Турецкая АЭС натолкнулась на блок

По данным “Ъ”, у АЭС «Аккую», которую «Росатом» строит на юге Турции, могут возникнуть проблемы с поставкой электротехнического оборудования от немецкой Siemens Energy. Немецкий регулятор пока не выдал полный набор разрешений на его экспорт. Венгрия, где «Росатом» строит АЭС «Пакш-2», также столкнулась со сходными проблемами. В «Росатоме» говорят, что не получали официальных уведомлений об остановке поставок, а Siemens Energy соблюдает параметры контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akkuyu NPP / Anadolu Agency / AFP Фото: Akkuyu NPP / Anadolu Agency / AFP

Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало немецкой Siemens Energy все необходимые разрешения на поставку комплексного распределительного устройства (КРУЭ) на строящуюся «Росатомом» АЭС «Аккую» в Турции, рассказали источники “Ъ”. По словам одного из них, BAFA не предоставило Siemens разрешение на экспорт документации. Также у немецкой стороны существуют сомнения относительно точки поставки оборудования из-за опасений, что КРУЭ может быть ввезено в Россию, хотя такого типа электротехническое оборудование и изготавливается под конкретный объект.

По словам собеседников “Ъ”, власти Турции инициировали переговоры с правительством Германии относительно условий, при которых поставка была бы возможна. Один из источников “Ъ” полагает, что решением проблемы могла бы стать доставка КРУЭ под наблюдением специалистов Siemens непосредственно до АЭС, однако это увеличит стоимость проекта, которая сейчас оценивается в $20 млрд.

«Росатом» строит первую в Турции четырехреакторную АЭС на берегу Средиземного моря с 2018 года. Москва и Анкара сейчас ведут переговоры о строительстве еще одной АЭС в Синопе на берегу Черного моря. Как сообщал 30 января министр энергетики Турции Фатих Донмез, первый реактор АЭС «Аккую» планируется запустить до конца года. Предполагается, что «Аккую» будет закрывать до 10% энергопотребления Турции.

Накануне стало известно о том, что BAFA блокировало поставки и для строящейся «Росатомом» в Венгрии АЭС «Пакш-2». Ведомство, в частности, отказалось выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами. Siemens Energy делит контракт с французской Framatome, которой Франция такое разрешение дала. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 14 февраля, что рассматривает действия Берлина как нарушение суверенитета.

«Правительство Германии продолжает блокировать поставку Siemens Energy уже законтрактованной системы управления на АЭС "Пакш". Это можно расценивать как покушение на наш суверенитет, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета»,— заявил министр, подчеркнув, что немецкие чиновники «не имеют правовых оснований блокировать поставку».

В проектной компании АЭС «Аккую Нуклеар» (принадлежит «Росатому») “Ъ” сообщили, что на сегодняшний день официальных уведомлений об остановке поставок оборудования в компанию не поступало. По ее данным, Siemens Energy практически полностью завершила изготовление силового оборудования КРУЭ для «Аккую»: «Сейчас наш партнер Siemens Energy соблюдает свои контрактные обязательства по поставкам оборудования». В BAFA и Siemens Energy на запросы “Ъ” не ответили.

США и страны ЕС до сих пор отказывались от введения широкомасштабных санкций против российской атомной отрасли в качестве ответа на начало военных действий РФ на Украине. В начале января украинское правительство заявляло, что активизировало попытки убедить ЕС ввести санкции против «Росатома», в этом Киев поддержала Варшава. Однако в обсуждаемом сейчас десятом пакете санкций в отношении РФ ограничений в отношении «Росатома» нет из-за противодействия Болгарии и Венгрии.

Как отмечает независимый аналитик Юрий Мельников, распредустройства не относятся к основному оборудованию электростанции и не входят в ядерный топливный цикл — это электротехническое оборудование. «Кроме европейских есть поставщики из Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Китая и др. Если потребуется смена поставщика, это приведет к задержке проекта, но вряд ли критической»,— считает он.

Формально Турция не является страной, в отношении которой действуют ограничения на экспорт из-за санкций, уточняет руководитель международно-правовой практики K&P Group Анастасия Симонова. Однако США и страны ЕС рассматривают Турцию как юрисдикцию, используемую для обхода антироссийских санкций против РФ и организации параллельного импорта. В связи с этим, по ее мнению, предположительный запрет BAFA может рассматриваться как часть политики внешнеполитического давления на Турцию. Однако, добавляет юрист, с точки зрения законодательства оно «представляется необоснованным, особенно учитывая технические особенности КРУ, очень маловероятно, что в данном случае существует риск того, что подобное оборудование будет перепродаваться в РФ и использоваться для обхода санкционных ограничений».

Татьяна Дятел