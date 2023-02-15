Совет по правам мигрантов

Как стало известно “Ъ”, президентский Совет по правам человека направил в Совбез и правительство РФ резко критический отзыв на два «миграционных» законопроекта. Речь идет про проект правительства по легализации иностранных граждан в России и проект закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», разработанный МВД. Члены СПЧ указывают на «политические риски» полицейского законопроекта и недовольны предложением правительства передать госуслуги для мигрантов «коммерческим структурам ради прибыли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к комиссии Совета безопасности по миграционной политике, предоставил в распоряжение редакции два документа, подготовленных в СПЧ. По словам источника “Ъ”, критические отзывы на законопроекты о мигрантах были на днях направлены в Совбез и правительство РФ.

Напомним, правительственный законопроект предлагает «расширение практики привлечения организаций, находящихся в ведении МВД РФ», для работы с мигрантами. В пояснительной записке говорится, что сейчас МВД ежегодно предоставляет более 65 млн госуслуг в сфере миграции, из которых 27 млн — иностранцам или лицам без гражданства. Для упрощения этой работы предлагается расширить полномочия подведомственного министерству ФГУП «Паспортно-визовый сервис» — на территории всей страны, кроме Москвы, и Многофункционального миграционного центра — в столице (на которую приходится 25% всех мигрантов в России). Авторы проекта хотят, чтобы эти структуры принимали разные виды заявлений — на визы, на временное проживание, на замену вида на жительство и на разрешение на работу. Также они смогут принимать заявления о регистрации иностранца по месту жительства и проводить дактилоскопическую регистрацию. Но при этом «не будут относиться к органам миграционного учета». Проект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года и рекомендован профильными комитетами к первому чтению, которое намечено на 22 февраля.

Получается, что «львиную долю госуслуг в сфере миграции» планируется передать хоть и подведомственной министерству, но все-таки «коммерческой структуре», нацеленной на «получение прибыли», говорится в критических замечаниях СПЧ (имеется в виду паспортно-визовый сервис), притом что сейчас МВД «обязано выполнять соответствующую деятельность безвозмездно». Авторы замечаний полагают, что МВД фактически «перепоручит» себе собственные обязанности и «освободит от выполнения соответствующих работ значительное количество сотрудников», притом что «законопроект не предлагает уменьшить бюджетное финансирование ведомства и сократить собственную штатную численность».

Среди прочего правозащитники боятся, что проект «укрепит теневую экономику и теневой рынок труда». «Уже сегодня нередки случаи, когда территориальные органы под различными предлогами отказывают иностранным гражданам в приеме документов, вынуждая их обращаться к посредникам-коммерсантам,— говорится в отзыве.— Вызывает вопрос и ответственность работников коммерческого предприятия, которые не являются госслужащими». В итоге авторы предлагают «провести экспертизу законопроекта в части возможного конфликта интересов» между МВД и ФГУП ПВС.

Второй блок критики направлен на 142-страничный проект закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». МВД еще 2 февраля отчиталось о «завершении его разработки». Здесь СПЧ указывает прежде всего на «политические риски», поскольку «значительное количество иностранных трудовых мигрантов по-прежнему направляются в российские мегаполисы, а не в трудонедостаточные регионы». А мегаполисы являются «точками формирования смут и рукотворных революций», в которых «доминируют выходцы из стран Средней Азии и Закавказья, не стремящиеся к интеграции в российское общество». «Их массовое прибытие обеспечивают этнические анклавы, консолидированные этническим бизнесом»,— опасаются в СПЧ.

Дальше совет говорит про «риски укрепления теневого сектора экономики» и «разрушения единого коммуникативного пространства страны». Здесь авторы вновь указывают на «миллионы» незаконно трудоустроенных мигрантов. И подчеркивают, что мигранты «из стран, где вытесняется русский язык, крайне плохо владеют государственным языком РФ». Законопроект при этом «предлагает не распространять требования о владении русским языком на самую многочисленную категорию иностранцев — трудовых мигрантов и членов их семей», говорят в совете. Кроме того, он вводит понятие «близкий родственник», которое предполагает долгосрочное пребывание иностранца в РФ и «может недобросовестно применяться к неоправданно широкому кругу лиц», считают в СПЧ.

«В законопроекте нет понятия "незаконно находящийся в РФ иностранный гражданин". Этот пробел неслучаен. Он сочетается с тенденцией поэтапной "декриминализации" деяний, связанных с незаконным пребыванием и незаконным трудом иностранцев в России. Данное явление имеет опасные для стабильности страны и ее экономики масштабы,— также опасаются авторы замечаний.— Система федерального государственного контроля в сфере миграции заменяется административным надзором. Фактически это подразумевает лишь наблюдение и статистический учет иностранных граждан и никак не влияет на регулирование миграционных процессов».

Член совета Кирилл Кабанов подтвердил “Ъ”, что СПЧ разрабатывал такие отзывы, и подчеркнул, что авторы замечаний «категорически против» предлагаемых поправок. Они, по словам господина Кабанова, «существенно снижают возможности контроля за миграционным процессом» и «допустить их принятия в нынешнем виде нельзя».

В пресс-центре МВД заявили “Ъ”, что «критические замечания» от СПЧ «в профильное подразделение (министерства.— “Ъ”) не поступали». Вместе с тем в ведомстве сообщили, что законопроект был разработан «совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» в рамках реализации перечня президентских поручений 2020 года. Он «обсуждался на различных общественных площадках», в том числе и в СПЧ. «30 сентября 2022 года законопроект внесен в правительство РФ и в настоящее время дорабатывается на площадке аппарата правительства»,— сказали в министерстве.

Мария Старикова