С томатами наперевес

Бенефициар агрохолдинга «Агроинновация» Евгений Гинер нашел партнера для выращивания и переработки томатов в Астраханской области. Владельцем 25% проекта стал топ-менеджер продавца люксовых товаров ГК Mercury. Аналитики отмечают рост интереса частных инвесторов к аграрным секторам с фокусом на внутренний рынок и относительно низкой конкуренцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Гинер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Гинер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гендиректор связанного с ГК Mercury ЗАО «Авто Драйв» Игорь Козловский стал владельцем 25% овощного проекта холдинга «Агроинновация» Евгения Гинера в Астраханской области. Изменения в состав участников ООО «Агроинновация Астрахань» внесены 1 февраля, следует из ЕГРЮЛ.

Созданная Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным ГК Mercury управляет сетью магазинов часов и ювелирных украшений, модных бутиков и автомобильных салонов. Среди активов — ЦУМ, ДЛТ, Barvikha Luxury Village. По данным «СПАРК-Интерфакс», подконтрольное «Авто Драйв» ООО «Бриар» управляет компаниями «Меркури Классик» и «Меркури Резерв», владеет долями в «М Эстейт Внуково», «М Эстейт Молл» и иных структурах. Игорь Козловский на сайте Mercury Auto указан одним из руководителей центра Bentley.

«Агроинновация» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера управляет 44 тыс. га земель, сахарными заводами и молочным комбинатом в Курской и Белгородской областях. В Астраханской области планирует выращивать томаты, картофель, а также выпускать томатную пасту. Как сообщала администрация губернатора региона, проект стоимостью 10,5 млрд руб. может использовать около 30 тыс. га земель, в год планируется выпускать около 50 тыс. тонн пасты. Игорь Козловский сообщил “Ъ”, что его участие в «Агроинновации Астрахань» — личный проект, условия которого он не стал комментировать по соглашению сторон. В «Агроинновации» и ГК Mercury комментарии не предоставили.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова отмечает, что Россия до сих пор импортирует значительную часть томатной пасты, которая используется в том числе для выпуска консервов, соусов, овощных соков, и новые проекты могут быть востребованы. По ее словам, в Астраханской области есть проблема с дефицитом влаги, поэтому, видимо, «Агроинновация» планирует выращивать рассаду для томатов в теплицах, чтобы собирать ранний урожай.

Исполнительный директор Союза производителей картофеля и овощей Алексей Красильников добавляет, что Астраханская область ходит в число основных производителей овощей открытого грунта в РФ, а площади под картофелем здесь в последние годы выросли в четыре-пять раз. По его словам, климатические условия региона позволяют выращивать и собирать два урожая картофеля, а ранний местный картофель в июне—июле может конкурировать с импортом из Египта и Азербайджана. По данным Минсельхоза, в 2022 году сбор томатов в отрытом грунте в РФ вырос на 7,7%, до 451 тыс. тонн, картофеля — на 9,1%, до 7 млн тонн год к году.

Астраханский проект, вероятно, первый для «Агроинновации», где участвует сторонний инвестор. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что участник с миноритарной долей может быть финансовым партнером, а основному владельцу это позволит в том числе снизить риски, связанные с привлечением средств. По словам господина Ибрагимова, для локальных инвесторов может быть особенно важным фокус проектов на удовлетворение внутреннего спроса, большой размер целевого рынка и относительно низкий уровень конкуренции. Так, указывает аналитик, в сфере продовольственного ритейла уже высокая консолидация, а непродовольственный может быть достаточно сложным для непрофильных игроков.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что в последние годы агропромышленный сектор был на подъеме, поэтому интерес к нему проявляли многие непрофильные игроки, фонды и частные инвесторы, которые видят на этом рынке большие возможности в текущих реалиях. Среди крупнейших инвестиций эксперт выделяет покупку структурой владельца корпорации AEON Романа Троценко агрохолдинга «Ростагро» с 240 тыс. га земель и молочные проекты «Румелко» основного владельца НЛМК Владимира Лисина.

Анатолий Костырев