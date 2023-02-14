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Коммерсантъ FM
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Яблоки сортируют инвесторов

Партнером Геннадия Тимченко в агробизнесе вместо французской компании стал бывший хоккеист

Французские инвесторы, владевшие через швейцарскую Procuri SA совместно с Volga Group Геннадия Тимченко крупным производителем яблок «Алма холдинг», вышли из капитала компании. Доля 54% отошла экс-президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю. Сделка могла потребоваться из-за ограничений для иностранных инвесторов на управление бизнесом в РФ.

Бывший президент международной федерации хоккея Рене Фазель

Бывший президент международной федерации хоккея Рене Фазель

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Бывший президент международной федерации хоккея Рене Фазель

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Владельцем 54% «Алма холдинг» — головной компании крупного производителя яблок, где 46% принадлежит структуре Volga Group Геннадия Тимченко, стал гражданин РФ Рене Фазель. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 10 февраля. До этого 54% «Алма холдинга» владела швейцарская Procuri SA, бенефициарами которой источники “Ъ” называли французских бизнесменов.

«Алма холдинг» основан в 2007 году. Среди первых инвесторов был глава Direct Group (бывшая PPE Group, вложившаяся в том числе в Ozon) Паскаль Клеман. Затем он вышел из проекта, а основным владельцем стал Жан-Клод Менн. На конец 2020 года господин Менн входил в совет директоров «Алма холдинга», следует из отчетности.

Подконтрольная «Алма холдингу» компания «Алма продакшн» управляет в Краснодарском крае около 400 га яблоневых садов. В 2019 году здесь было собрано более 13 тыс. тонн плодов, а в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий — 8,5 тыс. тонн, следует из отчетности. К 2023 году «Алма продакшн» планирует вдвое увеличить объем урожая, сказано на ее сайте.

Рене Фазель упоминается в СМИ как бывший президент Международной федерации хоккея (International Ice Hockey Federation, IIHF), занимавший эту должность в 1994–2021 годах. По данным ТАСС, господин Фазель родился в Швейцарии, где выступал за хоккейный клуб «Фрибур-Готтерон», а затем стал хоккейным судьей. В 2015 году, как сообщало ТАСС, Рене Фазель был главным арбитром гала-матча Ночной хоккейной лиги, где в том числе играли президент РФ Владимир Путин и Геннадий Тимченко.

По словам источника “Ъ” в инвестиционных кругах и собеседника “Ъ” на аграрном рынке, Рене Фазель может владеть долей в интересах собственников Procuri SA.

Весной 2022 года собеседники “Ъ” рассказывали, что французские инвесторы начали поиск покупателей на свою долю в «Алма холдинге» из-за кризиса в связи с военными действиями РФ на Украине и расширения западных санкций в отношении Геннадия Тимченко. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, договориться о продаже актива на сегодня не удалось, и, видимо, долю решили перевести третьей стороне. Рене Фазель не ответил на вопросы “Ъ”, переданные по указанной в ЕГРИП электронной почте. В Volga Group изменения не комментируют. Связаться с Procuri SA не удалось.

Геннадий Тимченко, владелец Volga Group, об интересе к бизнесу в 2019 году, РБК:

«У меня же санкции, чем мне заниматься. Я вот сижу и жду, когда мне дивиденды заплатят».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что у иностранных структур из «недружественных» юрисдикций в целом возникают трудности с управлением бизнесом в РФ. «Недружественные» участники ООО получают распределенную прибыль только на счет типа С, вывод средств с которого затруднен, и не могут привлекать займы в иностранной валюте, указывает он. Кроме того, отмечает господин Имменов, ЕС в прошлом октябре ввел в законодательство норму, позволяющую ввести санкции против лиц, помогающих подпавшим под ограничения снизить эффект мер.

Почему российские садоводы просят не пускать молдавские яблоки в страну

Управляющий партнер Ingvarr Игорь Мазилин говорит, что передача владения долей в бизнесе российскому партнеру снимает головную боль иностранному инвестору и упрощает работу российскому бизнесу. Полностью российскому сельхозпредприятию сегодня может проще будет получать меры государственной поддержки, замечает партнер адвокатского бюро «А-Про» Екатерина Макеева.

По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, у российского садоводства сохраняется значительный потенциал роста за счет наращивания внутреннего производства яблок и замещения импорта. Россия остается крупнейшим импортером яблок, следует из данных Минсельхоза США (USDA). Там прогнозируют, что в этом сезоне РФ может произвести 1,54 млн тонн яблок, а импортировать 550 тыс. тонн.

Анатолий Костырев

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