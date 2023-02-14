Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По законам сдвоенного времени

ОАО РЖД составило план вывоза контейнеров с Дальнего Востока

ОАО РЖД сформировало масштабный план по наращиванию вывоза контейнеров с импортными товарами с Дальнего Востока в полтора раза, до 6,5 тыс. TEU. В нем предусмотрены мероприятия как по увеличению числа сдвоенных груженых контейнерных поездов на восток, так и по вывозу контейнеров полувагонами. Кроме того, речь идет о строительстве порта в Славянке, крупного контейнерного терминала на 3 млн TEU в будущем угольном порту Суходол и транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Кемерово на условиях ГЧП. Участники рынка по-разному оценивают достижимость или достаточность мощности в 6,5 тыс. TEU в сутки, но считают, что необходимо прежде всего увеличивать экспортный контейнеропоток.

ОАО РЖД готовится поддержать поток контейнеров всеми возможными способами

ОАО РЖД готовится поддержать поток контейнеров всеми возможными способами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД готовится поддержать поток контейнеров всеми возможными способами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД разработало программу по достижению вывоза 6,5 тыс. TEU контейнерных грузов из портов Дальнего Востока в сутки. Как следует из документа, с которым ознакомился “Ъ”, одновременно предусматривается рост числа сдвоенных контейнерных поездов, направляющихся на восток (до восьми в сутки), и увеличение числа поездов с полувагонами, вывозящих контейнеры из портов Дальнего Востока, до 25 в сутки. Сроки достижения цели не указаны.

О таком подходе ранее рассказывал заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило (см. “Ъ” от 30 января). Он отмечал, что рост количества соединенных поездов потребует инвестиций в реконструкцию станций, а увеличение вывоза контейнеров в полувагонах — вложений в подъездную инфраструктуру, автодороги и автопарк для налаживания связки между морскими и тыловыми терминалами, где ведется погрузка в полувагоны.

Удлинение станционных путей для пропуска восьми сдвоенных поездов теперь планируется включить в инвестпрограмму ОАО РЖД, как и развитие участка Артышта—Междуреченск—Тайшет, с целью их пропуска. Также запланировано развитие железнодорожной инфраструктуры Находкинского и Владивостокского узлов.

Предполагается ускоренное развитие контейнерных терминалов на Дальнем Востоке — как существующих в рамках Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), Восточной стивидорной компании (ВСК), Владивостокского морского порта Первомайский (ВМПП), так и новых. В частности, планируется построить порт в районе Славянки в Приморском крае и актуализировать параметры контейнерного терминала «Суходол» «в части обеспечения погрузки контейнеров в полувагоны, выгружаемых на угольном терминале ООО "Морской порт «Суходол»"». По данным “Ъ”, речь идет о строительстве там терминальных мощностей в 3 млн TEU — такой объем обсуждался в ноябре, ввод запланирован в четвертом квартале 2027 года.

Предусмотрено развитие транспортно-логистических центров в Новосибирске, Екатеринбурге, а также строительство логистического центра на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кузбассе, способного обрабатывать 25 контейнерных поездов в полувагонах в сутки. Его инвестор пока не определен. Для обеспечения связи морских терминалов с тыловыми предлагается сформировать дополнительный автопарк в портах Дальнего Востока, способный перевозить 3,55 тыс. TEU в сутки.

Источник в отрасли недоумевает, откуда взялся объем 6,5 тыс. TEU: максимум речь идет о 3 тыс. TEU, полагает он. С другой стороны, в «РЖД Бизнес-Актив» считают, что «на сегодняшний день отправление 6,5 тыс. TEU в сутки с Дальнего Востока — это перспективный план на горизонте года». Рынок демонстрирует рост именно на этом направлении после изменения структуры перевозок в 2022 году, отмечают там, прогнозируя, что тенденция сохранится. В рамках программы «РЖД Бизнес-Актив» планирует ежемесячно отправлять с Дальнего Востока порядка 5–5,5 тыс. TEU.

Некоторые участники рынка даже полагают, что 6,5 тыс. TEU может оказаться консервативной оценкой. «Сейчас сложно сказать, достаточно ли вывозить 6,5 тыс. TEU в сутки, но если это будет целенаправленный налаженный механизм, то, думаю, ситуация значительно улучшится,— говорит директор РТСБ-РУС Александр Баскаков.— Вероятно, также стоит переориентировать перевозки угля на порты Северо-Запада, тем самым немного разгрузив восточное направление».

В FESCO сообщили, что занимаются расширением мощностей ВМТП, что добавит 1 млн TEU к 2025 году. «Совместно с ОАО РЖД активно развиваем отправку сдвоенных контейнерных поездов из порта,— отмечают в компании.— Так, в январе 2023 года было отправлено 12 таких поездов в неделю, что является рекордным показателем». В FESCO считают, что со стороны ОАО РЖД необходимо согласование требуемого операторам количества поездов и подсыла порожних контейнеров на экспортные локации (заводы, фабрики). «Без этого невозможно обеспечить своевременный и ритмичный вывоз контейнеров с импортными грузами из портов Дальнего Востока»,— уверены в FESCO.

Внесение изменений в инвестпрограмму ОАО РЖД, направленных на развитие контейнерного рынка,— это отличный стратегический шаг, говорит исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. «Есть вопросы, которые требуют доработки,— отмечает он.— Например, насколько необходимо строительство ТЛЦ в Кемерово в формате ГЧП, когда существующих и строящихся терминалов достаточно в более густонаселенных соседних регионах, причем без государственных инвестиций. Я бы все же опирался на недавно обновленный Минтрансом совместно с ЕСП ведомственный проект». Также, полагает он, нужно включить мероприятия, направленные на рост экспорта контейнерных грузов на платформах.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...