Виноделы сушат игристое

Изменение потребительских предпочтений и возможность занять часть доли импорта стимулируют производство игристых вин категории брют в России. В 2022 году выпуск таких напитков вырос более чем на 40%, что привело к сокращению доли полусладких игристых вин. Дополнительный спрос на местный брют может обеспечить рост цен на иностранные вина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Брюты и экстра-брюты вытесняют полусладкие напитки в структуре производства игристых вин в России, следует из данных Роскачества, выпускающего «Винный гид России». По оценкам аналитиков, в 2022 году местные виноделы увеличили выпуск брютов почти на 42%, до 6,1 млн дал год к году, а доля сегмента превысила 37,7% против 33,3% годом ранее. Производство полусладких игристых вин за этот период выросло на 17,9%, до 8,5 млн дал, а их доля снизилась до 52,5% против 55,8% годом ранее. Общее производство игристых вин в стране, по данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году увеличилось на 25%, до 16,1 млн дал год к году.

В структуре новинок на рынке игристых вин брюты уже формируют большую часть. По оценкам Роскачества, в прошлом году ассортимент российских игристых вин расширился примерно на 140 единиц, до 1,1 тыс. позиций. В частности, около 80 новинок пришлось на брюты и экстра-брюты, а 55 позиций — на полусладкие игристые вина.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков добавляет, что продажи брютов в 2022 году также росли наибольшими темпами среди российских игристых вин — на 23,7%, тогда как полусухих — на 2,1%, полусладких — на 0,2%, а сладких — сократились почти на 18% год к году. Господин Ушаков связывает тренд с изменениями потребительских предпочтений и ростом предложения качественных напитков от виноделов Краснодарского края, Крыма и Дагестана. Время полусладких и полусухих вин постепенно уходит, а компетенции российских виноделов растут, говорит гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.

Президент Ladoga Вениамин Грабар добавляет, что качественные игристые вина проще в производстве, чем качественные тихие. Для получения максимальной выгоды и высоких объемов при более низких затратах виноделам целесообразно заполнять свободные ниши на рынке именно игристым, отмечает он. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин добавляет, что часть полусладких вин могла перейти в категорию слабоалкогольных напитков после запрета называть вином продукт на базе импортного виноматериала. За брют потребители также готовы платить больше, указывает он.

Господин Романишин добавляет, что росту доли брютов способствует и больший спрос со стороны ресторанного рынка и розничных сетей на местные игристые вина в связи с подорожанием или вымыванием с рынка части зарубежных марок. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, импорт игристых вин в январе—сентябре 2022 года в РФ в целом вырос на 6%, до 4,4 млн дал, но поставки из Франции сократились примерно на 13%, до 0,4 млн дал.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорит, что в 2022 году компания увеличила производство игристых вин категории брют на 21% год к году и их доля почти приблизилась к уровню полусладких. Он ждет сохранения тенденции и дальнейшего повышения интереса к брюту. У компании «Кубань-вино» выпуск игристых вин категории брют в 2022 году вырос почти на 100%, а экстра-брют — на 38% год к году, говорит ее представитель. В компании также рассчитывают на дальнейший рост спроса на эти позиции.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что в структуре российского ассортимента на брюты ранее приходилось 10–15%, а с учетом текущих темпов эти вина могут занять более 50%. Как отмечает эксперт, сейчас в некоторых сетях в России можно найти итальянское Prosecco Dry и Extra Dry по 500–600 руб. за бутылку 0,75 л. Но с учетом начавшегося ослабления рубля, исчерпания запасов и высокого спроса на Prosecco в мире цены могут вырасти до около 1 тыс. руб. за бутылку, что сделает российский брют более привлекательным для части покупателей, отмечает господин Ставцев.

Анатолий Костырев