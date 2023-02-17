Граждане потянулись к библиотекам

В 2022 году жители России интересовались сериалами на 27% реже, чем годом ранее, подсчитали в «Кинопоиске». Аналитики связывают это с общим падением спроса на развлекательный контент, переносами премьер и уходом Netflix. Медиахолдинги, впрочем, утверждают, что интерес восстанавливается, причем привлекают его в первую очередь российские проекты. В 2023 году на ситуацию продолжит влиять исчезновение зарубежного контента из легальных библиотек, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием «Кинопоиска» на базе инструмента «Индекс Кинопоиск Pro». По его данным, сериалы за 2022 год набрали примерно 365 тыс. баллов интереса, что на 27% меньше, чем в 2021 году. Число баллов зависит от того, как часто зрители интересовались определенным проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах. Для проверки используется информация о сериалах из энциклопедии «Кинопоиска», данные «Яндекса», в том числе статистика «Поиска» и «Яндекс.Браузера», а также открытые данные Google. В месяц в индексе учитываются около 250 млн заходов, все действия переводятся в единые баллы.

Интерес к сериалам снизился после начала военных действий на Украине и достиг минимума летом, говорится в исследовании: июнь стал самым плохим месяцем для сериалов с января 2021 года (более ранних данных нет), они получили минимальное число баллов (на 15% меньше год к году). Падение интереса аналитики связывают с тем, что прошлой весной телеканалы почти отказались от развлекательного контента в пользу информационных программ, а многие онлайн-кинотеатры перенесли премьеры и снизили маркетинговую активность. Уход Netflix в марте также повлиял на статистику: внимание российских зрителей к его сериалам упало на 40%.

Изменилась и структура интереса зрителей, он сместился с премьер на знакомые сериалы. Два лидера года — «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век» — не выпускали новых сезонов в 2022 году. Также все больше внимания получают российские сериалы: их доля в общем индексе выросла за год с 28,9% до 32,9%. Самым популярным стал «Мажор» от «Первого канала».

Возвращаться интерес к сериалам в целом начал в сентябре 2022 года и сейчас почти восстановился: в январе 2023 года показатель всего на 3% ниже год к году, говорится в исследовании. Если в начале 2022 года смотрение развлекательного контента снизилось в пользу новостного и социально-политического, сейчас востребованность сериалов восстановилась, подтверждают в «Национальной медиа группе» (НМГ). В «Газпром-медиа холдинге» соглашаются, что год назад «был период временного переключения на новости», но интерес к развлекательному контенту вернулся.

На показателях могли сказаться уход некоторых сервисов из России и политика телеканалов, отмечает директор видеосервиса Wink («Ростелеком») Антон Володькин. Однако он считает, что речь идет о падении не спроса, а предложения, в первую очередь со стороны ТВ. Wink, уверяет топ-менеджер, наблюдает приток новых пользователей.

Онлайн-кинотеатры продолжают привлекать аудиторию, подтверждает директор по взаимодействию с киноиндустрией «Яндекса» Ксения Болецкая: в декабре 2022 года фильмы и сериалы в «Кинопоиске» посмотрели 8,4 млн подписчиков «Плюса», что на 85% больше, чем годом ранее. В «Амедиатеке» число подписчиков в 2022 году выросло на 47%, количество просмотров на пользователя — на 23%, говорит гендиректор сервиса Татьяна Калита.

Однако тренд на снижение интереса к сериалам может возобновиться в 2023 году в связи сокращением библиотек легальных видеосервисов, предупреждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Максимальный эффект от ухода с российского рынка производителей-мейджоров рынок может почувствовать к лету 2023 года в связи с тем, что не будут продлеваться контракты на архивный контент». Права российских сервисов на многие зарубежные фильмы не будут продлеваться. В «Амедиатеке» с 1 февраля заканчиваются лицензии на кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали о возможном уходе всего контента Disney из онлайн-кинотеатров c марта.

Валерия Лебедева