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Коммерсантъ FM
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Перед электромобилями открывают шлагбаумы

Бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запускают с марта

С 1 марта, узнал “Ъ”, владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами — соответствующее решение принято Белым домом. Эксперимент продлится до конца года и коснется пока только проезда по федеральным трассам (М-11, ЦКАД и т. д.). Автовладельцы получат такое право после того, как приобретут или арендуют у «Автодора» бесконтактный транспондер. В госкомпании уже предупредили: у граждан, которые попытаются проехать с таким устройством на обычной машине (не электромобиле), со счета спишут деньги, а транспондер отберут.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор» запускают с 1 марта эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам. Для этого нужно приобрести за 3–3,5 тыс. руб. или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass, обратившись в офис поддержки ООО «Автодор—Платные дороги» (дочерняя структура госкомпании «Автодор»). Понадобятся документы, подтверждающие, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем (СТС, ПТС), пояснил замглавы Минэкономики Максим Колесников. Если у автовладельца уже есть T-pass, его просто надо предоставить в офис.

Пользователям электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным трассам «Автодора» (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), а также по участку М-11 15–58 км (оператор — Северо-Западная концессионная компания; СЗКК) и обходу Одинцово (оператор — ООО «Новое качество дорог»). Последним двум госкомпания компенсирует выпадающие доходы. Владельцы электрической техники, подсчитали в Минэкономики, смогут сэкономить в среднем 2 тыс. руб. при поездке в рабочий день из Москвы в Санкт-Петербург по М-11 и 1,92 тыс. руб.— из столицы в Ростов-на-Дону по М-4. На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, на платных дорогах Псковской области и других региональных трассах такой транспондер работать не будет.

При попытке использовать устройство на другой машине с лицевого счета (привязанного к транспондеру) спишут полную стоимость проезда, а сам транспондер отключат от акции без возможности повторного участия в ней, заявил заместитель председателя правления «Автодора» Константин Макиев. «Система это отслеживает автоматически,— пояснили “Ъ” в госкомпании.— Дополнительно проводится проверка финансовыми контролерами».

Пилот проводится в рамках правительственной концепции 2021 года по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года. После завершения эксперимента (если его признают удачным) Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону «Об автомобильных дорогах», разрешив бесплатный проезд для электротранспорта по всем платным дорогам. Согласно концепции, напомним, к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых РФ, будут электрическими.

По данным Минэкономики, в 2022 году в России было произведено более 1,7 тыс. электромобилей. По оценкам «Автостата», в 2022 году в РФ было ввезено 3,4 тыс. новых электрокаров (на 24% больше, чем в 2021 году) и 4,3 тыс. подержанных (–30%). По данным ГИБДД, на конец 2022 года в России было зарегистрировано 22,5 тыс. легковых электромобилей (+60% к 2021 году), из них в Приморском крае — 2 тыс., в Москве — 1,65 тыс., в Подмосковье — 1,17 тыс., в Санкт-Петербурге — 1 тыс. В отдельных регионах для владельцев электротранспорта уже есть льготы, например, в столице — бесплатные парковки, зарядные станции и отсутствие транспортного налога.

«Мера создаст дополнительные преимущества для владельцев электрокаров,— заявил “Ъ” гендиректор автозавода "Москвич" Дмитрий Пронин.— Бесплатный проезд по платным дорогам окажет положительное воздействие на стимулирование спроса и развитие рынка электромобилей в целом». Он напомнил, что в декабре 2022 года на заводе уже началась крупноузловая сборка электрической модели «Москвич 3е». Параллельно с этим, отметил господин Пронин, ведется разработка универсальной платформы российского электромобиля (производимый сегодня «Москвич», напомним, является вариантом китайского JAC JS4). «В 2023 году планируем произвести 10 тыс. электромобилей, в 2024 году — 20 тыс., а в 2025 году — 25 тыс.»,— заявил Дмитрий Пронин. «Приветствуем любые инициативы, которые смогут дать пользователям электромобилей больше пользы и дополнительной экономии,— заявили “Ъ” в пресс-службе Evolute.— Поддержка правительства необходима для комплексного подхода в переходе с автомобиля на ДВС на электротранспорт».

В СЗКК акцию также поддержали. «Пока мы не можем выделить и посчитать поток электротранспорта у нас на дороге, мы видим только заезды на электрозаправки,— пояснили в СЗКК.— Очередей там пока нет, но трафик из электромобилей растет». В компании ожидают, что он будет расти в сторону аэропорта в связи с тем, что агрегаторы такси уже обнародовали планы закупить несколько тысяч электромобилей для своих сервисов. Ранее стало известно, что «Яндекс.Такси» (обслуживает Шереметьево) закупает электрические «Москвичи» и Evolute.

Бесплатный проезд интересен «энтузиастам электромобилей», которые уже ездят из области в Москву на работу, но дополнительный интерес к покупке такой машины это вряд ли создаст, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Пока разница в цене между машиной с двигателем внутреннего сгорания и электрическим превышает 20–30%, никакие транспортные льготы покрыть ее не смогут, считает эксперт. Он приводит в пример «Москвич»: обычная версия стоит от 2 млн руб., электрическая — 3,5 млн руб. «Когда разница будет в пределах 10%, дополнительные преференции будут толкать людей к покупке электромобиля,— прогнозирует Максим Кадаков.— А при нынешних ценах с учетом пока еще неразвитой зарядной инфраструктуры покупка электрокара для обычного автомобилиста нецелесообразна». Его поддерживает и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Новая льгота не станет стимулом для покупки электромобилей, тем более что вдоль платных трасс зарядной инфраструктуры пока мало. А та, что есть, заряжает медленно,— говорит он.— Электрокар остается игрушкой для ультрабогатых людей, которые заряжают его дома, а путешествуют на обычных машинах».

Иван Буранов

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