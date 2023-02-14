МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

Из министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России). Об этом сообщил глава польского МИД Збигнев Рау. По его словам, в ведомстве нет выпускников МГИМО «уже два месяца», однако количество уволенных сотрудников министр не назвал.

В интервью Gazeta Polska Codziennie Збигнев Рау заявил, что МГИМО был «инвестицией в функционирование российского империализма» и «частью великого проекта советского империлизма». «Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации»,— сказал министр.

В рамках процесса декоммунизации в Польше действует несколько законодательных норм. В 1996 году был принят «Закон о люстрации», который предполагает увольнение с государственной службы сотрудников, в прошлом связанных с коммунистическими спецслужбами. С 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя».

Лусине Баласян