Буйных пассажиров пересчитали по головам

Как выяснил “Ъ”, в МВД считают, что число дебоширов на авиатранспорте в 2022 году начало снижаться. Но перевозчики утверждают, что статистика не отражает реальный масштаб проблемы: хотя экипажам разрешили применять наручники и спецсредства, число инцидентов в ряде случае выросло более чем втрое. В МВД говорят о вине самих авиаторов, которые не всегда сообщают о дебоширах до вылета рейса, усугубляя проблему. Чаще всего конфликты возникают из-за отказа доплатить за багаж или курения на борту. Часть участников рынка настаивает на ужесточении наказаний, а эксперты предлагают создать единый реестр дебоширов, которые не смогут покупать билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество случаев деструктивного поведения авиапассажиров в 2022 году снизилось на 22%, до 1,85 тыс., следует из направленного 19 января в Ространснадзор отчета главного управления на транспорте МВД России (есть у “Ъ”). Почти 1,5 тыс. пассажиров сняли с рейса уже в самолете по решению командиров и членов экипажей. Наибольшее число инцидентов произошло в аэропортах Москвы, в Петербурге и Мурманске. Всего к уголовной ответственности привлекли 48 человек, к административной — 1,8 тыс., более половины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в отчете признается, что полиция крайне редко получает информацию о нетрезвых пассажирах до их посадки на борт. По правилам, о нетрезвых пассажирах полиции необходимо сообщать не только на этапе посадки, но и на «ранней стадии» — в зоне регистрации. Кроме того, «по-прежнему негативно влияет на состояние авиабезопасности» несанкционированное проникновение посторонних лиц в закрытые зоны аэропортов. Всего за год было 63 инцидента, больше всего в Домодедово (8), Внуково (4), Шереметьево (2) и Пулково (2). В аэропортах Московского авиаузла и Пулково, где в 2022 году ввели усиленные режимы безопасности, отказались это комментировать.

В группе «Аэрофлот», S7, «Уральских авиалиниях» официально “Ъ” не ответили. Источники в двух крупных компаниях отметили, что разрешение применять к дебоширам наручники или нейлоновые ремни с лета 2022 года не уменьшило конфликтность таких пассажиров, а лишь защитило экипажи от возможных обвинений «в превышении полномочий». Раньше, говорят собеседники “Ъ”, «в особо сложных случаях на борту использовали подручные средства, часто скотч».

Источники “Ъ”, вопреки данным МВД, говорят о росте правонарушений. Так, в Smartavia за прошлый год количество «деструктивных пассажиров» возросло на 323,5%: с 17 случаев в 2021 году до 72 по итогам 2022 года. В пресс-службе перевозчика уточнили, что основные нарушения связаны с курением во время полета, состоянием сильного алкогольного опьянения, отказом оплатить сверхнормативную ручную кладь. «Необходимости в применении спецсредств отмечено не было»,— говорят в Smartavia.

В другой компании добавили, что число дебоширов уменьшилось лишь «пропорционально снижению общего пассажиропотока» (на 6% в 2022 году): «Цифры от МВД не отражают реальный тренд, просто чем меньше пассажиров — тем меньше дебоширов». Чаще всего «деструктив» вызван злоупотреблением алкоголем перед посадкой, говорит собеседник “Ъ”: «Ручная кладь не влезает, место не понравилось, кого-то толкнули в проходе, начинают распускать руки и совершенно логично никуда не летят».

Между тем в Azur Air подтверждают снижение числа случаев деструктивного поведения, а чтобы свести их к минимуму, предлагают ужесточить наказания. Той же точки зрения придерживаются в одной из компаний топ-5, где подчеркивают, что сейчас большинство буйных пассажиров «отделываются штрафами за мелкое хулиганство или появление в общественных местах в состоянии опьянения». В редких случаях применяется административная статья о блокировании транспортных коммуникаций (до 100 тыс. руб. штрафа), еще реже дело доходит до уголовных разбирательств: по статье о хулиганстве на транспорте (до 500 тыс. руб. или до пяти лет тюрьмы) в 2022 году осудили восемь человек.

Административную ответственность нужно ужесточить, согласен глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Но протоколы должны сопровождаться фото- и видеофиксацией, чего сейчас нет: «Чтобы избежать ситуаций, когда авиаперсонал, не желая обеспечить должный уровень комфорта пассажиру, трактует недовольство как неадекватное поведение». Наиболее действенным решением господин Зотов считает создание единого федерального реестра дебоширов, попадание в который затруднит злостным нарушителям покупку билетов. Сейчас, по его словам, почти у каждого перевозчика свой черный список, но «заблокированный» в одной компании пассажир может спокойно пользоваться услугами другой.

Айгуль Абдуллина