Турпоток фильтруют боты

Получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и неофициальными посредниками. Последние создают ботов автоматической записи в визовые центры, которые перехватывают слоты и требуют за них от граждан более 4–7,5 тыс. руб. Написать такую программу несложно, отмечают эксперты, и она даже не будет нелегальной. Возможности российских властей бороться с такой практикой ограничены, а усилия консульств пока не приносят плодов. Боты не только увеличивают расходы граждан, но и создают дополнительные задержки в получении виз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” три участника туристического рынка, запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из-за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов. Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи, отмечает замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавляет, что дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз.

Несмотря на остановку прямого авиасообщения и целый ряд ограничений для въезда россиян, их поток в Европу не остановился полностью. В Ostrovok.ru говорят, что с начала 2023 года европейские направления занимают 13% в структуре зарубежных бронирований. По данным OneTwoTrip, на страны ЕС сейчас приходится 6% от общего объема забронированных билетов за рубеж на февраль—май.

Проблема особенно актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве, отмечает управляющий партнер «Визахода» Марина Широкова. Те же сложности возникают и в визовых центрах Италии и Испании, добавляет глава отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко.

Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, обнаружил “Ъ”. Так, на «Форуме Винского» такая запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге предлагается по цене от 7,5 тыс. руб. за заявителя, в регионах — за 4 тыс. руб. Аналогичные предложения есть и на «Авито». “Ъ” направил вопросы продавцам таких услуг, но ответов не получил.

Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов говорит, что боты продаются в DarkNet и разрабатываются под заказ.

В случае визовых центров решения работают за счет возможности занять несколько слотов через один аккаунт, полагает господин Куликов. Он уточняет, что возможна технология, при которой под каждый слот создается отдельный аккаунт. Написать подобную программу может даже студент, подчеркивает глава Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислав Бауер.

В законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса», поясняет партнер a.t.Legal Александр Павловский. По его словам, речь идет не о записи в российский орган госвласти, поэтому полномочия властей РФ по пресечению подобного бизнеса ограничены. Эксперт не видит и признаков нарушения прав потребителей, так как «получатели виз не приобретают услугу при электронной регистрации в очереди».

Господин Павловский считает, что проблему могут решить прямые действия администрации сайта. Но Никита Куликов предупреждает, что барьер вроде Captcha боты преодолевают с помощью человека, а более существенные ограничения могут создать проблемы уже реальным пользователям. Господин Бауер считает, что блокировать ботов можно по IP-адресам, установив, что с них осуществляются регулярно однотипные действия.

Визовые центры и консульства знают о проблеме и постоянно вводят дополнительные уровни идентификации пользователя, но боты перенастраиваются, говорит Юлия Отвагина. В VSF Global (оператор визовых центров Франции) на запрос “Ъ” не ответили.

Проблемы с ботами возникают не только на европейских направлениях. Госпожа Отвагина говорит, что они используются и для записи на подачу россиянами документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого подача документов растягивается на полгода и более.

Юлия Отвагина подчеркивает, что крупные компании не пользуются ботами для записи клиентов: «Передача персональных данных заявителя третьим лицам недопустима по условиям договоров». Это подтверждает собеседник “Ъ” на рынке: «Мы помогаем клиентам с записью, но ищем слоты в ручном режиме». По словам Дмитрия Горина, в результате туроператоры рекомендуют туристами начинать оформление виз за полгода до поездки. Марина Широкова советует подавать документы в регионах. Это возможно в случае с Францией, где работа визовых центров не привязана к консульским округам в отличие от Италии и Испании. Алина Проценко рекомендует подавать документы через VIP-залы в визовых центрах.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Юрий Литвиненко