Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон берет выше

Минобороны США собирается выпросить у Конгресса рекордный военный бюджет

Пентагон до 9 марта планирует обнародовать предложения по новому бюджету на 2024 финансовый год. Ожидается, что ведомство запросит у Конгресса рекордные суммы, чтобы иметь возможность противостоять одновременно Китаю и России. Однако утверждение этого бюджета может столкнуться с серьезными трудностями. В новом Конгрессе даже текущий, более скромный, но тоже рекордный бюджет Минобороны США могут сократить по соображениям экономии.

Фото: Andrew Harnik / AP

Фото: Andrew Harnik / AP

В Пентагоне готовят новое бюджетное предложение на 2024 финансовый год, который начнется в октябре нынешнего года. Оно может стать крупнейшим запросом американского оборонного ведомства за всю его историю. Такой вывод следует из интервью для Politico заместителя министра обороны США Майкла Маккорда (отвечает в Пентагоне за финансовые вопросы).

«Я ожидаю, что это (предложение.— “Ъ”) будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году»,— заявил изданию господин Маккорд. В этом случае новый бюджет Пентагона побьет рекорд текущего года, когда в декабре американские законодатели выделили $858 млрд на финансирование национальной обороны, что на $45 млрд больше, чем запрашивал Джо Байден. В эту сумму вошли $817 млрд для Пентагона, остальные были выделены по линии Минэнерго США на программы, связанные с ядерным оружием и другими направлениями в области национальной безопасности.

Бюджет Пентагона, принятый в декабре, стал рекордным за всю историю США, превысив затраты предыдущего года на 10%. Ведомство объясняло эти запросы необходимостью противодействовать одновременно России и Китаю, планами модернизировать арсенал и поправками на инфляцию. Теперь же военные чиновники «очень близки» к тому, чтобы определиться с итоговой суммой на следующий год. Ожидается, что документ обнародуют 9 марта.

Майкл Маккорд не стал говорить более подробно о предложении, сославшись на то, что оно все еще находится в стадии доработки, однако отметил, что Пентагон намерен более активно инвестировать в производство боеприпасов, необходимых для пополнения собственных их запасов, а также для поддержки боевых действий на Украине, где обе стороны конфликта расходуют тысячи снарядов в день.

В Вашингтоне ожидают, что в будущем финансовом году Пентагону предстоят еще более серьезные расходы, чем в текущем.

Как ранее сообщал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, еще в начале зимы у США начали заканчиваться некоторые высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые направлялись Киеву. Повышенный спрос стал серьезным вызовом военно-промышленному комплексу США в части восполнения собственных запасов. И это, по версии телеканала, стало «одной из ключевых проблем, стоящих перед администрацией Байдена», «продолжающей отправлять Украине оружие на миллиарды долларов». Один из чиновников заявлял тогда телеканалу, что некоторые склады «истощаются» и есть некое «конечное количество» избыточных запасов, которые США могут предоставить Украине.

На фоне активной помощи Киеву Соединенные Штаты вынужденно оголяют другие направления. В частности, из-за необходимости поддерживать темп поставок Украине США недопоставили в прошлом году Тайваню вооружения на $19 млрд, сообщала WSJ. В свою очередь, сенатор Джош Хоули в своем письме к госсекретарю Энтони Блинкену выражал недоумение в этой связи и писал, что, «если оно (оружие.— “Ъ”) нужно и Тайваню, и Украине, оно должно сначала отправиться на Тайвань... Соединенные Штаты не могут позволить себе роскошь ждать, пока Китай вторгнется на Тайвань, до того как мы отправим оружие на остров».

Масла в огонь подлил и четырехзвездный генерал ВВС Майк Минихан, который заявил, что «интуиция подсказывает» ему, что США столкнутся с Китаем уже в 2025 году. И хотя Пентагон выступил с сообщением, что комментарии господина Минихана «не отражают точку зрения ведомства», его опасения поддержало немало законодателей. В частности, новый председатель комитета по иностранным делам в Палате представителей США Майк Маккол в эфире Fox News заявил, что он «надеется», что генерал ошибается, но думает, «что он прав».

Нервозность среди членов Конгресса по поводу возможного конфликта с КНР еще больше усилилась после инцидента с китайским аэростатом и отменой визита Энтони Блинкена в Пекин. Недавняя же речь Джо Байдена в Конгрессе «О положении страны» лишь подтвердила, что Соединенные Штаты ожидают, что им придется бороться на два фронта,— главными оппонентами были названы именно Россия и Китай. А значит, и траты на оборону должны расти.

Те, кто поддерживает в Конгрессе увеличение расходов на военные нужды, ожидают, что они в этом году выделят на эти цели еще на 5% больше от уже обнародованной суммы, дабы смягчить последствия инфляции и помочь противостоять угрозам со стороны Москвы и Пекина, продолжает Politico. При этом издание напоминает о существовании и другой, пусть и небольшой, но крайне активной фракции республиканцев, одержимых идеей жесткой экономии, в том числе и в области обороны. Некоторые из них, такие как член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, выступают против продолжения помощи Украине в принципе.

В результате обострившейся внутрипартийной борьбы даже текущий военный бюджет, казалось бы, утвержденный Конгрессом, стал де-факто заложником переговоров между администрацией и новым Конгрессом. И именно законодатели увязывают процедуру по поднятию потолка госдолга с сокращением бюджетных расходов, причем не исключено, что военных в том числе. Если же договориться и поднять потолок до июня не удастся, Соединенным Штатам грозит дефолт по внешнему долгу.

Некоторые «ястребы» в американском Конгрессе, хотя и согласны, что нужно начать экономить, пытаются пресечь любые разговоры о сокращении военного бюджета и стремятся урезать невоенные программы. Но спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, заключивший с крайне правыми консерваторами джентльменское соглашение в обмен на свою должность, уже высказался в поддержку ограничения трат Пентагона до уровня 2022 финансового года. В таком случае это приведет к урезанию финансирования ведомства почти на $75 млрд.

Законодателям придется сделать нелегкий выбор относительно того, какие части оборонного бюджета они хотят сократить, говорит Майкл Маккорд. «Вам (Конгрессу.— “Ъ”) придется столкнуться с более сложным вопросом: какое из зол меньшее? Хотите, чтобы людей было меньше? Хотите, чтобы кораблей было меньше? Меньше самолетов? Меньше повысилась зарплата?» — вопрошает чиновник Пентагона.

Тем временем в начале февраля издание Roll Call сообщило, что с требованием прекратить отправлять в Конгресс «раздутые списки пожеланий» (запросы на миллиарды долларов военных расходов сверх бюджетных предложений Белого дома) обратились к главе Пентагона не только республиканцы, но и влиятельные демократы. «Министерство обороны должно показать налогоплательщикам, что оно ответственно распоряжается своими средствами»,— написали четыре сенатора и два члена Палаты представителей в письме министру обороны Ллойду Остину.

Письмо было подписано либеральными сенаторами Элизабет Уоррен и Ангусом Кингом (оба являются членами Комитета по вооруженным силам), членом Палаты представителей Прамилой Джаяпал, которая возглавляет прогрессивную группу демократов в Конгрессе, и тремя республиканцами — сенаторами Майком Ли, Майком Брауном и членом Палаты представителей Томом Макклинтоком.

«Двухпартийный, двухпалатный состав подписавших письмо подчеркивает, что оборонный бюджет может стать серьезной проблемой в 2023 году»,— пишет Politico. И добавляет, что этот процесс будет очень заметным на фоне «растущего числа республиканцев, особенно в Палате представителей, которые отклоняются от традиционной политики партии, почти полностью выводящей военные расходы за пределы бюджетной экономии».

Екатерина Мур, Вашингтон

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...