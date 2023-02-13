Будь он параллелепипед

Военно-воздушные силы США по приказу президента Джо Байдена сбили уже четвертый объект в небе над Америкой за последние две недели. В отличие от первого — китайского аэростата, который в Вашингтоне сочли разведывательным, насчет трех других объектов специалисты из Пентагона пока не смогли сделать однозначных выводов. В США не исключили даже внеземное происхождение уничтоженных аппаратов. Между тем мир охватила «шаровая истерия». Убедиться в надежности защиты своего неба решили в Великобритании. Подозрительные объекты стали замечать над Латинской Америкой. Тайвань, как выяснилось, постоянно находится под наблюдением шаров из КНР. А Китай сам, как заявили в Пекине, с января прошлого года уже раз десять фиксировал американские аэростаты в своем небе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из всех четырех сбитых воздушных объектов американцам удалось найти лишь остатки китайского воздушного шара — их обнаружили 5 февраля у побережья Южной Каролины

Фото: U.S. Navy / AP Из всех четырех сбитых воздушных объектов американцам удалось найти лишь остатки китайского воздушного шара — их обнаружили 5 февраля у побережья Южной Каролины

Фото: U.S. Navy / AP

Истребители ВВС США сбили восьмиугольный объект в небе над озером Гурон вблизи штата Мичиган 12 февраля. Он стал уже четвертым уничтоженным аппаратом в небе над Северной Америкой, с тех пор как 4 февраля по приказу Джо Байдена ракетой был поражен китайский аэростат. Генерал ВВС Глен ван Херк, комментируя судьбу очередного воздушного объекта, признался: специалисты из Пентагона не смогли определить, что представляют собой три последних аппарата, за счет чего они держатся в воздухе и откуда прилетают. Он подчеркнул, что в отличие от китайского аэростата эти объекты намеренно не называют «воздушными шарами», поскольку непонятно, что это такое. Дошло до того, что господин ван Херк не исключил их инопланетное происхождение «или любое другое объяснение», сообщило агентство Reuters. «Пусть разведывательное сообщество и контрразведка разберутся в этом»,— отметил генерал.

Другой представитель Пентагона на условиях анонимности заверил журналистов, что доказательств внеземного происхождения сбитых объектов военные все же не обнаружили. Неназванный собеседник также сообщил, что нечто восьмиугольной формы было снабжено «свисающими нитями» без какого-либо видимого полезного оборудования. В официальном сообщении Министерства обороны США отдельно отмечалось, что истребитель F-16 сбил аппарат на границе с Канадой по приказу Джо Байдена. И это подчеркивание роли президента, наверняка, неслучайно, учитывая то, как главу Белого дома оппоненты с начала февраля атакуют за «слишком мягкое отношение» к Китаю и легкомысленное — к вопросам национальной безопасности.

По словам официального представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, решение уничтожить объект, паривший на высоте 6,1 км, было принято в основном из-за риска создания помех гражданской авиации.

Специалисты предполагают, что сбитый над Гуроном аппарат был таким же, как недавно обнаруженный над Монтаной, летавший вблизи «чувствительных военных объектов» и вынудивший даже закрывать воздушное пространство США. Нынешний «пришелец», скорее всего, упал в канадские воды, где его теперь предстоит найти военным.

Ранее 10 февраля схожий — второй по счету, если считать от китайского,— объект был сбит над Аляской, а третий уничтожен над канадским Юконом с согласия премьера страны Джастина Трюдо 11 февраля. Обломки всех трех аппаратов до сих пор ищут.

Хотя Пентагон не смог определить происхождение объектов, напряженности в отношениях с Китаем эти инциденты все равно добавили. Как-никак начало «шаромании» было положено именно ударом по китайскому аэростату, а после обвинений в адрес администрации за медлительность в вопросе уничтожения «шпиона» Джо Байден и его команда решили, видимо, сбивать все неопознанное, что движется в американском воздушном пространстве. Глава комитета Палаты представителей по разведке, республиканец Майк Тернер, правда, кажется, все равно остался недоволен и призвал к еще более «жесткой позиции» по нейтрализации воздушных объектов в небе США. По его словам, хотя подобные аппараты и раньше появлялись в воздушном пространстве Америки, нынешний масштаб беспрецедентен. «Это, безусловно, новое развитие событий, когда Китай так агрессивно вторгается в воздушное пространство других стран и делает это с явным намерением пошпионить, используя очень сложное оборудование»,— заявил конгрессмен.

Демократка в Палате представителей от Мичигана Дебби Дингелл также выразила беспокойство сложившейся ситуацией и потребовала как можно скорее выяснить, «откуда они берутся, какова их цель и почему частота их появления увеличивается». Впрочем, как отмечают американские СМИ, частота обнаружения, возможно, связана с тем, что после инцидента с китайским шаром, который в Пекине называют метеорологическим, военные просто-напросто стали тщательнее мониторить воздушное пространство. Собственно, помощник министра обороны Мелисса Далтон призналась, что США и правда начали пристальнее наблюдать за небом «в свете появления воздушного шара КНР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Китайский шар в небе над США Фото: Reuters / Randall Hill/File Photo Остатки китайского шара Фото: Reuters / U.S. Navy Остатки китайского шара Фото: Reuters / FBI Следующая фотография 1 / 3 Китайский шар в небе над США Фото: Reuters / Randall Hill/File Photo Остатки китайского шара Фото: Reuters / U.S. Navy Остатки китайского шара Фото: Reuters / FBI

Тем временем китайские аэростаты взволновали не только США. Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Соединенное Королевство проведет анализ безопасности своего воздушного пространства из-за сложившейся ситуации в Америке. Премьер-министр Британии Риши Сунак поручил «сохранить безопасность страны во что бы то ни стало». Обеспокоенность в Лондоне прокомментировали в МИД КНР, где посоветовали «взглянуть объективно» на инцидент в Америке и «прекратить раздувать этот вопрос». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня, если уж на то пошло, то с января 2022 года «американские "высотные аэростаты" более десяти раз незаконно нарушали воздушное пространство КНР без разрешения китайских властей». Дипломат посоветовал Вашингтону «задуматься о собственных действиях, прежде чем клеветать, очернять и подстрекать».

На это тут же отреагировали в Белом доме. Представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон назвала сообщения об американских аэростатах над Китаем ложными и заверила, что именно у Китая «есть программа наблюдения с аэростатов для сбора разведывательной информации, которую он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран на пяти континентах». Она отметила, что Пекин до сих пор не предоставил каких-либо «заслуживающих доверия» объяснений по поводу своего «метеорологического зонда», сбитого над Америкой.

О каких пяти континентах идет речь, не до конца понятно. Например, глава национальной службы безопасности и разведки Австралии Марк Бёрджесс заявил, что Канберре неизвестно о каких-то попытках или проникновениях китайских аэростатов в воздушное пространство страны. По его мнению, за Австралией шпионят другими методами и это не воздушные шары. А вот ВВС Уругвая на днях заметили в небе странные мигающие огни во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон и на всякий случай решили расследовать появление неопознанных летающих объектов. Впрочем, утверждать, что в уругвайском небе загорелись «огни Пекина», никто пока не стал. Зато газета The Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников сообщила, что полеты китайских шаров над островом давно стали обычным делом. «Вторгаются очень часто»,— отметил собеседник издания. Другой чиновник уточнил, что «вторжения» происходят почти каждый месяц. Так или иначе, судя по последним событиям, тема китайских аэростатов далека от завершения и становится ключевым раздражителем в отношениях США и КНР, параллельно беспокоя другие страны.

Алексей Забродин