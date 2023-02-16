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Коммерсантъ FM
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Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе с должности

Сьюзен Воджицки, занимавшая пост генерального директора YouTube последние девять лет, объявила о своем уходе с должности.

Сьюзен Воджицки в 2017 году

Сьюзен Воджицки в 2017 году

Фото: Reed Saxon / AP

Сьюзен Воджицки в 2017 году

Фото: Reed Saxon / AP

Госпожа Воджицки работала в Google почти с момента основания компании, официально став ее 16-м сотрудником. За свою карьеру в компании она «руководила маркетингом, была одним из создателей поисковика картинок Google, руководила проектом поисковика видео и книг от Google, а также ранними этапами создания AdSense, работала над приобретениями YouTube и DoubleClick, была вице-президентом по рекламе, а последние девять лет — генеральным директором YouTube».

«Сегодня, после почти 25 лет работы здесь, я решила уйти с должности главы YouTube и начать новую главу своей жизни, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам, которыми я увлечена»,— написала госпожа Воджицки.

Преемником Сьюзен Воджицки станет нынешний директор по продуктам YouTube Нил Моан. Сама госпожа Воджицки, несмотря на уход с должности, продолжит работать с некоторыми командами YouTube и консультировать генерального директора Alphabet (владеет Google) Сундара Пичаи по всем продуктам корпорации.

Кирилл Сарханянц

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