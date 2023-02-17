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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о назначении новых командующих военными округами

Минобороны России обновило данные о командующих четырех военных округов. О новых назначениях следует из информации на сайте ведомства.

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Рустам Мурадов

Рустам Мурадов

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

Андрей Мордвичев

Андрей Мордвичев

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Евгений Никифоров

Евгений Никифоров

Фото: Wikipedia.org / Andrei chizhiko

Сергей Кузовлев

Сергей Кузовлев

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Рустам Мурадов

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

Андрей Мордвичев

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Евгений Никифоров

Фото: Wikipedia.org / Andrei chizhiko

Сергей Кузовлев

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Минобороны сообщило о следующих назначениях:

  • Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа;
  • Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа;
  • Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа;
  • Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа.

Как сообщается на сайте Минобороны, Рустам Мурадов был назначен командующим войсками Восточного военного округа в августе 2022 года. До этого он занимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. В июле Минобороны сообщало, что Рустам Мурадов командует группировкой «Восток», участвующей в спецоперации на Украине.

Новость дополняется.

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