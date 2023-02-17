Мюнхенская конференция в опасности

Сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности — пожалуй, самый известный в мире форум по вопросам внешней политики и обороны. Центральной темой мероприятия в этом году станет российская военная операция на Украине. Официальную делегацию из РФ на конференцию впервые с конца 1990-х не позвали: организаторы, по их словам, не захотели предоставлять ей «площадку для пропаганды». Российские чиновники, впрочем, заверяют, что не полетели бы в Мюнхен, даже если бы их позвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюнхенская конференция по безопасности, открывающаяся в пятницу в фешенебельном отеле Bayerischer Hof, пройдет без участия официальной делегации из России

Фото: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images Мюнхенская конференция по безопасности, открывающаяся в пятницу в фешенебельном отеле Bayerischer Hof, пройдет без участия официальной делегации из России

Фото: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images

Форум не для всех

В столицу Баварии, как ожидается, приедут более 40 глав государств и правительств, около 90 министров, а также сотни политиков и экспертов со всего мира. Это если все долетят. Накануне открытия конференции сотрудники семи крупных немецких аэропортов, включая мюнхенский, объявили о проведении в пятницу забастовки. Они настаивают на повышении зарплат и готовы «в виде исключения» принимать лишь правительственные лайнеры. Пассажирам обычных рейсов придется как-то выкручиваться.

Самая крупная иностранная делегация — американская — в Мюнхен прилетела еще в четверг. Вице-президент США Камала Харрис привезла с собой рекордное число участников из Госдепартамента, Пентагона и Конгресса (одних только сенаторов более 30). По мнению нового председателя Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Кристофа Хойсгена, это — «наглядное свидетельство трансатлантического единства».

Вторая же по численности иностранная делегация в Мюнхене в этом году — украинская. В списке участников — министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, более 20 членов Верховной рады, множество украинских экспертов. Конфликт на Украине и вокруг нее, несомненно, станет главной темой предстоящих трех дней в Мюнхене.

Германию на конференции по традиции представит канцлер — Олаф Шольц. Также в программе заявлены британский премьер Риши Сунак, президент Франции Эмманюэль Макрон, член Политбюро ЦК Компартии Китая, курирующий внешнюю политику, Ван И. Подтвердили свое участие президенты Азербайджана, Грузии и Молдавии Ильхам Алиев, Саломе Зурабишвили и Майя Санду, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Российской официальной делегации в Мюнхене на сей раз не будет — ее не пригласили. По словам Кристофа Хойсгена, организаторы решили не предоставлять российским чиновникам «площадку для распространения пропаганды». Вместо этого на конференцию позвали представителей российской оппозиции: Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского, Дмитрия Гудкова (признаны властями РФ «иноагентами»), Юлию Навальную и Жанну Немцову.

Такое решение поддержали не все. Депутат и спикер по вопросам внешней политики фракции партии «Левые» в Бундестаге Грегор Гизи сказал в комментарии порталу RedaktionsNetzwerk Deutschland, что с российскими официальными лицами нужно говорить ради прекращения огня и деэскалации ситуации на Украине. Об этом же журналистам Evangelischer Pressedienst заявила активистка Мария Фекль, соорганизатор Мюнхенской конференции по вопросам мира, которая проходит в столице Баварии в эти же дни. По ее мнению, «именно сейчас больше всего востребованы дипломатия и диалог» — прежде всего, на уровне властей, как это уже было в случае с зерновой сделкой и обменом пленными.

В МИД РФ агентству «РИА Новости», впрочем, заявили, что никто из официальных российских лиц и не поехал бы в Мюнхен, даже если бы их позвали. Напомним, в прошлом году российская делегация сама отказалась от участия в конференции (состоявшейся буквально за несколько дней до начала военной операции РФ на Украине), хотя ее туда активно зазывали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда пояснила это тем, что мероприятие в Мюнхене перестало быть инклюзивным и объективным, превратившись в трансатлантический междусобойчик.

С тех пор подходы российской стороны к форуму в Мюнхене стали еще более негативными. По словам Марии Захаровой, «некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью, который под видом "выстраивания диалога с российским обществом" приглашает маргиналов, вскормленных на собственные деньги». «В нынешнем формате Мюнхенская конференция является лишь продолжением западного мейнстрима по "демонизации" ряда стран»,— заявила она на брифинге в ответ на вопрос, планирует ли российская делегация поехать в Мюнхен в этом году.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, ранее не раз принимавший участие в Мюнхенской конференции, также заявил, что разочарован ею. По его словам, ранее к этому мероприятию в России «многие годы относились с придыханием как к некой кульминации геополитической мысли». «Как неоднократный в прошлом участник соответствующих дискуссий могу откровенно признаться, что такое восприятие было глубоко ошибочным. Конференция всегда была институцией НАТО,— написал он на днях в своем Telegram-канале.— Единственной задачей ее организаторов было продемонстрировать несокрушимую евроатлантическую солидарность вовне, а внутри — дополнительно отстроить в режиме такой солидарности европейских членов НАТО по отношению к единственному лидеру, США». «Российские и прочие ненатовские участники конференции», по мнению сенатора, «неизменно оказывались некой "стенкой" для отработки ударов, как в теннисе или в тире, с незавидной ролью наглядной демонстрации превосходства "демократий", коими полагали себя натовцы, перед "автократиями", коими натовцы считали всех остальных».

Три лагеря

Накануне конференции этого года ее организаторы опубликовали аналитический доклад, ключевой темой которого как раз и стало разделение стран на «либеральные демократии» и «ревизионистские автократии, стремящиеся изменить мировой порядок». Россию авторы документа однозначно относят ко второму лагерю. «24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины войну, жертвами которой уже стали десятки тысяч мирных украинцев, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, ущерб от разрушений превышает сотни миллиардов евро. Но это не все: своим жестким и беспричинным нападением на суверенное государство Москва также покусилась на фундаментальные принципы миропорядка, выстроенного в годы после Второй мировой войны»,— утверждается в докладе.

Но не только в действиях России авторы видят признаки того, что «автократический ревизионизм усиливается». Еще более серьезный и системный вызов «либеральным демократиям», по их мнению, представляет Китай. Ему немецкие эксперты вменили в вину «молчаливую поддержку войны России», «попытки силой закрепить за собой собственную сферу влияния в Восточной Азии» и «всеобъемлющие усилия по продвижению автократической альтернативы либеральному, основанному на правилах международному порядку».

По мнению авторов доклада, минувший год показал: «либеральным демократиям» есть что противопоставить давлению «ревизионистских автократий». «Либеральные идеи все еще способны вдохновлять. Необычайная стойкость и решительность украинцев активизировали международную поддержку борьбы их страны против агрессора и придали демократиям и демократическим моделям управления новый смысл существования. Либеральные демократии должны воспользоваться этим моментом»,— призывают эксперты.

В то же время они признают, что есть третий лагерь — это государства Африки, Азии и Латинской Америки, может, и не поддерживающие военные действия России на Украине, но и не желающие присоединяться к антироссийским санкциями и попыткам изоляции РФ. Авторы доклада называют эти страны «сидящими на заборе», подразумевая, что они как бы видят себя над схваткой, не желая становиться ни на одну из сторон баррикад. Одной из ключевых задач «либеральных демократий» эксперты считают убеждение этих государств в преимуществах модели, предлагаемой западными странами. При этом они признают, что добиться этого будет непросто, поскольку у «глобального Юга» множество своих претензий к Западу.

«Разочарование в связи с существующим порядком широко распространено в Африке, Азии и Латинской Америке,— отмечается в документе.— Многие из этих стран неуклонно теряют веру в легитимность и справедливость международной системы, которая не предоставляет им ни надлежащего права голоса в глобальных делах, ни достаточного решения их основных проблем». По оценке экспертов, для многих государств эти неудачи связаны именно с Западом. «Они считают, что порядок под руководством Запада характеризуется постколониальным господством, двойными стандартами и пренебрежением к проблемам развивающихся стран, а не либеральными принципами и истинной многосторонностью»,— констатируют они.

Достаточно самокритично авторы доклада подошли и к оценке политики западных стран в отношении «глобального Юга» на фоне конфликта вокруг Украины. «Вместо того чтобы помочь (развивающимся странам.—“Ъ”) в решении проблемы резкого роста цен на продовольствие и энергоносители, Запад отчитал их за недостаточную солидарность с Киевом,— отмечают они.— Для стран, которые столкнулись с тем, что Запад отгораживается от разрушительных войн и конфликтов в их собственных регионах, многие из которых гораздо более смертоносны, чем война на Украине, просьба не оставаться нейтральными в европейском конфликте, безусловно, прозвучала нелепо».

Ради обсуждения этих вопросов в Мюнхен позвали делегатов от целого ряда развивающихся стран. Из тех, кого (помимо России), в отличие от прошлых лет, приглашать не стали,— Иран. Председатель конференции Кристоф Хойсген объяснил это решение «фундаментальными нарушениями прав человека» в этой стране и нежеланием давать ее официальным представителям возможность «распространять дезинформацию». Как и в случае с Россией, в Мюнхен вместо официальной делегации позвали иранских оппозиционеров.

Иранские власти это возмутило. «Это политически мотивированное решение — ошибочно, оно создает плохой прецедент»,— сказал представитель МИД Ирана Нассер Канаани телеканалу IRIB. Если цель конференции — глобальный и региональный мир, то, по его словам, «подобная селекция» — не просто ошибка, но и нарушение принципа политической нейтральности мероприятия.

Кристоф Хойсген на это ответил, что организаторы Мюнхенской конференции по безопасности вовсе не считают ее нейтральной площадкой. «Это форум, отстаивающий политику, основанную на правилах»,— сказал он. По его словам, Россия и Иран нарушают эти правила, а значит, их можно не звать. Со своим преемником деликатно поспорил бывший председатель конференции (2008–2022 годы) Вольфганг Ишингер. В комментарии газете Financial Times он сказал, что понимает причины, по которым было решено сократить список участников, но ему жаль, что дошло до этого. «Я всегда считал конференцию важной платформой для неформального общения со странами-оппонентами, с которыми официальные контакты почти не поддерживались или же вообще отсутствовали»,— отметил он.

По мнению ряда собеседников Financial Times, в нынешних условиях конференция может утратить свой глобальный статус и превратиться в «западную эхо-камеру».

Елена Черненко, Мюнхен