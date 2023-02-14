Первым делом не самолеты

Девятая встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», по ожиданиям многих, должна была стать «авиационной». Накануне даже генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал обсуждение вопроса поставок Киеву истребителей. Однако глава Пентагона Ллойд Остин, под председательством которого проходят все «Рамштайны», во вторник авиационной темы старался избегать. Зато он не уставал повторять, что в украинском конфликте наступает «решающий момент». На этом фоне в американских СМИ со ссылкой на чиновников администрации появились сообщения, что Вашингтон ждет от Киева побед уже в ближайшие месяцы, поскольку перспективы дальнейшей помощи с учетом политических раскладов пока остаются туманными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Ллойд Остин (в центре) уверен, что сейчас международное сообщество в своей поддержке Украине «едино как никогда»

Фото: Olivier Matthys, AP Глава Пентагона Ллойд Остин (в центре) уверен, что сейчас международное сообщество в своей поддержке Украине «едино как никогда»

Фото: Olivier Matthys, AP

В Брюсселе 14 февраля состоялись сразу две встречи — министров обороны стран НАТО (она продолжится и 15 февраля) и контактной группы по обороне Украины «Рамштайн-9». Еще во время предыдущего, январского заседания союзников Киева украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на то, что следующий «Рамштайн» станет «авиационным». Именно на получении западных истребителей после согласия партнеров на поставки танков Leopard и Abrams весь последний месяц и фокусировались представители Украины. Накануне встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что во вторник среди прочего будет обсуждаться и возможная передача Киеву самолетов. Однако он отметил, что это все же не вопрос сегодняшнего дня, и призвал сосредоточиться на том, каким образом союзники могут поддержать Украину уже сейчас.

Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая во вторник дискуссию, тему авиации затрагивать не стал и в целом был созвучен господину Столтенбергу, настраивая коллег на срочную, а не долгосрочную помощь Украине. Как и во время всех последних «Рамштайнов», Ллойд Остин говорил, что международное сообщество не смирится с действиями Москвы, а конфликт «стал длительным испытанием для всего мира». И хотя, по его мнению, РФ делает ставку на ослабление со временем международной поддержки Украины, этого не случится. «Прошел год, и мы как никогда едины»,— заверил глава Пентагона.

Содержательная часть вступительного слова господина Остина сводилась к тому, что союзники по НАТО уже предоставили Киеву военную помощь на $50 млрд и на достигнутом не остановятся.

Кроме того, он перечислил страны, которые будут поставлять Украине танки Leopard. В «танковую коалицию» вошли Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Внес уточнения он и по другим вооружениям, включая системы ПВО, однако об истребителях так и не обмолвился.

Любопытно, но 14 февраля от разных представителей стран Запада звучали неутешительные заявления о том, что боевые действия между РФ и Украиной затянутся надолго. Например, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что вряд ли «в краткие сроки возможен конец войны». «Победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу»,— признался он. Не увидел «признаков того, что президент Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) готовится к миру», и господин Столтенберг. При этом накануне газета The Washington Post выпустила материал, в котором утверждается, что чиновники администрации США заявили украинским коллегам о наступлении «решающего момента» в конфликте. По данным издания, в Вашингтоне считают, что последний пакет помощи дает Украине шанс «переломить ход» боевых действий, однако в будущем из-за изменения политического расклада в Конгрессе США могут возникнуть проблемы с новыми поставками вооружений. Кроме того, не совсем очевидна долгосрочная решимость Европы сохранять поддержку на нынешнем уровне.

Поэтому, отмечает газета, представители Джо Байдена уверены: сейчас Украина «должна отвоевать как можно больше территории», чтобы затем начинать переговоры с Россией на волне успеха.

Именно по этой причине, полагают аналитики, США и другие западные страны пока пытаются отодвинуть на второй план тему с поставками истребителей Украине. По примерным оценкам, даже если союзники решатся на передачу самолетов, раньше следующего года они у Киева вряд ли появятся. Кстати, хотя заявления Ллойда Остина перед встречей отчасти диссонировали с публикацией The Washington Post, некоторые его слова вполне ложились в общую логику статьи.

Так, глава Пентагона признал, что конфликт сейчас проходит через «критический момент» и в ближайшее время многое может решиться.

На итоговой пресс-конференции вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли Ллойд Остин вновь вернулся к этому тезису. По его словам, «Украина хочет при первой же возможности создать импульс и условия на поле боя, которые будут в ее пользу». «Мы ожидаем увидеть, как они проведут наступление где-то весной, и поэтому мы — все партнеры в контактной группе по обороне Украины — усердно работаем над тем, чтобы у них была бронетехника, огневые средства»,— анонсировал украинское наступление глава Пентагона. Как заверил со своей стороны Марк Милли, союзники будут поддерживать Украину «оборудованием и тем, что необходимо для самообороны» до тех пор, пока Россия «не прекратит свою войну, которая была ее собственным выбором».

При этом, если во время январского «Рамштайна» Ллойду Остину пришлось буквально отбиваться от вопросов журналистов по поводу поставок танков Украине, то на этот раз пресс-конференция для главы Пентагона прошла явно в упрощенном режиме.

Как ни странно, но представители СМИ будто решили прислушаться к призывам Йенса Столтенберга не зацикливаться на истребителях и не стали сводить все к авиации, хотя и предприняли две атаки на Ллойда Остина на этом направлении. Впрочем, министр держал оборону твердо, перечислял уже поставленные Украине вооружения, анонсировал новые партии и уверял, что «сообщить об истребителях сегодня нечего».

При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак 14 февраля заявил, что переговоры о передаче F-16 Украине, «вероятно, принесут плоды», однако для этого «просто нужно надавить». «У нас всего 48 самолетов F-16, но у союзников их гораздо больше, поэтому думаю, что этот разговор в итоге закончится положительными решениями»,— отметил господин Блащак, не уточнив, на кого именно он предлагает надавить. На пресс-конференции Ллойда Остина спросили, уж не препятствуют ли США поставкам F-16 Киеву со стороны Варшавы. В ответ на это господин Остин заверил, что «США никогда не останавливали Польшу от поставок чего-либо» и «никогда не диктовали» своим союзникам, что им делать. Впрочем, он тут же отметил: «По поводу F-16 мне добавить нечего». И чтобы добавить к этому было совсем нечего, он напомнил, что президент Байден уже «все сказал» по поводу поставок американских самолетов. Ранее глава Белого дома на вопрос о подобной перспективе коротко ответил: «Нет».

Впрочем, заявления Ллойда Остина не расстроили министра обороны Украины Алексея Резникова, который еще утром ожидал от «Рамштайна-9» положительных решений по самолетам. По его словам, заседание 14 февраля подтвердило «единство всех вокруг Украины ради ее победы». Другое дело, что на предыдущем «Рамштайне» глава Пентагона точно так же уходил от ответов на вопросы о танках, а через несколько дней вопрос все-таки решился в пользу Киева.

Алексей Забродин