По законам сдвоенного времени

ОАО РЖД сформировало масштабный план по наращиванию вывоза контейнеров с импортными товарами с Дальнего Востока в полтора раза, до 6,5 тыс. TEU. В нем предусмотрены мероприятия как по увеличению числа сдвоенных груженых контейнерных поездов на восток, так и по вывозу контейнеров полувагонами. Кроме того, речь идет о строительстве порта в Славянке, крупного контейнерного терминала на 3 млн TEU в будущем угольном порту Суходол и транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Кемерово на условиях ГЧП. Участники рынка по-разному оценивают достижимость или достаточность мощности в 6,5 тыс. TEU в сутки, но считают, что необходимо прежде всего увеличивать экспортный контейнеропоток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОАО РЖД готовится поддержать поток контейнеров всеми возможными способами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ ОАО РЖД готовится поддержать поток контейнеров всеми возможными способами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД разработало программу по достижению вывоза 6,5 тыс. TEU контейнерных грузов из портов Дальнего Востока в сутки. Как следует из документа, с которым ознакомился “Ъ”, одновременно предусматривается рост числа сдвоенных контейнерных поездов, направляющихся на восток (до восьми в сутки), и увеличение числа поездов с полувагонами, вывозящих контейнеры из портов Дальнего Востока, до 25 в сутки. Сроки достижения цели не указаны.

О таком подходе ранее рассказывал заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило (см. “Ъ” от 30 января). Он отмечал, что рост количества соединенных поездов потребует инвестиций в реконструкцию станций, а увеличение вывоза контейнеров в полувагонах — вложений в подъездную инфраструктуру, автодороги и автопарк для налаживания связки между морскими и тыловыми терминалами, где ведется погрузка в полувагоны.

Удлинение станционных путей для пропуска восьми сдвоенных поездов теперь планируется включить в инвестпрограмму ОАО РЖД, как и развитие участка Артышта—Междуреченск—Тайшет, с целью их пропуска. Также запланировано развитие железнодорожной инфраструктуры Находкинского и Владивостокского узлов.

Предполагается ускоренное развитие контейнерных терминалов на Дальнем Востоке — как существующих в рамках Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), Восточной стивидорной компании (ВСК), Владивостокского морского порта Первомайский (ВМПП), так и новых. В частности, планируется построить порт в районе Славянки в Приморском крае и актуализировать параметры контейнерного терминала «Суходол» «в части обеспечения погрузки контейнеров в полувагоны, выгружаемых на угольном терминале ООО "Морской порт «Суходол»"». По данным “Ъ”, речь идет о строительстве там терминальных мощностей в 3 млн TEU — такой объем обсуждался в ноябре, ввод запланирован в четвертом квартале 2027 года.

Предусмотрено развитие транспортно-логистических центров в Новосибирске, Екатеринбурге, а также строительство логистического центра на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кузбассе, способного обрабатывать 25 контейнерных поездов в полувагонах в сутки. Его инвестор пока не определен. Для обеспечения связи морских терминалов с тыловыми предлагается сформировать дополнительный автопарк в портах Дальнего Востока, способный перевозить 3,55 тыс. TEU в сутки.

Источник в отрасли недоумевает, откуда взялся объем 6,5 тыс. TEU: максимум речь идет о 3 тыс. TEU, полагает он. С другой стороны, в «РЖД Бизнес-Актив» считают, что «на сегодняшний день отправление 6,5 тыс. TEU в сутки с Дальнего Востока — это перспективный план на горизонте года». Рынок демонстрирует рост именно на этом направлении после изменения структуры перевозок в 2022 году, отмечают там, прогнозируя, что тенденция сохранится. В рамках программы «РЖД Бизнес-Актив» планирует ежемесячно отправлять с Дальнего Востока порядка 5–5,5 тыс. TEU.

Некоторые участники рынка даже полагают, что 6,5 тыс. TEU может оказаться консервативной оценкой. «Сейчас сложно сказать, достаточно ли вывозить 6,5 тыс. TEU в сутки, но если это будет целенаправленный налаженный механизм, то, думаю, ситуация значительно улучшится,— говорит директор РТСБ-РУС Александр Баскаков.— Вероятно, также стоит переориентировать перевозки угля на порты Северо-Запада, тем самым немного разгрузив восточное направление».

В FESCO сообщили, что занимаются расширением мощностей ВМТП, что добавит 1 млн TEU к 2025 году. «Совместно с ОАО РЖД активно развиваем отправку сдвоенных контейнерных поездов из порта,— отмечают в компании.— Так, в январе 2023 года было отправлено 12 таких поездов в неделю, что является рекордным показателем». В FESCO считают, что со стороны ОАО РЖД необходимо согласование требуемого операторам количества поездов и подсыла порожних контейнеров на экспортные локации (заводы, фабрики). «Без этого невозможно обеспечить своевременный и ритмичный вывоз контейнеров с импортными грузами из портов Дальнего Востока»,— уверены в FESCO.

Внесение изменений в инвестпрограмму ОАО РЖД, направленных на развитие контейнерного рынка,— это отличный стратегический шаг, говорит исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. «Есть вопросы, которые требуют доработки,— отмечает он.— Например, насколько необходимо строительство ТЛЦ в Кемерово в формате ГЧП, когда существующих и строящихся терминалов достаточно в более густонаселенных соседних регионах, причем без государственных инвестиций. Я бы все же опирался на недавно обновленный Минтрансом совместно с ЕСП ведомственный проект». Также, полагает он, нужно включить мероприятия, направленные на рост экспорта контейнерных грузов на платформах.

Наталья Скорлыгина