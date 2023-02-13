Падать необязательно

Рост европейской экономики в этом году может оказаться существенно выше осенних прогнозов — текущая оценка Еврокомиссии предполагает увеличение ВВП ЕС на 0,8%, а также отсутствие спада в том числе в первом квартале. Ранее как аналитики, так и прогнозисты ЕК не исключали рецессии этой зимой на фоне рекордного роста цен на энергосырье. Компании и потребители действительно снизили потребление газа, однако падение стоимости энергоресурса до уровней осени прошлого года, как ожидается, поддержит экономическую активность и ослабит давление на инфляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / File Photo / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / File Photo / Reuters

Европейская экономика в этом году избежит рецессии — темпы роста в ЕС могут составить 0,8% в этом году и 1,6% в 2024-м, в зоне евро — 0,9% в этом году и 1,5% в следующем, следует из зимнего прогноза Еврокомиссии (ЕК). При этом рост в прошлом году оценивается в 3,5% в обоих случаях. Осенний прогноз ЕК предусматривал сокращение ВВП как в четвертом квартале прошлого года, так и в первом квартале этого.

Несмотря на энергетический шок и последовавший за ним рекордный рост цен, замедление роста в третьем квартале оказалось более мягким, чем ожидалось, а в четвертом квартале экономика ЕС оказалась в стагнации, но не в рецессии (ожидалось сокращение ВВП на 0,5%). Ситуация на рынках труда также остается стабильной — уровень безработицы находится на рекордно низких 6,1%, а показатели деловой активности указывают на улучшение экономических настроений, что, как ожидается, позволит европейской экономике избежать спада и в первом квартале этого года.

Улучшение же прогноза связано в первую очередь со снижением цен на газ до уровня ниже, чем до начала военной операции РФ на Украине: в конце января цена газа на площадке TTF опускалась до €55 за 1 МВт•ч (пик в августе был выше €340 за 1 МВт•ч), при этом цены на газ по-прежнему более чем в три раза выше, чем в 2019 году, в США же стоимость газа в январе составила €8 за 1 МВт•ч.

Снижению стоимости газа способствовали как сокращение потребления (в ноябре суммарный спрос был на 25% ниже, чем годом ранее), так и дополнительная диверсификация поставок, в итоге к концу января уровень наполненности хранилищ составил 74%, что лишь немногим ниже, чем в начале отопительного сезона.

Угроза дефицита газа сейчас выглядит менее выраженной, чем несколько месяцев назад, но при увеличении глобального спроса на энергосырье пополнение хранилищ перед зимой следующего года по-прежнему может оказаться более затруднительным, чем предполагает текущий прогноз, вероятность нового всплеска цен также увеличилась вслед за ростом доли СПГ в поставках, предупреждают в ЕК.

Эффект же от текущего снижения цен на газ еще не в полной мере отражен в статистике, в том числе по инфляции. Европейское эмбарго на нефть и введение ценового потолка, в свою очередь, по оценке ЕК, не вызвали нехватки сырья на мировом рынке, в случае же с эмбарго на нефтепродукты (оно вступило в силу 5 февраля) снизить риски дефицита должны накопленные ранее запасы.

Инфляция в ЕС, по прогнозу, должна снизиться с 9,2% в прошлом до 6,4% в этом и 2,8% в следующем годах. В зоне евро рост цен может замедлиться с 8,4% в 2022-м до 5,6% в 2023-м и 2,5% в 2024-м. На этот год снижены оба показателя — осенью в комиссии ожидали роста цен на 7% и 6,1% соответственно. В январе же показатель уже замедлился до 8,5% с 9,2% в декабре (пик пройден в октябре — тогда инфляция составила 10,7%), месяц к месяцу показатель сократился на 0,4 процентного пункта (п. п.; цены на энергию снизились на 0,9 п. п., на продовольствие же выросли на 1,4 п. п.).

В ЕК подтверждают, что инфляция, вероятно, прошла пик, но отмечают сохранение роста базового показателя в январе (рост цен отмечался по 90% базовых компонентов инфляции).

На этом фоне ЕЦБ продолжит ужесточать собственную монетарную политику, что негативно скажется на объеме инвестиций и потреблении: по оценке регулятора, композитный индекс стоимости новых займов для корпораций уже достиг 3,41% (в начале прошлого года — 1,5%), для домохозяйств — 2,94% (1,3%). Быстрый рост цен также повлияет на реальные доходы, что может дополнительно ограничить потребительскую активность. Внешний сектор также, как ожидается, не окажет стимулирующего действия на рост.

Несмотря на высокий уровень неопределенности, в ЕК полагают, что риски для прогноза являются сбалансированными: потребление может вырасти в случае более выраженного переноса более низких цен на газ на спотовом рынке в счета для домохозяйств. Но в условиях продолжающейся военной операции РФ на Украине этот спад может быть нивелирован новой волной роста цен, не исключают в ЕК. Внешний спрос может оказаться более высоким в случае более быстрого роста в Китае, однако этот же фактор может поддержать рост глобальной инфляции. Более долгосрочные же риски для инфляции связаны в первую очередь с ростом зарплат.

Татьяна Едовина