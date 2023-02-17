Минобороны сообщило о назначении новых командующих военными округами

Минобороны России обновило данные о командующих четырех военных округов. О новых назначениях следует из информации на сайте ведомства.

Минобороны сообщило о следующих назначениях:

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа;

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа;

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа;

Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа.

Как сообщается на сайте Минобороны, Рустам Мурадов был назначен командующим войсками Восточного военного округа в августе 2022 года. До этого он занимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. В июле Минобороны сообщало, что Рустам Мурадов командует группировкой «Восток», участвующей в спецоперации на Украине.

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