Правительство Молдавии нацелено на процветание без России

Парламент Молдавии утвердил состав нового правительства, в котором оказалось не много новых лиц: кроме премьера поменялись еще четыре министра. Более примечательна новая программа. Свою безопасность и процветание республика собирается строить без России, которая в документе не упомянута ни разу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый премьер Молдавии Дорин Речан считает, что его страна «больше не может полагаться только на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет, и должна перейти к развитию обороноспособности»

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Новый премьер Молдавии Дорин Речан считает, что его страна «больше не может полагаться только на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет, и должна перейти к развитию обороноспособности»

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Депутатам молдавского парламента, собиравшимся утром на заседание, где должны были утвердить не сильно обновленное правительство, пришлось послушать крики «Долой Санду! Отставка! Досрочные выборы!». Скандировала небольшая группа митингующих, которых вывели на протест оппозиционные партии — социалисты, коммунисты и политики из партии «Шор». Их относят к левому флангу, и это сегодня единственные силы, чьи представители поддерживают отношения с РФ и посещают Москву.

Протест не мог ничему помешать, и все произошло, как должно было произойти. Кандидат в премьеры Дорин Речан, еще неделю назад работавший советником президента Майи Санду, представил свою программу, команду и ответил на вопросы депутатов. Затем состав предложенного им кабинета был утвержден 62 голосами депутатов правящей партии «Действие и солидарность».

В правительстве Дорина Речана кроме него лишь четверо новых министров — это главы Минфина и Минюста Вероника Сирецяну-Врагалев и Вероника Михайлов-Морару, а также главы Минэнерго и Министерства инфраструктуры и регионального развития Виктор Парликов и Лилия Дабижа. Раньше эти два ведомства были одним министерством, их разделение — новшество Дорина Речана. Остальные высокопоставленные чиновники, включая вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна, главу Министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Нику Попеску, руководителей МВД, Минобороны и Минэкономики Анну Ревенко, Анатолия Носатого и Думитру Алайбу, сохранили свои посты.

Новые акценты, между тем, появились в программе кабинета. Ее слоган — «Процветающая, безопасная, европейская Молдова». Безопасность была специализацией Дорина Речана с того момента, как в феврале 2022 года он стал советником президента Майи Санду как раз по вопросам безопасности и обороны. Осенью прошлого года господин Речан заявлял, что страна больше не может полагаться только на закрепленный в конституции нейтральный статус. «Очевидно, что Молдова больше не может полагаться только на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтралитет, и должна перейти непосредственно к развитию обороноспособности»,— отмечал он в сентябре.

К апрелю этого года должна быть подготовлена новая стратегия нацбезопасности Молдавии. Но и без нее очевидно, что сделать на этом направлении предстоит немало. Модернизация молдавской армии — один из приоритетов программы Дорина Речана. Этот процесс уже начался, но пока молдавские вооруженные силы выглядят не лучшим образом.

«Нет тяжелых вооружений, нет современных вооружений, нет гусеничной техники, нет системы ПВО»,— в общих чертах описал “Ъ” сегодняшнее состояние армии информированный молдавский военный.

Для сравнения, вооруженные силы непризнанного Приднестровья располагают 16 танками, тогда как у Молдавии их ноль. При этом, отмечает собеседник “Ъ”, в Национальной армии начались определенные процессы, которые не афишируются — структура стала более закрытой.

Ожидаемые приоритеты — развитие экономики, инвестиционной привлекательности, цифровизация и борьба с коррупцией. Все эти моменты партия «Действие и солидарность» обозначала еще во время борьбы за власть в стране, которую она в итоге выиграла. Главнейший из них — евроинтеграция. Этот пункт, естественно, есть и в программе правительства Дорина Речана, который намерен добиться начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. Республика, напомним, в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В числе других внешнеполитических задач — развитие привилегированных отношений с соседней Румынией, а также всесторонних отношений с Украиной, чью территориальную целостность и суверенитет Кишинев намерен твердо поддерживать и впредь. Расширение, укрепление и развитие отношений с США, сотрудничество во всех сферах, представляющих интерес, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки. Республика будет развивать отношения с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Совет Европы), а также вести политический диалог с НАТО и странами альянса.

А вот слово «Россия» в программе не встречается ни разу, хотя в предвыборной программе партии «Действие и солидарность» до сих пор присутствует установка на обеспечение «нормальных, бесконфликтных отношений с Российской Федерацией на базе взаимных интересов в сфере торговли, инвестиций и культурных связей».

Угадать Россию при желании можно только в разделе программы, посвященном урегулированию приднестровского конфликта. Там отмечается, что будет «интенсифицирован диалог с международными партнерами, вовлеченными в переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта». Россия же, как и Украина, напомним, входит в переговорный формат «5+2». Кишинев и Тирасполь там — стороны конфликта, ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и ЕС — наблюдатели. Впрочем, этот формат в программе как раз не упомянут. В нем говорится о продолжении контактов с Приднестровьем в формате «1+1» — то есть диалога между Кишиневом и Тирасполем.

Вице-премьер молдавского правительства и глава МИДЕИ Нику Попеску на вопрос “Ъ” о том, как Кишинев видит взаимодействие с Москвой, ответил так: «Так же, как и в последний месяц и в последний год, который прошел с момента российской агрессии против Украины, и который, естественно, поменял всю динамику международных отношений во всем мире и в нашем регионе. Наша позиция очень ясна и остается такой же. Мы не в ситуации описывать отношения, мы в ситуации действовать на благо Молдовы, а это означает, что мы действуем в интересах безопасности, мира и европейскости нашей страны».

Владимир Соловьев