Российские активы хотят отнять и поделить

Евросоюз объявил о создании рабочей группы по подготовке правовой базы, которая позволит использовать замороженные и блокированные российские активы «в целях поддержки восстановления Украины». Речь может идти о средствах в размере до $300 млрд, принадлежащих Центробанку РФ, а также попавшим под санкции физическим и юридическим лицам. В Москве называют такую инициативу попыткой кражи чужой собственности и предупреждают о готовности принять ответные меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на саммите Евросоюза в Брюсселе (октябрь 2022 года)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на саммите Евросоюза в Брюсселе (октябрь 2022 года)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В принципе, все предельно ясно: Россия должна оплатить восстановление Украины»,— объявил на этой неделе премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Ульф Кристерссон. «В то же время это представляет собой сложную задачу,— оговорился политик.— Это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, и сегодня юридические рамки для этого отсутствуют».

Чтобы эти самые рамки создать, в ЕС формируется специальная рабочая группа. Ее мандат в среду утвердил комитет постпредов стран Евросоюза (COREPER). Как отмечается на сайте правительства Швеции, участники группы займутся правовым, финансово-экономическим и политическим анализом условий использования замороженных российских активов. Руководить группой поручено главе шведского управления внешней торговли, бывшему постпреду королевства при ЕС Андерсу Анлиду. Кстати, похожая рабочая группа, которая ведает вопросами заморозки и ареста активов, уже существует в Еврокомиссии, но она не специализируется исключительно на России, так что двум структурам предстоит сотрудничать.

Одна из первых задач, которая встанет перед новой группой,— провести ревизию замороженных средств по странам ЕС, так как активы остаются в юрисдикции отдельных стран.

В разное время СМИ со ссылкой на европейских чиновников сообщали о заморозке от $68 млрд до $300 млрд российских активов, включая средства Центробанка РФ, а также попавших под санкции частных лиц и компаний.

Другой вопрос, который вряд ли будет решаться только на уровне рабочей группы,— куда и как направить средства, если они окажутся в распоряжении ЕС. Например, еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс ранее говорил, что золотовалютные резервы Москвы можно было бы заморозить в качестве залога до тех пор, пока Россия не направит самостоятельно средства на восстановление Украины. Премьер Эстонии Кая Каллас, наоборот, предложила деньги Украине передать сейчас, а долг России вернуть потом. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что средства могут быть направлены в специальные фонды, а уже доход от этих инвестиций — на восстановление Украины. Эта схема, по мнению ряда европейских экспертов, позволила бы подвести под перенаправление средств юридическую базу, так как сами арестованные российские активы таким образом не будут изъяты и в будущем могут быть возвращены России.

Нельзя сказать, что сама перспектива использования замороженных российских средств получила в ЕС единогласную поддержку. Так, если польский премьер Матеуш Моравецкий уже объявил о том, что замороженные в республике $33 млн можно было бы потратить на газ и уголь для поляков, то в ФРГ, Франции и некоторых других странах ЕС пока перспективы конфискации не комментируют или комментируют крайне осторожно. В Швейцарии (не входит в ЕС, но присоединилась к санкциям), где заморожены значительные средства из РФ, в среду также заявили об отсутствии юридических оснований для конфискации российских активов в пользу Украины (к такому выводу пришла рабочая группа под руководством Минюста страны). Аналогичную инициативу обсуждают в США и Великобритании, но никаких решений там пока не принято.

Тем временем в Москве возможный отъем средств называют «рейдерским захватом» и «воровством», которое резко снизит привлекательность ЕС для иностранного бизнеса.

«Год прошел, а они (представители Запада.— “Ъ”) все ломают голову, как бы это (российские деньги.— “Ъ”) украсть так, чтобы закон какой-нибудь подвести под это. Позорно, я считаю, для людей, которые выдают себя за образец цивилизованного развития межчеловеческих отношений»,— заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках правительственного часа. И добавил: своими действиями западные политики «нарушили право собственности, неприкосновенность права собственности, нарушили законы честной конкуренции, презумпции невиновности, многое другое». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что подобные инициативы без ответа не останутся: по его словам, не исключено, что Россия тоже будет конфисковывать средства частных инвесторов из недружественных стран.

Галина Дудина