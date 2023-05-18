Подошли не все

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в среду начала отбор кандидатов на должности судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции в новых регионах. Процесс идет не без потерь. Хотя работавшие на момент присоединения к России на этих территориях судьи имеют преимущественное право на замещение своих должностей, рекомендации к переназначению получили далеко не все из них. Участникам конкурса пришлось отвечать на вопросы о живущих за границей родственниках, происхождении имущества и штрафах за нарушение ПДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Порядок отбора кандидатов в первоначальные составы судов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей установлен специальными законами, и действовавшие на момент присоединения судьи получают преимущественное право на замещение собственных должностей — конечно, при условии, что они соответствуют установленным требованиям. Как показал конкурс, вписаться в российские критерии сумели не все из них.

Так, рекомендацию на должность председателя Верховного суда (ВС) ДНР не смог получить его действующий (впрочем, только с апреля) руководитель и бывший министр юстиции республики Юрий Сироватко. Он с вдохновением рассказывал членам ВККС про то, что «ситуация в регионе тяжелая, но подъемная»: 90% помещений суда не отапливаются, из 32 служебных автомобилей на ходу только шесть, и судьи ездят на работу на «ЗИЛах», некомплект штата составляет около 70% (146 человек воюют, четырех похоронили, 22 ранены, а один в плену), а зарплата на следующий месяц даже «не заложена». Кроме того, судьям ДНР придется переучиваться: им нужны будут поддержка, видеозанятия и стажировки. Но если его назначат, уверял господин Сироватко, все преодолимо.

Однако членов ВККС больше интересовал обширный перечень недвижимости, задекларированной председателем ВС ДНР. «Такое количество имущества не может не смущать»,— объяснил зампред ВККС и председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов. Юрий Сироватко заверил собравшихся, что большая часть недвижимости — это заслуга его жены, которая более 20 лет является предпринимателем и входит в состав учредителей ряда компаний. Он же сам никогда работу с бизнесом не смешивал, уверял председатель ВС ДНР, но убедить в этом коллегию, видимо, не смог. Отказано было в рекомендации и судье ВС ДНР Оксане Зарицкой.

Одобрение на эту руководящую должность в итоге получил председатель Первого кассационного суда общей юрисдикции (находится в Саратове) Николай Подкопаев. К нему вопросы были только по поводу взятых на себя повышенных кредитных обязательств и того, позволит ли их погашать будущая, не самая высокая зарплата. Господин Подкопаев признался, что залез в долги, приобретая две квартиры: одну — для сына, другую — «для себя на будущее», и заверил, что ожидаемое снижение дохода (всего на 15 тыс. руб.) на погашении кредитов не отразится.

На должность председателя ВС ЛНР претендовал только один кандидат — действующий руководитель Светлана Трифанова, которая получила рекомендацию на эту должность без лишних вопросов.

В председатели Херсонского облсуда рекомендован судья из Крыма Александр Цветков (сейчас он возглавляет Ленинский райсуд республики). При рассмотрении коллегия отметила его «не очень хорошие показатели» за 2021 год и не зафиксированные в анкете данные о привлечении родственников к административной ответственности. Показатели «в принципе рабочие», хотя его решения не всегда совпадали с позицией вышестоящих инстанций, а вот что касается штрафов, то какие данные полиция ему представила, те он и указал в анкете, ответил господин Цветков.

На должность председателя Запорожского облсуда рекомендованы сразу два кандидата — зампред Нижегородского облсуда Владимир Полухин и председатель судебного состава Арбитражного суда Севастополя Роман Ражков. У второго, впрочем, члены комиссии поинтересовались, почему он просится работать в суд общей юрисдикции, а не в арбитраж. Кандидат пояснил, что ему так «порекомендовали», когда он «пожелал участвовать в историческом мероприятии».

Еще более жестким оказался отбор на посты заместителей председателей региональных судов. Из семерых претендентов на должности трех зампредов ВС ДНР рекомендации получили только двое: судья Первой кассации Виктория Филатова, представившая положительные характеристики от своего нынешнего и, по всей видимости, будущего начальника господина Подкопаева, и действующий зампред ВС ДНР, председатель коллегии по уголовным делам Дмитрий Еремин. Судья из Первой кассации Владислав Ванин и судья ВС ДНР Анатолий Скрипник отозвали свои кандидатуры перед заседанием ВККС. Не получили рекомендации зампред ВС ДНР Ольга Барсукова, судья того же суда Наталья Спасова (ее дочь получила польский паспорт и живет во Франции), а также представитель Ленинского райсуда Астрахани Александр Сукачев.

Не рекомендован к переназначению, несмотря на положительные характеристики, и зампред ВС ЛНР Роман Твердохлебов, который был единственным претендентом на эту должность. Он стал участником ДТП, в котором сбил пешехода. И хотя МВД отказалось возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием у судьи технической возможности предотвратить наезд, материал переправили в Следственный комитет, который до сих пор окончательного решения не принял. «Естественно, коллегия не может принять решение до разрешения того дела»,— резюмировал председатель ВККС Николай Тимошин.

Не повезло и судье Псковского горсуда Инне Бондаренко, которая призналась, что претендует на должность зампреда Херсонского областного суда исключительно из-за личного отношения к специальной военной операции. «Хочу, чтобы у новых регионов было мирное небо над головой»,— говорила она, убеждая, что ее опыт и знания точно пригодятся. Но ВККС ее порыв не поддержала.

Рекомендации на должности председателей арбитражных судов ДНР и ЛНР получили их прежние председатели, а вот на пост главы Арбитражного суда Херсонской области рекомендован судья суда по интеллектуальным правам Александр Снегур. Рекомендацию на должность председателя Арбитражного суда Запорожской области от ВККС получил председатель Второго арбитражного апелляционного суда (Киров) Владимир Устюжанинов.

Анастасия Корня