Развивающиеся против «доразвивавшихся»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в среду выступил на «правительственном часе» в Госдуме. Он рассказал о кознях «англосаксов и коллективного Запада», доложил о пересмотре обязательств перед «дискриминирующими» РФ международными организациями и пополнил свой лексикон новым термином «доразвивавшиеся страны». Приняв постановление, одобряющее работу МИДа, депутаты тут же перешли к практике, денонсировав Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. В четверг внешнеполитическое наступление Думы продолжится денонсацией двух десятков договоров Совета Европы и принятием обращения к ООН с призывом к международному расследованию взрывов на «Северных потоках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров получил от депутатов не только высокие оценки своей работы, но и полезные советы на будущее

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров получил от депутатов не только высокие оценки своей работы, но и полезные советы на будущее

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров начал свое выступление с пожелания услышать от депутатов советы, а для затравки сам обозначил врагов и друзей России

«Англосаксы и коллективный Запад стараются любой ценой навязать свой диктат, чтобы и дальше контролировать внешние условия развития человечества ради своего господства во всем мире»,— пояснил министр.

Частью этого курса, по его словам, является многолетнее сдерживание России, поэтому одна из главных целей обновленной российский внешнеполитической концепции состоит в том, чтобы прекратить монополию Запада, отметил господин Лавров.

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения (эти страны являлись гарантами их выполнения) были нужны для того, чтобы дать «киевскому режиму» время нарастить военный потенциал, глава МИДа назвал «явкой с повинной». «Говоря по-простому, все нам лгали, как сейчас скрывают правду о взрывах на "Северных потоках"»,— объяснил господин Лавров.

Министр также заявил, что страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока «не желают жить при западоцентричном порядке».

Поэтому, по подсчетам министра, три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям и «заняли взвешенную позицию», воспринимая события на Украине как следствие агрессивного курса Запада. С этими странами у России развивается стратегическое партнерство.

В фокусе внимания МИДа находится также борьба с фальсификацией истории и распространением нацистской идеологии, продолжил Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия ежегодно вносит на сессиях Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма. В этом году против документа проголосовали Германия, Италия и Япония, что вызвало у министра «глубокое беспокойство». В связи с этим он усомнился в «искренности их раскаяния за совершенные массовые преступления против человечности в годы Второй мировой». Кроме того, глава МИДа назвал среди приоритетов работы защиту русских граждан за рубежом и укрепление позиций русского языка, а также отметил в качестве позитивной тенденции в экономике перевод расчетов в национальные валюты.

Затем депутаты перешли к вопросам и, как и просил министр, советам.

Николай Коломейцев (КПРФ) предложил денонсировать ряд договоров с Норвегией, США, Финляндией.

В ответ господин Лавров рассказал, что Россия сейчас проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями — прежде всего теми, которые проявили «дискриминационное отношение» к РФ, в том числе приняв «антироссийские резолюции». Заодно Москва задерживает выплату взносов в организациях, где «ущемляют» ее интересы.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева спросила, почему внешнеполитический курс не подкрепляется «такими же решительными мерами в экономике» и какие дипломатические последствия могли бы наступить в случае выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО). Сергей Лавров назвал ВТО «одним из столпов системы глобализации, придуманной Западом» и отметил, что сейчас в организации «большой кризис», а Россия должна «добиваться создания благоприятных условий для своего развития», сотрудничая с «мировым большинством» в рамках БРИКС и ШОС, вместе с АСЕАН и Сообществом латиноамериканских и карибских стран.

Давать советы главе МИДа депутаты продолжили и в выступлениях от фракций. Так, Дмитрий Новиков (КПРФ) упрекнул российские власти в том, что в свое время они пытались поддерживать на Украине «не тех политиков», игнорируя местных коммунистов во главе с Петром Симоненко, и «следствие этой политики мы пожинаем сейчас». «Россия не защищает пророссийских левых политиков, хотя левые — это как раз главные союзники России в формировании многополярного мира»,— заявил коммунист.

Алексей Чепа («Справедливая Россия — За правду») посетовал на то, что «в дружественных нам странах США увеличили численность дипломатического корпуса», а с нашей стороны «таких действий предпринято не было».

Сангаджи Тарбаев («Новые люди») предложил активнее развивать туризм, упрощать визовый режим для «друзей» и подумать о введении медицинской визы.

Наконец, Вячеслав Никонов («Единая Россия») выступил за то, чтобы в рамках избавления от «колониальной зависимости» отказаться и от словаря, который «до сих пор используют и депутаты, и дипломаты». «Почему мы говорим о странах третьего мира, развивающихся странах? Китай, Индия, страны Латинской Америки — это развивающиеся центры силы, а США — центр силы уходящий»,— разъяснил депутат. Последняя формулировка особенно понравилась Сергею Лаврову, и он предложил назвать западные страны «доразвивавшимися».

Затем Дума единогласно (382 за) приняла постановление, одобряющее деятельность российского МИДа.

«У нас партия одна — Россия»,— подытожил спикер палаты Вячеслав Володин.

Подтверждением единства МИДа и Думы стала и денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Представлявший законопроект замглавы МИДа Олег Сыромолотов напомнил, что вследствие ратификации договора в 2006 году Россия автоматически присоединилась к Группе государств против коррупции (ГРЕКО), но в марте 2022-го Комитет министров Совета Европы прекратил членство РФ в ГРЕКО, «за исключением проведения последней оценки выполнения государственных обязательств, вытекающих из конвенции». Таким образом, Россия «из субъекта мониторинга трансформируется в объект», констатировал докладчик. За денонсацию проголосовали 337 депутатов, против были четверо, воздержались двое.

В четверг Дума планирует продолжить дипломатическое наступление, прекратив действие в отношении России сразу 21 международного договора Совета Европы.

Кроме того, депутаты обратятся к ООН с призывом о «безотлагательном проведении международного расследования» взрывов на газопроводах «Северный поток». Правда, судя по тому, что в названии проекта обращения говорится о «преступлении, совершенном США», самой Думе с этими взрывами и без расследования уже все ясно.

Ксения Веретенникова