Глядя из Мюнхена

Конфликт вокруг Украины стал центральной темой первого дня Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки вооружений его стране. Канцлер Олаф Шольц предупредил союзников, что им надо готовиться к долгому противостоянию с Россией. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нельзя дать победить в этом конфликте, но добавил: в будущем с Москвой надо будет выстраивать диалог. С подробностями из столицы Баварии — специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мюнхен президент Украины Владимир Зеленский не приехал, но по видеосвязи призвал сделать все возможное, чтобы уже в следующем году все собрались в том же месте на «первую послевоенную конференцию»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ В Мюнхен президент Украины Владимир Зеленский не приехал, но по видеосвязи призвал сделать все возможное, чтобы уже в следующем году все собрались в том же месте на «первую послевоенную конференцию»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Тональность первому дню Мюнхенской конференции по безопасности во многом задал президент Украины Владимир Зеленский, выступивший первым по видеосвязи из Киева. В своей речи он сравнил противостояние с Россией с описанной в Библии битвой Давида и Голиафа, призвав союзников продолжить и нарастить поставки вооружений его стране. «Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой (вид оружия.— “Ъ”),— сказал он.— Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит, праща должна становиться сильнее уже сейчас, чтобы в следующем году мы собрались на первую послевоенную Мюнхенскую конференцию».

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за то, что «они дают Украине пращу Давида, благодаря которой Россия уже начала терять свои позиции».

Вместе с тем он посетовал, что Израиль не поставляет его стране комплекс противоракетной обороны, который так и называется — «Праща Давида», но высказал предположение, что «это лишь временно».

По мнению господина Зеленского, альтернативы победе Украины нет, как нет и альтернативы вступлению его страны в ЕС и НАТО. В то же время украинский лидер признал, что «у России есть (военный.— “Ъ”) потенциал», и призвал западные страны ускорить поставки обещанных Украине вооружений. Напомним, ряд стран-членов НАТО объявили о планах передать Киеву (помимо прочих видов оружия и техники) боевые танки западного производства, однако затем были вынуждены признать, что быстро сделать это не получится.

Выступивший следующим канцлер ФРГ Олаф Шольц воспользовался возможностью, чтобы несколько раз напомнить: вопреки распространенному мнению об излишней осторожности и сдержанности Германии, именно его страна из всех европейских государств поставляет Украине наибольшее количество вооружений и техники. При этом глава немецкого правительства дал понять, что сейчас вовсе не Германия тормозит поставки танков Leopard Киеву, а страны, еще недавно громко упрекавшие Берлин в нерешительности.

В своем выступлении Олаф Шольц призвал партнеров быть готовыми к тому, что боевые действия на Украине затянутся надолго.

Однако вопреки заявлениям российских властей, что поставки Западом вооружений Украине только продлевают конфликт, канцлер ФРГ отметил, что «все наоборот». По его мнению, вооружая Украину, ее западные союзники посылают России сигнал, что «ревизионизм и империализм не пройдут». «Чем быстрее Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) это поймет, тем выше будет шанс на скорое окончание войны»,— заявил Олаф Шольц. В то же время он добавил: власти ФРГ будут делать все, чтобы избежать «ненужной эскалации» и «прямого столкновения России и НАТО».

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что ради сохранения стабильности и миропорядка, основанного на правилах, «России нельзя дать победить в этой войне».

По его словам, Париж готов продолжать наращивать поставки вооружений Киеву, к чему призывает и других. Только так, по его мнению, можно «укрепить обороноспособность Украины и позволить ей перейти в контрнаступление, что сделает возможными (мирные.— “Ъ”) переговоры на условиях украинской стороны».

При этом Эмманюэль Макрон отметил, что «географию изменить нельзя» и «Россия всегда останется частью Европы».

«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта. Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог с Россией, чтобы выйти на устойчивое решение (конфликта.— “Ъ”)»,— сказал президент Франции. Но в то же время добавил: «Совершенно ясно, что сегодня не время для диалога». По мнению Эмманюэля Макрона, Россия настроена на продолжение боевых действий, а потому приоритетом Запада должно быть укрепление военного потенциала Украины.

Официальную делегацию РФ на конференцию в Мюнхен не пригласили (см. “Ъ” от 17 февраля), однако российский постпред при ООН Василий Небензя, можно сказать, ответил критикам Москвы из Нью-Йорка.

Там в пятницу прошло заседание Совета безопасности ООН в связи с годовщиной резолюции Совбеза, утвердившей в 2015 году Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. «Наших бывших западных партнеров… я хотел бы попросить ответить на один простой вопрос. Как получилось так, что, повторяя каждый год тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали камень за пазухой и прекрасно знали, что минский процесс для вас — всего лишь дымовая завеса для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов?» — обратился господин Небензя к коллегам из западных стран.

По оценке дипломата, недавние комментарии экс-президента Франции Франсуа Олланда, бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона «не оставляют никаких сомнений в том, что на Западе лишь имитировали конструктивный процесс». «Заявление же генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс с 2014 года готовился к войне с Россией, раскрывает план по геополитическому сдерживанию и ослаблению нашей страны, который пытается быть реализованным на наших глазах»,— заявил он.

Как заверил Василий Небензя, у Москвы не осталось к Западу «никакого доверия», и никаким его обещаниям она «больше не может верить»: «Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве».