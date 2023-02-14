Плата за плату

Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40–50%, говорят участники рынка. Это может привести к подорожанию конечных устройств, выпускаемых в стране, включая ноутбуки, серверы и системы хранения данных, или к активизации попыток заказа компонентов за рубежом. Производители тестируют китайское оборудование, но не уверены в его качестве. Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и «доработки таможенного регулирования», чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией о поставках в Россию оборудования для производства печатных плат (герметизации микросхем, микросборки компонентов на плату, трафаретные печи, оборудование для производства технической керамики и т. д.), которая была представлена 10 февраля на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) «Лучшие практики контрактного производства электроники».

Из документа следует, что по итогам 2022 года стоимость оборудования выросла на 40%. Судя по презентации, техника в основном производится в США, Японии и ЕС. Среди брендов перечислены, в частности, немецкие ASM и REHM, японская Omron. Оборудование используют такие российские производители печатных плат, как ГК «Эрикон», «Промэлектроника», АО «Компэл», ООО «МикроЭм Технологии» и другие.

По словам собеседника “Ъ” в одной из компаний, на 90% российских производств стоит оборудование из «недружественных» стран: «Если раньше стоимость производственной линии электронных плат в среднем составляла порядка 30 млн руб., сейчас — уже 50 млн руб.». Увеличение цены оборудования приведет к повышению себестоимости произведенных в России компонентов и, соответственно, конечной продукции (ноутбуки, вычислительная техника и т. д.), говорит коммерческий директор поставщика оборудования «Глобал микроэлектроника» Аркадий Гылов.

Топ-менеджер добавляет, что российские производители «присматриваются к китайским аналогам, но уровень недоверия остается высоким: качество оборудования хуже европейского». Вероятен и сценарий, при котором у российских контрактных производителей электроники снизится число заказчиков, добавляет собеседник “Ъ” в отрасли: «Они предпочтут производство техники на фабриках в лояльных РФ странах».

В 2022 году помимо российских разработчиков микроэлектроники под санкции США попали и ее производители. Например, в сентябре в SDN-лист вошли «Группа Аквариус» и ООО «Ядро Фаб Дубна» — структура ГК Yadro, оперирует заводом, на котором компания планирует наладить выпуск отечественных базовых станций связи (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

Сейчас российские компании могут купить готовые линии для производства электроники только в Китае, утверждает топ-менеджер одного из российских производителей: «Но это простое, а не суперточное оборудование». Собеседник “Ъ” уточнил, что приобрести европейское оборудование можно, но это сложный процесс, связанный с частичной разборкой техники в стране-посреднике. Именно такой способ импорта приводит к повышению стоимости оборудования.

В результате, подчеркивает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский, производителям печатных плат необходима господдержка: «Эти предприятия обеспечивают производственные услуги для всей отечественной электроники, от электросчетчиков до серверов, недостаток инвестиций в расширение производства или замену вышедшего из строя приведет к тому, что российская продукция проиграет параллельному импорту из Китая». Он считает необходимым выдавать государственные гранты для закупок производственного оборудования и «доработать таможенное регулирование», чтобы снизить конкуренцию с зарубежными поставщиками компонентов.

Тимофей Корнев