забайкальском крае, обратил внимание на то, что там, где не сгорело, активно подтапливает:

— Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, где подтоплено 120 домовладений. Завтра с оперативной группой убываю в Иркутскую область для оценки обстановки и контроля оказания мер социальной поддержки пострадавшим гражданам.

Какая все-таки большая у нас страна.

И красивая, конечно.