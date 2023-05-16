С европротоколами меньше сталкиваются

Рост цен на автозапчасти и сокращение числа договоров ОСАГО обернулись еще одной проблемой — снижением популярности упрощенного оформления мелких аварий без ГИБДД. В 2022 году доля ДТП, оформленных с помощью европротокола, сократилась с 40% до 34%, следует из данных, опубликованных Научным центром безопасности дорожного движения МВД. Такая тенденция, признают в центре, наблюдается впервые за много лет. В Российском союзе страховщиков заметили, что тренд сохраняется и в текущем году. Эксперты считают, что 50% мелких происшествий водители вообще не оформляют, предпочитая договариваться на месте и не желая связываться в принципе со страховыми компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В понедельник вышел подготовленный Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России годовой обзор правоприменительной деятельности. В последние годы доля аварий без пострадавших, оформляемых европротоколом (без вызова ГИБДД), ежегодно росла и по итогам 2021 года достигла 40% (1,14 млн аварий в абсолютном количестве). Однако в 2022 году тенденция впервые сменилась — показатель сократился до 34% (848 тыс. аварий).

«Такая динамика может объясняться снижением количества договоров ОСАГО, заключенных в 2022 году (40 млн, –4,6%),— сказано в обзоре НЦ БДД.— Кроме того, цены на запчасти для автомобилей в первом полугодии 2022 года выросли в среднем на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для некоторых комплектующих увеличение составило 70%. Данный фактор мог сдерживать водителей от оформления ДТП без участия сотрудников полиции во избежание неправильного определения суммы материального ущерба, в пределах которой возможно оформление европротокола». По данным НЦ БДД, 88% страховых случаев, оформленных по европротоколу, закончились выплатой, средний размер которой составляет 44,8 тыс. руб. Чем, в свою очередь, объясняется снижение количества договоров ОСАГО, в документе не раскрывается.

В 2022 году сотрудники ГИБДД оформили 1,64 млн ДТП без пострадавших с материальным ущербом, но из них 54% могли быть оформлены без участия сотрудников, следует из обзора НЦ БДД. Напомним, автовладелец имеет право вызвать инспектора на место любой аварии и полиция не вправе отказать. 70% всех мелких аварий оформлялись в течение часа, 27% — в течение одного-двух часов, 3% — более трех часов.

Более половины всех мелких происшествий оформлены без ГИБДД в Дагестане, Якутии, Чечне, Приморском крае, Калининградской, Новосибирской и Пензенской областях. Реже всего европротокол применялся в Камчатском крае, Амурской и Иркутской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) “Ъ” подтвердили тенденцию, описанную в обзоре НЦ БДД, но привели другие данные: в 2022 году зафиксировано 902 тыс. обращений потерпевших, оформивших европротокол, в 2021 году — 951 тыс. «Такая динамика объясняется главным образом некоторым снижением совокупного количества заявлений об убытках по ОСАГО — 2,18 млн в 2022 году против 2,33 млн в 2021-м»,— сказали в союзе. Тенденция наблюдается и в этом году, рассказали в РСА: по итогам первого квартала без ГИБДД участники оформили 190 тыс. аварий, а за аналогичный период 2021 года — 218 тыс. (снижение на 13%). «Это также объясняется снижением совокупного количества заявлений об убытках по ОСАГО — 538 тыс. в первом квартале 2023 года по сравнению с 633 тыс. в первом квартале 2022 года»,— сказали в РСА.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский уверен, что значительную часть мелких аварий водители сегодня вообще не оформляют, особенно если у машин незначительные повреждения или пара царапин. «Столкнулись, остановились, обсудили на месте, договорились, один заплатил другому на месте, и разъехались,— говорит он.— С основной массой мелких ДТП с убытком до 15 тыс. руб. именно так и происходит. Делать это все через европротокол долго и, главное, не гарантирует результата с учетом дороговизны запчастей и перспективы ожидать ремонта (или выплат, которых еще может не хватить)». При этом эксперт допускает, что люди в целом «стали аккуратней ездить и беречь свои машины», в результате число мелких ДТП сократилось.

Обзор НЦ БДД описывает и другие тенденции 2022 года. Там, к примеру, отмечается минимальный за пять лет годовой прирост автопарка (+0,5%, до 60,4 млн транспортных средств), “Ъ” ранее уже рассказывал об этом. «Снижение темпов роста является следствием изменения геополитической ситуации, из-за которой автопромышленность столкнулась с рядом новых вызовов: существенное падение спроса на автотранспорт, остановка и приостановление ряда производств, связанных с решением иностранных производителей об уходе с российского рынка, а также со сложностями в поставках комплектующих»,— сказано в обзоре.

Иван Буранов