Мюнхенская конференция по безопасности, переговоры Путина с Лукашенко и новое молдавское правительство

Инициативы недели

Евросоюз включил Россию в черный список «налоговых убежищ» — как юрисдикцию, не сотрудничающую с ЕС по налоговым вопросам.

«Рамштайн-9» не удовлетворил авиационные запросы Украины, но анонсировал «решающий момент» в конфликте.

В Германии начала работу Мюнхенская конференция по безопасности, на которую впервые с конца 1990-х не позвали официальную делегацию из РФ.

Минобороны США планирует попросить у Конгресса рекордный военный бюджет.

Поставщики угля согласились на ограничение цен на Дальнем Востоке.

Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ не выдало немецкой Siemens Energy все необходимые разрешения на поставку комплексного распределительного устройства на строящуюся «Росатомом» АЭС «Аккую» в Турции.

СПЧ раскритиковал «миграционные» законопроекты правительства и МВД.

Российские издатели планируют обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ с помощью пересказа ключевых идей книги.

Запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из-за распространения специальных ботов, создаваемых третьими лицами.

ВОЗ приостанавливает расследование происхождения COVID-19.

Евросоюз формирует рабочую группу по подготовке правовой базы, которая позволит использовать замороженные и блокированные российские активы «в целях поддержки восстановления Украины».

PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России.

Цитаты недели

«Это, безусловно, новое развитие событий, когда Китай так агрессивно вторгается в воздушное пространство других стран и делает это с явным намерением пошпионить, используя очень сложное оборудование» (глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер о летающих над США объектах).

«Как будто я мог не согласиться!» (президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на благодарность Владимира Путина по поводу визита в Москву).

«Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства...» (генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны альянса).

«Англосаксы и коллективный Запад стараются любой ценой навязать свой диктат, чтобы и дальше контролировать внешние условия развития человечества ради своего господства во всем мире» (министр иностранных дел России Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме).

Отставки и назначения

Минобороны РФ сообщило о назначении командующих в четырех военных округах.

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном.

Из Министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников МГИМО МИД России.

Сьюзен Воджицки покидает пост гендиректора YouTube.

По букве закона

Депутаты Госдумы единогласно вывели Россию из договоров Совета Европы.

Ростовский областной суд назначил членам «банды амазонок» от 24 до 25 лет колонии.

Правительство РФ создало комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

Цифры недели

Владельцы электротранспорта с 1 марта смогут бесплатно пользоваться платными дорогами, после того как приобретут за 3–3,5 тыс. руб. или арендуют бесконтактный транспондер T-pass.

Семь депутатов Госдумы РФ заочно приговорены на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

На складах дистрибуторов электроники в начале года скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков.

Число дебоширов на авиатранспорте в 2022 году снизилось на 22%, до 1,85 тыс.

ОАО РЖД сформировало масштабный план по наращиванию вывоза контейнеров с импортными товарами с Дальнего Востока в полтора раза, до 6,5 тыс. TEU.

Темпы роста европейской экономики могут составить 0,8% в этом году и 1,6% в 2024-м.

Стоимость оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам прошлого года выросла на 40–50%.

В 2022 году выпуск игристых вин категории брют в России вырос более чем на 40%.

В Иерусалиме у здания Кнессета в демонстрации противников судебной реформы приняли участие от 90 тыс. до 300 тыс. человек.

В 2022-м жители России интересовались сериалами на 27% реже, чем годом ранее.

Сделки недели

Владельцем 54% «Алма холдинга», головной компании подконтрольного структурам Геннадия Тимченко крупного производителя яблок, стал экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Гендиректор связанного с ГК Mercury ЗАО «Авто Драйв» Игорь Козловский приобрел 25% овощного проекта холдинга «Агроинновация» Евгения Гинера в Астраханской области.