Кто вы, мастера ковида?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит запрашивать у Китая данные, которые помогут вывести из тупика расследование о происхождении новой коронавирусной инфекции. Официальный представитель ВОЗ заявил об этом после того, как СМИ сообщили о «тихой» приостановке этого процесса. Участник первой и единственной экспедиции экспертов ВОЗ в Ухань замдиректора по научной работе института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков заявил “Ъ”: научная работа была «драматически политизирована», из-за чего китайская сторона отказалась от дальнейшего сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о происхождении коронавируса стало висяком

Фото: Ng Han Guan / AP Дело о происхождении коронавируса стало висяком

Фото: Ng Han Guan / AP

О том, что ВОЗ приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором необходимых для этого данных, сообщили влиятельный научный журнал Nature и газета The Daily Telegraph. В Nature даже уточнили, что процесс остановили «по-тихому». Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич оперативно опроверг сообщения в СМИ, назвав их «неточными». Он заявил, что организация выступает за продолжение изучения природы SARS-CoV-2 и по-прежнему просит Китай предоставить сведения, без которых невозможно продвинуться вперед. Господин Яшаревич напомнил, что создание при ВОЗ в 2021 году научно-консультативной группы экспертов по новым опасным патогенам (SAGO) «является лучшей попыткой сдвинуть дело с мертвой точки».

Впрочем, замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков считает, что СМИ лишь обнародовали то, что и так всем известно: в течение последних двух лет никаких исследований происхождения COVID-19 не проводится.

Господин Дедков был в числе десяти международных экспертов ВОЗ, которые в январе 2021 года отправились в Ухань (там был зафиксирован первый очаг заболевания), чтобы проанализировать собранные китайскими учеными данные. «В своем отчете о первой фазе расследования мы предупреждали, что политизация затормозит научный процесс. По сути, так и произошло. ВОЗ продолжал требовать от Китая доказательств того, что это не они сделали вирус, требовать более детального допуска на их объекты, а Китай, естественно, этого не хотел, и ничего не происходило. И пока это так, происходить не будет»,— полагает Владимир Дедков.

Напомним, ученые тогда выработали четыре гипотезы возможного происхождения коронавируса. По оценкам специалистов, «вероятно» или «очень вероятно» передача произошла от летучих мышей к людям через другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто «вероятное». Также возможен, но с низкой вероятностью сценарий заражения через продукты питания.

Ученые отметили, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако «эволюционная дистанция» между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, так что предполагается наличие промежуточного звена. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Ничего экстраординарного в том, что специалисты пока не нашли «виновное» животное, нет, комментирует Владимир Дедков. «Первая вспышка лихорадки Марбург, вызванной одноименным вирусом, зафиксирована в 1976 году. Периодически они возникают, например, последняя была в Конго, но мы до сих пор не знаем, где в природе резервуар этого вируса. Мы тоже предполагаем, что это летучая мышь, но точно сказать никто не может»,— продолжает господин Дедков. Он также напоминает, что носителя первого SARS (вспышка вируса атипичной пневмонии в 2003 году) ученые искали 12 лет: «Но не было политизации процесса, и все происходило в режиме обычного научного поиска, который завершился успешно».

Версию о лабораторном происхождении COVID-19 ученые отметили как наименее вероятную. Владимир Дедков вспоминает, что эксперты осматривали лабораторию в Ухане: ее устройство, уровень безопасности при выполнении работ показали, что утечка крайне сомнительна. Они также изучали данные обследований персонала (ни у кого антител к вирусу не было) и генетические последовательности тех изолятов (мазки, взятые у больного человека), которые были получены с местного рынка. «Оказалось, что на рынке вирус был неоднородный, это значит, что какое-то время он где-то проциркулировал. Мы вообще не уверены, что все началось там,— говорит господин Дедков.— Но надо отметить, что мы как ученые исходили из достоверности предоставленных нам фактов. Искусственный вирус и настоящий друг от друга не отличишь. Как не отличишь двух детей, один из которых родился в результате ЭКО, а другой — естественным путем, если не знаешь историю их зачатия. Аналогия неправильная, но понятная».

Китай и США не раз взаимно обвиняли друг друга в создании коронавируса.

В начале 2020 года члены администрации тогдашнего президента Штатов Дональда Трампа сделали бездоказательные заявления о том, что он появился в уханьской лаборатории.

Китайские официальные лица, в свою очередь, высказывали сомнения, что COVID-19 возник на территории их страны. Летом 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что, изучив добытые в ходе спецоперации на Украине документы, в Минобороны пришли к выводу: пандемия коронавируса была вызвана искусственно. «Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года этим агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов»,— рассказал господин Кириллов.

Науке известны попытки создать коронавирус искусственным путем. Так, в 2015 году в Nature вышла статья американских и китайских ученых из лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии. Они описывали опыты с вирусом, выделенным из летучей мыши, и вирусом атипичной пневмонии 2002–2003 годов. Анализируя, за что отвечают те или иные участки РНК вируса, авторы нашли способ сделать такой коронавирус одновременно способным инфицировать лабораторных мышей и клетки человека (а также одной из обезьян). Сейчас к статье стоит примечание, что ее «используют в качестве основы для непроверенных теорий о том, что COVID-19 был создан искусственно». В октябре 2022 года американские власти начали расследование деятельности ученых Бостонского университета, занимавшихся исследованиями различных штаммов COVID-19. Причиной стали сообщения в СМИ о том, что в лаборатории создана «искусственная версия COVID-19 со смертностью 80%». Сами исследователи эту информацию опровергли.

Владимир Дедков уточняет, что, остановившись на формулировке «наиболее маловероятна» относительно лабораторной утечки, ученые имели в виду, что, если в процессе появятся новые данные, которые придадут этой гипотезе большой статистический вес, она поднимется выше: «Мы долго согласовывали эту формулировку с китайской стороной, и они пошли на это, хотя могли сразу отказаться. Но в результате появился доклад генсека ВОЗ, который сказал, что данных из Китая недостаточно и нужно проводить больше проверок версии с утечкой». Далее должна была следовать вторая фаза: создание научной программы, направленной на поиск вируса в природе и эпидемиологические исследования населения. Но из-за того, что вопрос был «драматическим образом политизирован», китайская сторона, по словам господина Дедкова, отказалась от дальнейшего сотрудничества. Исследование происхождения новой коронавирусной инфекции, по его мнению, продолжится, так как это важная научная задача. Но происходить это исследование будет, вероятно, не под эгидой ВОЗ.

Наталья Костарнова