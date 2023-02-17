Александра Лукашенко приняли дома

17 февраля президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарёво с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и убедился, что в гостях хорошо, а дома лучше. Причем дома у Владимира Путина. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зато ближе уже некуда

Фото: пресс-служба президента РФ Зато ближе уже некуда

Фото: пресс-служба президента РФ

— Уважаемый Александр Григорьевич! — воскликнул президент России, поздоровавшись с коллегой, сев в кресло и повернувшись к президенту Белоруссии уже в комнате.

Присмотревшись к Александру Лукашенко, Владимир Путин словно впервые разглядел его:

— Спасибо, что согласились приехать!

— Как будто я мог не согласиться...— пробормотал господин Лукашенко.

То есть это могло означать, что он, получив приглашение от Владимира Путина, сразу понимает, что это все; что пора собирать вещи, и главное — не забыть только уточнить, во сколько прибыть и куда. Или более мягкий вариант: предложение такого человека, как Владимир Путин, он отклонить просто не мог из уважения к нему.

— Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома, я понимаю,— господин Путин дал возможность президенту Белоруссии побольше уважать себя заставить.— Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию.

— Лучше б не смотрели...— застеснялся Александр Лукашенко.— Расстроились, наверное.

Неужели в его представлении это было настолько жалкое зрелище?

— Почему? Нет...— попытался утешить его господин Путин.

— Нет?! — подхватил президент Белоруссии.— Уже мне в плюс!

— Я разделяю ваши позиции и подходы, вы знаете,— продолжал оберегать психологическую устойчивость коллеги господин Путин.

Тот в этом по всем признакам нуждался.

Многое может быть в начале таких встреч. Но вот чего не может быть никогда: Владимир Путин не может не сказать о растущем товарообороте между двумя странами. Иногда складывается впечатление, что его поднимают целый год только для того, чтобы он потом об этом мог кстати упомянуть.

Ведь если не вырос, то о чем и говорить? Впрочем, тогда, как показывает опыт, Владимир Путин говорит, что товарооборот, хотя и упал за последние полгода по не зависящим от двух стран причинам (COVID, что ли, разыгрался), имеет все шансы вырасти в результате общих усилий и этой встречи.

— Хочу отметить,— рассказал Владимир Путин,— что товарооборот растет. Он достиг рекордного уровня за прошлый год: свыше 43 млрд в долларовом эквиваленте! И что самое главное, и что меня очень радует, мы расширяем — у нас и так в принципе была хорошо поставлена эта работа, но расширяются возможности в области кооперации, прежде всего промышленной кооперации!

Тут наконец-то прозвучало то, что давно должно было прозвучать, но почему-то до сих не было напрямую сказано,— про пользу от Советского Союза, которую, возможно, пришло время даже назвать утраченной выгодой (то есть пора и счет предъявлять):

— Благодаря вашим усилиям за предыдущие десятилетия... Должен сказать, что мы всегда это знали, но сейчас, когда кооперация стала более глубокой, оценили то, что благодаря вашим усилиям за последние десятилетия очень многое в Белоруссии сохранено того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие, и результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться,— произнес российский президент.

Очевидно же, что Белоруссия сохранила в себе больше Советского Союза, чем Россия. И даже сберегла. И не только в своем сердце, а и в своих предприятиях, совхозах и колхозах. Владимиру Путину все-таки не дает покоя мысль о том, что СССР распадался так бестолково и что в России, если уж нельзя было этого избежать (а почему же нельзя-то, думает, вероятно, Владимир Путин), можно было все устроить по-другому. В Белоруссии же устроили. Вот ведь за что можно при желании уважать господина Лукашенко, который пришел к власти вскоре после тех разрушительных решений. Вот он и уважает.

— Благодарю вас за то, что домой пригласили! — наконец-то получил слово и сразу максимально воспользовался этим президент Белоруссии.— Это тоже создает определенную атмосферу!

Видимо, не так хорошо ему в Кремле. Неуютно как-то.

— Товарооборот, оборот товарами и услугами — вы сказали об обороте товарами — у нас в прошлом году беспрецедентный, $50 млрд! — Александр Лукашенко, казалось, готовился довести тему товарооборота до абсурда.— Около $44 млрд, как вы сказали, по товарам... И еще услуги!

Ведь как можно про услуги-то забыть?!

А интересно, какие услуги он оказал Владимиру Путину на $6 млрд? И наоборот.

Частично он пояснил:

— Что приятно меня удивило — посол мне по дороге докладывал,— что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта, заплатили более $300 млн!

Вообще-то сумма для двух стран ничтожная. Но Александр Лукашенко так не считал:

— Все кричали: вот из Белоруссии разбежались, из России ушли и прочее! Только у Белоруссии заказали из России на 300 млн и заплатили! А если взять российских айтишников — там несколько миллиардов долларов! Так что даже здесь «миролюбивым» в кавычках странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран! Значит, импортозамещение все-таки продвигается.

Тут Александр Лукашенко замещал, конечно, одни понятия другими (контракты с белорусскими IT-компаниями не надо путать с реальным импортозамещением), но не следовало судить его за это строго: и кто бы не замещал на его месте?

— Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона на сто процентов выполнила по прошлому году. 100% и даже больше сделали! — многозначительно произнес президент Белоруссии.— Я потом вам расскажу, что в этом плане делается!

То есть господин Путин как Верховный главнокомандующий осведомлен не обо всем, что Белоруссия делает для него в плане обороны и безопасности. Что ж, возможно и даже временами похоже.

— По микроэлектронике,— кивнул между тем президент Белоруссии.— Мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами.

Там, на совещании, видимо, все и решится.

— Мы микроэлектронную промышленность — то, что было в Союзе, как вы сказали,— сохранили, с россиянами договорились, с теми компаниями, которые также от Союза остались,— заверил Александр Лукашенко.— И сегодня специалисты говорят: не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное, люди понимают!

Здесь, похоже, ключевое из ключевых: «чуть-чуть габариты будут побольше». А все остальное, значит, похоже на настоящее.

Как и все в этом великом Союзном государстве.

— Поэтому,— невозмутимо продолжил господин Лукашенко,— с импортозамещением мы продвинулись — не скажу, что уже решили все вопросы, но продвинулись. Чтобы понимали присутствующие (в основном телеоператоры и сотрудники службы протокола, ибо членов делегаций, по данным “Ъ”, в комнате не было.— А. К.), и вам скажу: у нас всегда, помните, с КамАЗом, МАЗом какая-то волокита была...

Телеоператоры, надо полагать, встрепенулись: да, точно, была волокита!

— Это «конкуренция» называется,— поправил коллегу Владимир Путин.

В Белоруссии конкуренцию «волокитой» и называют, наверное. Ибо она только мешает делу.

— Вы знаете, сейчас и конкуренции никакой,— подал плечами Александр Лукашенко.— Мы выпускаем товары для КамАЗа, комплектующие, КамАЗ делает для нас... То есть эта конкуренция привела к тому, когда ушли отдельные компании,— вот так вот работают, и рынка хватает!

Одни плюсы, короче говоря, от отсутствия конкуренции. Да, Александр Лукашенко хорошо подготовился к своему вступительному слову. К пресс-конференции он, видимо, полагал, накануне подготовился хуже.

— Вы когда-то в ЕврАзЭС поставили вопрос о кооперации в области авиастроения,— продолжал президент Белоруссии.— Так вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и SuperJet, по-моему…

— SuperJet 100,— сурово поправил его президент России.

Такой суперпроект не терпел, видимо, никаких неточностей.

— Делают уже до тысячи комплектующих! — воскликнул Александр Лукашенко.

А вот это и правда, если так, результат.

— У нас три завода: два военных и один гражданский,— президента Белоруссии, возможно, некстати пробило на нештатную откровенность.— Они раньше были ремонтными, сегодня уже производят комплектующие и, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, по-моему, который себя хорошо на Украине показывает.

То есть можно себе только представить.

— Штурмовик,— с удовлетворением уточнил Владимир Путин.

— Штурмовик, да. Рабочая лошадка! — продолжал смаковать и Александр Лукашенко.— Готовы даже в Белоруссии производить при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации! То есть углубляемся, все делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают!

Идем через все границы, другими словами.

А потому что они все искусственные.

Рано или поздно оказываются.

Попробовали бы не оказаться.

Андрей Колесников