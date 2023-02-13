Пентагон берет выше

Пентагон до 9 марта планирует обнародовать предложения по новому бюджету на 2024 финансовый год. Ожидается, что ведомство запросит у Конгресса рекордные суммы, чтобы иметь возможность противостоять одновременно Китаю и России. Однако утверждение этого бюджета может столкнуться с серьезными трудностями. В новом Конгрессе даже текущий, более скромный, но тоже рекордный бюджет Минобороны США могут сократить по соображениям экономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Harnik / AP Фото: Andrew Harnik / AP

В Пентагоне готовят новое бюджетное предложение на 2024 финансовый год, который начнется в октябре нынешнего года. Оно может стать крупнейшим запросом американского оборонного ведомства за всю его историю. Такой вывод следует из интервью для Politico заместителя министра обороны США Майкла Маккорда (отвечает в Пентагоне за финансовые вопросы).

«Я ожидаю, что это (предложение.— “Ъ”) будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году»,— заявил изданию господин Маккорд. В этом случае новый бюджет Пентагона побьет рекорд текущего года, когда в декабре американские законодатели выделили $858 млрд на финансирование национальной обороны, что на $45 млрд больше, чем запрашивал Джо Байден. В эту сумму вошли $817 млрд для Пентагона, остальные были выделены по линии Минэнерго США на программы, связанные с ядерным оружием и другими направлениями в области национальной безопасности.

Бюджет Пентагона, принятый в декабре, стал рекордным за всю историю США, превысив затраты предыдущего года на 10%. Ведомство объясняло эти запросы необходимостью противодействовать одновременно России и Китаю, планами модернизировать арсенал и поправками на инфляцию. Теперь же военные чиновники «очень близки» к тому, чтобы определиться с итоговой суммой на следующий год. Ожидается, что документ обнародуют 9 марта.

Майкл Маккорд не стал говорить более подробно о предложении, сославшись на то, что оно все еще находится в стадии доработки, однако отметил, что Пентагон намерен более активно инвестировать в производство боеприпасов, необходимых для пополнения собственных их запасов, а также для поддержки боевых действий на Украине, где обе стороны конфликта расходуют тысячи снарядов в день.

В Вашингтоне ожидают, что в будущем финансовом году Пентагону предстоят еще более серьезные расходы, чем в текущем.

Как ранее сообщал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, еще в начале зимы у США начали заканчиваться некоторые высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые направлялись Киеву. Повышенный спрос стал серьезным вызовом военно-промышленному комплексу США в части восполнения собственных запасов. И это, по версии телеканала, стало «одной из ключевых проблем, стоящих перед администрацией Байдена», «продолжающей отправлять Украине оружие на миллиарды долларов». Один из чиновников заявлял тогда телеканалу, что некоторые склады «истощаются» и есть некое «конечное количество» избыточных запасов, которые США могут предоставить Украине.

На фоне активной помощи Киеву Соединенные Штаты вынужденно оголяют другие направления. В частности, из-за необходимости поддерживать темп поставок Украине США недопоставили в прошлом году Тайваню вооружения на $19 млрд, сообщала WSJ. В свою очередь, сенатор Джош Хоули в своем письме к госсекретарю Энтони Блинкену выражал недоумение в этой связи и писал, что, «если оно (оружие.— “Ъ”) нужно и Тайваню, и Украине, оно должно сначала отправиться на Тайвань... Соединенные Штаты не могут позволить себе роскошь ждать, пока Китай вторгнется на Тайвань, до того как мы отправим оружие на остров».

Масла в огонь подлил и четырехзвездный генерал ВВС Майк Минихан, который заявил, что «интуиция подсказывает» ему, что США столкнутся с Китаем уже в 2025 году. И хотя Пентагон выступил с сообщением, что комментарии господина Минихана «не отражают точку зрения ведомства», его опасения поддержало немало законодателей. В частности, новый председатель комитета по иностранным делам в Палате представителей США Майк Маккол в эфире Fox News заявил, что он «надеется», что генерал ошибается, но думает, «что он прав».

Нервозность среди членов Конгресса по поводу возможного конфликта с КНР еще больше усилилась после инцидента с китайским аэростатом и отменой визита Энтони Блинкена в Пекин. Недавняя же речь Джо Байдена в Конгрессе «О положении страны» лишь подтвердила, что Соединенные Штаты ожидают, что им придется бороться на два фронта,— главными оппонентами были названы именно Россия и Китай. А значит, и траты на оборону должны расти.

Те, кто поддерживает в Конгрессе увеличение расходов на военные нужды, ожидают, что они в этом году выделят на эти цели еще на 5% больше от уже обнародованной суммы, дабы смягчить последствия инфляции и помочь противостоять угрозам со стороны Москвы и Пекина, продолжает Politico. При этом издание напоминает о существовании и другой, пусть и небольшой, но крайне активной фракции республиканцев, одержимых идеей жесткой экономии, в том числе и в области обороны. Некоторые из них, такие как член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, выступают против продолжения помощи Украине в принципе.

В результате обострившейся внутрипартийной борьбы даже текущий военный бюджет, казалось бы, утвержденный Конгрессом, стал де-факто заложником переговоров между администрацией и новым Конгрессом. И именно законодатели увязывают процедуру по поднятию потолка госдолга с сокращением бюджетных расходов, причем не исключено, что военных в том числе. Если же договориться и поднять потолок до июня не удастся, Соединенным Штатам грозит дефолт по внешнему долгу.

Некоторые «ястребы» в американском Конгрессе, хотя и согласны, что нужно начать экономить, пытаются пресечь любые разговоры о сокращении военного бюджета и стремятся урезать невоенные программы. Но спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, заключивший с крайне правыми консерваторами джентльменское соглашение в обмен на свою должность, уже высказался в поддержку ограничения трат Пентагона до уровня 2022 финансового года. В таком случае это приведет к урезанию финансирования ведомства почти на $75 млрд.

Законодателям придется сделать нелегкий выбор относительно того, какие части оборонного бюджета они хотят сократить, говорит Майкл Маккорд. «Вам (Конгрессу.— “Ъ”) придется столкнуться с более сложным вопросом: какое из зол меньшее? Хотите, чтобы людей было меньше? Хотите, чтобы кораблей было меньше? Меньше самолетов? Меньше повысилась зарплата?» — вопрошает чиновник Пентагона.

Тем временем в начале февраля издание Roll Call сообщило, что с требованием прекратить отправлять в Конгресс «раздутые списки пожеланий» (запросы на миллиарды долларов военных расходов сверх бюджетных предложений Белого дома) обратились к главе Пентагона не только республиканцы, но и влиятельные демократы. «Министерство обороны должно показать налогоплательщикам, что оно ответственно распоряжается своими средствами»,— написали четыре сенатора и два члена Палаты представителей в письме министру обороны Ллойду Остину.

Письмо было подписано либеральными сенаторами Элизабет Уоррен и Ангусом Кингом (оба являются членами Комитета по вооруженным силам), членом Палаты представителей Прамилой Джаяпал, которая возглавляет прогрессивную группу демократов в Конгрессе, и тремя республиканцами — сенаторами Майком Ли, Майком Брауном и членом Палаты представителей Томом Макклинтоком.

«Двухпартийный, двухпалатный состав подписавших письмо подчеркивает, что оборонный бюджет может стать серьезной проблемой в 2023 году»,— пишет Politico. И добавляет, что этот процесс будет очень заметным на фоне «растущего числа республиканцев, особенно в Палате представителей, которые отклоняются от традиционной политики партии, почти полностью выводящей военные расходы за пределы бюджетной экономии».

Екатерина Мур, Вашингтон