Ноутбуки залежались

На складах дистрибуторов электроники в начале года скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков, рассказали “Ъ” участники рынка. Помимо китайских и российских брендов среди них тайваньские MSI и американские HP. Участники рынка связывают затоваривание с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной, после начала военных действий на Украине, когда дистрибуторы начали активно закупать любую технику про запас. Но в конце 2022 года выстроились цепочки параллельного импорта и серьезная угроза дефицита исчезла. Эксперты считают, что после февральских и мартовских праздников и при сохранении курса доллара цены на часть моделей могут упасть на 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У российских поставщиков электроники образовался профицит ноутбуков, около 1 млн устройств оказалось не реализовано с прошлого года, рассказал “Ъ” источник в одном из крупных дистрибуторов. «Больше всего на складах поставщиков запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio»,— отметил он. По его оценке, при сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников цена на устройства этих брендов упадет на 10–15%.

Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев подтверждает профицит ноутбуков на рынке РФ. По его словам, затоваренность образовалась из-за дефицита устройств в начале 2022 года, когда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса. «В результате на наш рынок стали привозить продукцию самых разных производителей, зачастую без постпродажной поддержки и русификации»,— сказал он. Но в четвертом квартале 2022 года начала полноценно работать схема параллельного импорта и на рынок вернулись товары премиум-брендов.

После начала военных действий на Украине многие иностранные бренды электроники решили приостановить поставки техники в Россию. Среди них HP, Dell, Apple, Samsung и другие. После этого президент РФ подписал закон, позволяющий ввозить товары без разрешения правообладателя, или так называемый параллельный импорт (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года).

Летом продажи ноутбуков в РФ упали на 22% год к году, только у китайских вендоров начали расти доли на российском рынке (см. “Ъ” от 25 августа 2022 года). В конце года в GS Group сообщили, что по сравнению с 2021 годом количество ввезенных ноутбуков упало на 65%, до 2,76 млн штук (см. “Ъ” от 16 декабря 2022 года).

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2022 году в России было продано около 3,1 млн ноутбуков, из них в преддверии новогодних праздников — около 1 млн, «более 30% штучных продаж за прошлый год пришлось на китайские бренды, только в третьем и четвертом кварталах доля этих производителей на рынке достигала 40–45%».

Перенасыщение рынка ноутбуками подтвердил и руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич.

После длительного дефицита в 2022 году, уточнил господин Дашкевич, в декабре было получено большое количество поставок китайских брендов, таких как Huawei, Chuwi, Itel и др. Однако, отмечает он, к этому моменту уже выстроился процесс параллельного импорта, который позволил привозить товары и ушедших вендоров, «значительное снижение стоимости происходит по всей категории, например конфигурации ноутбуков на процессорах Intel Core i3 в январе 2023 года подешевели в среднем на 18% по сравнению с декабрем 2022 года». По оценке господина Шершнева, цена на устройства будет постепенно падать и только к осени снова начнет расти.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов добавляет, что в РФ наблюдается и большой запас смартфонов, но марки и объемы не уточняет. «По остальным категориям говорить о затоваривании оснований нет»,— говорит он.

В то же время представитель «F+ tech-Марвел» сомневается в том, что цены на устройства действительно снизятся. По его словам, в период ажиотажного спроса на электронику во втором квартале 2022 года все запасы дистрибуторов были истощены, «даже если у кого-то сейчас и есть излишки, вряд ли покупатель увидит снижение стоимости, так как доллар начал дорожать, а значит, и цены пойдут вверх».

Тимофей Корнев