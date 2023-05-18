Камеры переводят на строгий режим

Госдума приняла в трех чтениях разработанный по поручению президента РФ закон, призванный защитить права автовладельцев. Закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах, согласование мест дислокации с ГИБДД и другие правила впервые закреплены на законодательном уровне. В связке с этим законопроектом, по данным “Ъ”, примут и поправки к КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня правила установки и применения дорожных камер описаны в ГОСТе и рекомендациях Минтранса — эти документы необязательны для применения, ссылаться на них при обжаловании штрафов водители не могут. Принятый в четверг правительственный документ вводит законодательное регулирование процесса.

Прежде всего закрепляется исчерпывающий перечень из десяти оснований для установки камеры на том или ином участке дороги. Среди них:

аварийно опасные участки (где за год произошло три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных);

места производства дорожных работ; зоны, где запрещена остановка и стоянка;

автобусные полосы, перекрестки и пешеходные переходы, а также места, определенные ГИБДД.

Основанием для введения контроля также будет то обстоятельство, что ранее на перекрестке произошло четыре (и более) мелкие аварии без пострадавших. За городом зона контроля камеры не должна начинаться ближе чем через 150–300 м после предупреждающей таблички, в населенном пункте — не ближе чем через 100 м после знака.

В поправках упоминаются некие «средства организации движения» для обозначения камер, которые опишет правительство в отдельном документе,— о чем идет речь, пока неизвестно. Установка комплекса будет согласовываться с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Передвижные камеры будут передислоцировать после «прекращения обстоятельств», послуживших причиной для их установки (к примеру, после окончания дорожных работ или после снижения аварийности). Решение о демонтаже стационарной камеры принимается владельцем дороги, местными властями и ГИБДД.

Местные власти обяжут передавать в МВД точные данные об установке камер и перечень фиксируемых нарушений — эта информация должна размещаться в сети. Со вступлением в силу закона можно будет обжаловать штраф с не обозначенной по правилам камерой. Закрепляется обязанность региона финансировать расходы по содержанию камер (включая почтовые по рассылке штрафов) и передавать фотовидеоматериалы ГИБДД.

Коррективы оформлены в виде поправок ко второму чтению к закону об автодорогах (257-ФЗ) и приняты сразу в третьем чтении — без обсуждения.

На этапе первого чтения (в 2018 году) предлагалось обязать регионы проводить «аудит безопасности движения», но от этого отказались. Зато появился блок про комплексы — его внесли депутаты и Белый дом. В разработке документа принимала участие ГИБДД.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал “Ъ”, что законопроект разработан во исполнение поручения президента. Речь идет о поручении 2019 года создать единые правила установки камер и отмены штрафов, вынесенных с нарушениями этих норм. По словам господина Москвичева, над текстом работали эксперты, производители камер, общественники и представители регионов. В связке с принятым законом, добавил депутат, должны быть приняты поправки к КоАП, исключающие вынесение штрафов (или отмену уже вынесенных) с камер, установленных или обозначенных не по правилам. Такой законопроект (авторы депутаты Дмитрий Вяткин, сенатор Ирина Рукавишникова) Госдума приняла в конце 2021 года в первом чтении, “Ъ” рассказывал о нем.

По данным ГИБДД, на 1 января 2022 года в РФ насчитывалось 23,8 тыс. стационарных и 3,2 тыс. передвижных камер. 90% всех административных штрафов за нарушения ПДД (183,6 млн) вынесено в прошлом году с помощью дорожных комплексов.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2024 года. Установленные до этой даты комплексы разрешат использовать, если это не будет противоречить новому закону, в противном случае их нужно отключить и демонтировать. «Год даем на то, чтобы собственник дороги устранил все нарушения»,— заявил “Ъ” Евгений Москвичев.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) концептуально поддержали законопроект, обратив внимание на «ряд несовершенств». Он, к примеру, не позволяет при возникновении очага аварийности ставить камеру сразу в качестве «превентивной меры», поясняют в организации: нужно ждать, пока в течение года «накопится» необходимое число аварий. «Не предусмотрена возможность установки комплексов возле школ, детских дошкольных учреждений и других мест социального притяжения,— продолжают в ассоциации.— Кроме того, в текущей трактовке законопроекта первые сто метров после въезда в населенный пункт нарушитель сможет безнаказанно ехать со скоростью до 110 (90+20) км/ч. Пешеходы при этом остаются незащищенными». «Закон оставляет нерешенной ключевую проблему, влекущую наказание невиновных водителей за чужие или мнимые нарушения,— отсутствие требования о наличии научно обоснованных методик исследования материалов автофиксации на ошибки»,— добавляет эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

В столичном ЦОДД (в Москве 3,8 тыс. камер) “Ъ” заявили, что уже соблюдают требования ГОСТа и методики Минтранса (комплексы ставят в аварийных местах, места согласовываются с ГИБДД и т. д.), поэтому новый закон на работу городской системы фотовидеофиксации не повлияет: «Ставим камеры только в том случае, если уверены, что они действительно позволят повысить безопасность».

Иван Буранов