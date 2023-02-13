Израильтяне хотят остаться в своем праве

Десятки тысяч человек приехали в понедельник в Иерусалим, чтобы выразить несогласие с предлагаемой правительством Биньямина Нетаньяху реформой юридической системы. Противники реформы называют ее покушением на демократию. Страна фактически раскололась на два лагеря. Накануне президент Израиля Ицхак Герцог предупредил об угрозе «братоубийственной войны» и призвал обе стороны к поиску компромисса. Однако пока диалога не получилось. Реформа была вынесена на рассмотрение Кнессета в первом чтении.

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Ранним утром в понедельник автомобильные трассы в Израиле заполнились машинами с надписями «демократия» и «свобода», из их окон торчали бело-голубые флаги. На дорогах по направлению к Иерусалиму скапливались гигантские пробки. Были переполнены все поезда и автобусы, ехавшие в ту же сторону.

По разным подсчетам, от 90 до 300 тыс. человек приняли участие в акции протеста у здания Кнессета, где утром в понедельник законодательная комиссия парламента голосовала за вынесение на рассмотрение в первом чтении законопроектов, связанных с судебной реформой.

В случае завершения процесса в том виде, как предлагает министр юстиции Яир Левин, парламентское большинство фактически получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда (ВС), а также сможет преодолевать судебное вето, наложенное на тот или иной закон. В то же время ВС потеряет возможность отменять решения правительства (см. подробнее статью на сайте “Ъ” от 15 января).

Протесты против реформы продолжаются в Израиле уже полтора месяца. Каждый вечер субботы десятки тысяч человек стабильно выходят на улицу практически по всей стране. В этот раз протест сместился на рабочий день из-за голосования в Кнессете. Но множество людей все равно смогли или приехать в понедельник в Иерусалим, или выйти на перекрестки с плакатами против реформы в своих городах. Сотни компаний объявили забастовку, а некоторые из тех, кто продолжал работу, просто закрыли глаза на отсутствие сотрудников на местах. Так, к примеру, муниципалитет Тель-Авива и Организация образовательных учреждений Тель-Авива-Яффо разрешили работникам взять выходной и принять участие в демонстрациях.

В то же время Федерация профсоюзов (Гистадрут) отказалась объявлять всеобщую забастовку. Министр просвещения Йоав Киш и вовсе пригрозил накануне, что учителя, которые не выйдут на работу в понедельник, не получат за этот день зарплату, а отсутствующим без уважительной причины ученикам будет записан прогул. Но многие учебные учреждения проигнорировали это предписание министра.

Страна фактически раскололась на две части. Для тех, кто выступает против реформы, речь идет не просто об изменениях законодательства, а о посягательстве на демократию.

Они опасаются, что Израиль под управлением действующего правительства, состоящего из крайне правых и религиозных партий, постепенно превратится в теократическую диктатуру. Их чувства разделяют и некоторые иностранные инвесторы. Ряд компаний в сфере хайтека уже объявили о выводе своих активов из Израиля. Намеки израильским политикам делают и зарубежные лидеры. Так, в субботу ситуацию по просьбе журналиста американской газеты The New York Times Томаса Фридмана прокомментировал президент США Джо Байден: «Мудрость американской и израильской демократии в том, что обе построены на сильных институтах, на сдержках и противовесах и на независимом суде. Создание консенсуса для фундаментальных изменений очень важно для того, чтобы люди приняли их и чтобы эти изменения могли состояться». «На моей памяти это первый раз, когда президент США высказывается по вопросу внутренних дебатов в Израиле о характере демократии в этой стране»,— отмечает господин Фридман. По его мнению, 46 слов, сказанных президентом США, могут поддержать тех, кто выступает против судебной реформы в Израиле, опасаясь перемещения страны в лагерь тех, кто «отдаляется от демократии, как Турция, Венгрия и Польша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Демонстрация противников реформы возле здания Кнессета в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Демонстрация противников реформы возле здания Кнессета в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Демонстрация противников реформы возле здания Кнессета в Иерусалиме Фото: Reuters / Ilan Rosenberg Следующая фотография 1 / 3 Демонстрация противников реформы возле здания Кнессета в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Демонстрация противников реформы возле здания Кнессета в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Демонстрация противников реформы возле здания Кнессета в Иерусалиме Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

О судьбе диктатур предупредил и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. «Страны могут превратиться из демократии в диктатуру, и это происходит у нас. Но обратный переход от диктатуры к демократии возможен только через кровопролитие, об этом говорит весь мировой исторический опыт»,— сказал он в интервью 13-му израильскому телеканалу во время демонстрации у стен Кнессета. Представители правящей коалиции восприняли эти слова как «подстрекательство к убийству». Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал провести расследование в отношении Рона Хульдаи.

Учитывая накал страстей, в воскресенье вечером с обращением к гражданам выступил президент Израиля Ицхак Герцог. «Я чувствую, все мы чувствуем, что находимся на грани братоубийственной войны»,— сказал он, добавив, что многочисленные враги Израиля «потирают руки», ожидая, когда государство развалится изнутри. Президент напомнил, что предлагаемая правительством реформа появилась не на пустом месте. «Это продукт лагеря, который чувствует, что между властями сложился дисбаланс»,— отметил он. В то же время президент подчеркнул: реформа в том виде, в котором она предлагается сейчас, «вызывает глубокую озабоченность по поводу потенциального негативного воздействия на демократические основы Государства Израиль».

Господин Герцог предложил план из пяти пунктов, на основе которого, по его мнению, может быть найден компромисс между противниками и сторонниками реформы.

Среди предложений — принятие основного закона, который определит отношения между законодательной и судебной ветвями власти, а также ряд мер, направленных на решение проблемы перегруженности судов.

По данным опубликованного в воскресенье опроса, проведенного общественной телекорпорацией Kan, 50% респондентов выступают против реформы, 28% — за, а 23% заявили, что не определились. При этом 59% считают, что политики сначала должны провести переговоры и только затем продолжать процесс. Но диалога пока не получилось.

Несмотря на протесты, законодательная комиссия Кнессета все же одобрила два законопроекта девятью голосами против семи. Заседание прошло под возмущенные крики депутатов от оппозиции: «Позор!»

На это отреагировал лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Посмотрите, что происходит в Иерусалиме! Оппозиция неистовствует в Кнессете, и ее депутаты прыгают по столам, Рон Хульдаи открыто разжигает кровопролитие, а левая демонстрация называет премьер-министра предателем»,— сказал он в опубликованном в соцсетях видео. Господин Нетаньяху призвал лидеров оппозиции «прекратить превращать ситуацию в анархию». Ему ответили незамедлительно. «Нетаньяху, хоть раз в жизни возьми на себя ответственность за свои действия и перестань обвинять других. В анархии виновато твое сумасшедшее правительство»,— заявил лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид. А часть демонстрантов после акции у Кнессета направились к резиденциям премьер-министра и президента, чтобы продолжить протест.

Впрочем, есть те, кто считает диалог между представителями двух лагерей еще возможным. В частности, лидер входящей в правящую коалицию религиозной партии ШАС Арье Дери заявил, что нужно обсудить идеи, предложенные накануне президентом Герцогом. «Я уважаю президента и думаю, что у нас есть как минимум неделя, чтобы сесть и поговорить. Я не со всем согласен, но я думаю, что это основа для обсуждения»,— отметил он. Бывший спикер Кнессета и член парламента от правящей партии «Ликуд» Юлий Эдельштейн также написал в Twitter: «Мы должны объединиться ради народа Израиля».

Вечером понедельника к лидерам оппозиции с предложением начать переговоры обратились и главные проводники реформы — министр юстиции Ярив Левин и глава комиссии по законодательству Симха Ротман.

Марианна Беленькая