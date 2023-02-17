В постаматах пустовато

Крупный игрок рынка доставки PickPoint, столкнувшись с финансовыми сложностями из-за иностранного акционера, перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России. В компании говорят, что пытаются договориться с контрагентами о погашении задолженности, однако с начала этого года число исков к PickPoint значительно возросло. Сейчас россияне стали переключаться на пункты выдачи заказов (ПВЗ), поэтому сегмент постаматов в целом испытывает серьезные трудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ”, на сайте и в приложении логистического сервиса PickPoint недоступен прием заявок на отправление посылок из большинства населенных пунктов России, за исключением Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и еще нескольких крупных городов страны. Об этой же проблеме сообщают клиенты сервиса в соцсетях PickPoint: они жалуются на удлиненные сроки доставки, сломанные и отключенные постаматы в ряде городов.

По словам источника “Ъ”, PickPoint, ссылаясь на финансовые сложности, также уведомил некоторые маркетплейсы о приостановке сотрудничества. В Avito подтвердили “Ъ”, что доставка в постаматы PickPoint временно недоступна. В Ozon говорят, что заказы через PickPoint по-прежнему можно получить в пунктах маркетплейса, где такая опция подключена.

В PickPoint заявили “Ъ”, что работа сети самовывоза восстановлена во всех регионах страны. Однако “Ъ” не удалось оформить заказ через сервис в Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Кирове. Гендиректор PickPoint Надежда Романова объясняет приостановку работы сети в регионах затруднениями в финансировании западными акционерами. Конечные бенефициары сети неизвестны: по данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd.

По собственным данным, сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. В 2021 году ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», управляющее сетью ПВЗ и постаматов, при выручке в 3,5 млрд руб. получило убыток в 234 млн руб.

По словам госпожи Романовой, компания пытается решить проблемы с финансированием и ведет переговоры с партнерами о восстановлении объемов отгрузок на приемлемых для всех условиях. Компания также общается с рядом заинтересованных инвесторов, сообщила она, не раскрывая детали.

Между тем у PickPoint возникли сложности и с контрагентами. Как подсчитал “Ъ”, с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 400 млн руб. Общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает 711 млн руб. Так, парфюмерная сеть «Золотое яблоко» подала иск к PickPoint на 265 млн руб., Lamoda — на 262 млн руб.

В «Золотом яблоке» и Lamoda на запрос “Ъ” не ответили. Надежда Романова подтверждает, что у компании накопились обязательства перед контрагентами и сейчас с ними решается вопрос погашения задолженностей.

У ситуации с PickPoint не только внутренние причины в компании. Сейчас в целом снижается популярность постаматов независимых операторов в пользу ПВЗ, где есть примерочные, что важно при заказе одежды и обуви, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, в ПВЗ есть функция возврата товара прямо на месте, добавляет он. Сейчас, продолжает эксперт, россияне чаще пользуются постаматами, расположенными при продуктовых магазинах или отделениях банков, но, например, у X5 Group есть сеть 5Post, у Сбербанка — «Сберлогистика».

Партнер Data Insight Борис Овчинников отмечает, что рынок интернет-торговли сегодня растет исключительно за счет крупных маркетплейсов с собственной доставкой, в то время как логистические компании в 2022 году столкнулись с рядом трудностей. Среди основных из них эксперт называет уход ряда международных брендов, которые были готовы доплачивать за стабильность доставки. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2022 году оборот рынка e-commerce в РФ вырос почти на 30% год к году, до 4,98 трлн руб. При этом доля трансграничной торговли сократилась с 13% до 4%.

Алина Савицкая