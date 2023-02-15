Оно им самим НАТО

На второй день встречи министров обороны стран-членов НАТО участники дискуссии снова возвращались к проблемам Украины и как мантру повторяли, что будут поддерживать ее столько, сколько нужно. Но все же они обсуждали больше внутренние проблемы альянса, впрочем связанные с украинским конфликтом. Так, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, непрерывные поставки боеприпасов Украине истощили запасы стран-членов, и пришло время подумать не только о помощи Киеву, но и о собственной обороноспособности. Участники встречи наметили пути решения этой проблемы, заверил на итоговой пресс-конференции господин Столтенберг, хотя и признал, что не обо всем удалось договориться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, продолжая поддержку Украины, не стоит забывать и о внутренних проблемах альянса

Фото: Valeria Mongelli / Hans Lucas / Hans Lucas / AFP Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, продолжая поддержку Украины, не стоит забывать и о внутренних проблемах альянса

Фото: Valeria Mongelli / Hans Lucas / Hans Lucas / AFP

Помощь Украине, укрепление обороноспособности альянса и вступление в блок Финляндии и Швеции стали главными темами второго дня встречи министров обороны стран НАТО 15 февраля. Как заявил Йенс Столтенберг, открывая встречу, «война против Украины стала крупнейшим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны», поэтому членам альянса надо не только думать о том, как помочь Киеву, но и поработать над укреплением собственного военного потенциала. «Сегодня мы примем новую политическую концепцию военного планирования альянса, которая в ближайшие годы должна стать источником всех изменений в этой сфере, направленных на обеспечение адекватной обороны и сдерживания»,— анонсировал повестку заседания господин Столтенберг. По его словам, странам НАТО необходимо нарастить военное производство и укрепить оборонную промышленность, поскольку боеприпасы и запасы вооружений истощаются по мере продолжения поставок Украине.

«Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства»,— признался ранее генсек НАТО. По его данным, срок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев, а заказы, размещенные сейчас, будут исполнены лишь через 2,5 года. «Это война на истощение, а война на истощение становится битвой логистики»,— отметил господин Столтенберг. Другими словами, речь идет о разработке новой стратегии пополнения боеприпасов, чтобы военный блок мог поддерживать Украину, «защищая при этом каждый дюйм территории альянса», сказал генсек организации.

На итоговой пресс-конференции Йенс Столтенберг вновь признал, что поставки Украине требуют «огромного количества боеприпасов», из-за чего истощаются запасы альянса. Впрочем, подчеркнул генсек НАТО, члены блока осознают эту проблему и работают над ее решением, в частности, министры согласились с необходимостью увеличить производство 155-миллиметровых снарядов. При этом он так много за последние дни говорил о серьезных проблемах с боеприпасами, что журналисты поинтересовались, не закончатся ли у Украины снаряды уже в ближайшие месяцы. Господин Столтенберг (возможно, почувствовав, что несколько сгустил краски) поспешил заверить, что все было действительно очень серьезно, но «теперь все движется в правильном направлении».

Так или иначе, по его словам, союзникам необходимо сейчас продумать дальнейшие шаги по укреплению обороны, поскольку все они живут «в более опасном мире, где есть агрессивное поведение России, постоянные угрозы терроризма и вызовы, исходящие из Китая». Одним из возможных шагов НАТО могло бы стать обязательство всех членов увеличить расходы на оборону. Однако пока, признался господин Столтенберг, не удалось договориться даже о минимальных тратах на оборону 2% от ВВП, хотя «очевидно, что нужно тратить еще больше».

Несмотря на эти трудности, страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине и намерены даже нарастить поставки, заверил Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас «время имеет решающее значение», а у Киева есть «окно возможностей склонить чашу весов в свою пользу». Днем ранее о «решающем моменте» в конфликте заявлял и глава Пентагона Ллойд Остин, анонсировавший весеннее наступление ВСУ (см. “Ъ” от 15 февраля).

Кроме того, генсек НАТО, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в альянс, подчеркнул, что «двери всегда открыты», как это подтвердило присоединение к нему, например, Черногории и Северной Македонии, «против чего Россия тоже протестовала». Однако в случае с Киевом, как отметил господин Столтенберг, вначале «надо выиграть войну». Без этого, по его мнению, Украине полноценным членом военного блока не стать. К тому же необходимо полностью перевести ВСУ на западные стандарты, а это процесс небыстрый.

Этого нельзя сказать о Швеции и Финляндии, которые готовы стать членами НАТО уже сейчас. Йенс Столтенберг отметил, что дальнейшая судьба двух северных стран уже не находится в руках организации — все зависит исключительно от решения Турции. Генсек НАТО подчеркнул, что советовал бы Анкаре ратифицировать сразу два протокола о вступлении двух государств в военный блок, однако, если Турция решит одобрить в итоге только одну заявку, Йенс Столтенберг на это со своей стороны никак повлиять не сможет. Хотя, конечно, он уверен, что и Швеция, и Финляндия должны, и как можно скорее, стать частью Североатлантического альянса.

Удивительно, но после месяца муссирования проблемы поставок Украине истребителей западного производства 15 февраля об этом практически никто не вспоминал.

А Йенса Столтенберга, который накануне допускал обсуждение министрами этого вопроса, на пресс-конференции о самолетах никто не спрашивал. Сам он, естественно, эту тему поднимать не стал. Лишь министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду между делом обмолвился, что у поляков самих F-16 слишком мало, чтобы их еще и Украине поставлять. Напомним, именно Варшава была одним из инициаторов авиационной дискуссии сразу после решения по поставкам Киеву танков, а господин Блащак накануне и вовсе призывал на кого-то «посильнее надавить» (не уточняя, на кого), чтобы сдвинуть вопрос истребителей с мертвой точки.

Другими словами, хотя второй день дискуссий в Брюсселе и прошел на фоне украинских дел, его участники больше оказались сосредоточены на внутренних делах блока. Впрочем, это, кажется, не расстроило министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью агентству Reuters 15 февраля заявил, что Украина «абсолютно точно» получит западные истребители. «Невозможное становится возможным»,— оптимистично добавил он.

Алексей Забродин