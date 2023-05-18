Москвичей взяли под крыло

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах столицы в связи с выявленными случаями птичьего гриппа. Очагом, сказано в распоряжении, стал расположенный на юге города Борисовский пруд. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков для жизни и здоровья москвичей нет. Инфекционисты, с которыми поговорил “Ъ”, подтвердили, что вероятность заразиться птичьим гриппом для горожан крайне мала, однако все же посоветовали кормить уток в прудах на внушительном расстоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борисовские пруды

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борисовские пруды

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Роспотребнадзоре заявили, что рисков для жизни и здоровья жителей столицы в связи с распространением вируса гриппа среди птиц нет. «Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора»,— заверили в надзорной службе.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин «в связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц» ввел карантин в нескольких районах города. Очагом, сказано в распоряжении главы города, стал Борисовский пруд (Орехово-Борисово Северное).

Угрожаемой зоной признаются районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Зоной наблюдения — все соседние с ними территории. В документе говорится, что на территории эпизоотического очага запрещены любые операции, связанные с птицеводством (ввоз и вывоз птицы и яйца, убой птиц, выгул птиц, лечение больных птиц, снятие пера и пуха с птиц и пр.) В угрожаемой зоне запрещен ввоз и вывоз птицы, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птицы, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок и иных мероприятий, связанных с массовым скоплением птиц и животных иных видов. Ограничительные меры будут действовать «до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц».

В Россельхознадзоре сообщили, что инфекция была найдена после обследования трупов чаек около Борисовского пруда и прибрежной территории реки Городня. Места гибели чаек были объявлены эпизоотическими очагами.

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский пояснил “Ъ”, что карантинные мероприятия обусловлены ветеринарными аспектами — касаются только птиц и тех людей, кто контактирует с дикими либо сельскохозяйственными птицами. Никаких ограничений для населения не предусмотрено. Вместе с тем, по его словам, птичий грипп «потенциально очень опасен для человека». Инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков уточняет, что, если человек заразился, вероятность летального исхода составляет от 10% до 40% в зависимости от подтипа вируса птичьего гриппа. Однако случаи такого инфицирования редки.

В зоне риска те, кто непосредственно работает с птицей на фермах. Кроме того, отмечает господин Тимаков, могут заразиться люди после близкого контакта с дикими птицами, например, дети, которые держат такую птицу в руках.

Важно, что вирус птичьего гриппа не передается от человека к человеку. «Поэтому говорить о том, что он вызывает массовые заболевания, на сегодняшний день крайне преждевременно,— продолжает Сергей Вознесенский.— Такая вероятность существует не один год и не одно десятилетие, и если это произойдет, то это будет архисерьезная проблема. Но пока этого ни в одной стране мира не зафиксировано».

Вместе с тем во время вспышек, считает Евгений Тимаков, будет правильным ограничить контакт с перелетными птицами в период их миграции. «Сейчас к нам птицы прилетают из других стран, поэтому в парках, около озер и водоемов, где существует риск переноса заболевания, действительно есть смысл ввести карантин, чтобы теоретически снизить риски заболеваемости,— говорит он.— Поэтому если мы видим уточек, не надо подходить к ним близко, можно покормить издалека, не трогая землю, по которой они ходят, помыв потом руки. И конечно, не надо подходить к погибшим птичкам».

В Москве, по оценке Евгения Тимакова, карантины по птичьему гриппу случались крайне редко, разве что ограничения на посещения определенных водоемов. Однако, указывает он, с каждым годом растет уровень выявления различных вирусов, соответственно, и качество превентивных мер по распространению не только птичьего гриппа, но и других заболеваний.

5 мая стало известно, что очаги заражения птичьим гриппом выявлены в пяти районах и городах Кировской области. В правительстве региона сообщили, что в Немском и Фаленском районах была зафиксирована гибель нескольких чаек. В результате лабораторных исследований у них обнаружили вирус гриппа. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял решение ввести в регионе режим повышенной готовности.

В этот же день, отметим, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов выступил с заявлением, что Пентагон через Украинский научно-технический центр оценивал в Азово-Черноморском регионе условия, при которых птичий грипп может стать неуправляемым. «В ходе реализации проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности»,— отметил господин Кириллов.

Наталья Костарнова