Бестселлер близко к тексту

Ряд российских издателей готовятся обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования. «Эксмо-АСТ», в частности, издаст в таком формате мемуары принца Гарри, свою версию этой книги выпустит и издательство Smart Reading. В «Эксмо-АСТ» считают саммари альтернативой принудительной лицензии, которая сможет «обеспечить доступность» популярных нон-фикшен-книг для россиян. Но не все участники рынка считают такой путь приемлемым, а юристы предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

В группе «Эксмо-АСТ» (в нее входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора» и др.) рассказали “Ъ”, что она выпустит в РФ мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной») в формате саммари, который предполагает пересказ основных тезисов. Книга выйдет 16 февраля в аудио- и электронном форматах и в печатном виде — в конце февраля в рамках проекта CrossReads издательства «Бомбора». Первый тираж будет составлять 3 тыс. экземпляров. Другой вариант саммари «Spare» в формате аудиокниги от издательства Smart Reading 15 февраля выйдет в «ЛитРес». Там уточнили, что книга готовилась по запросу сервиса.

За рубежом «Spare» вышла 10 января, Penguin Random House, которому принадлежат права на нее, прекратило работу с российским рынком в 2022 году после начала военных действий на Украине. «В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком,— пояснил “Ъ” гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.— Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании».

По словам топ-менеджера, в группе рассматривают проект как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии». В «Эксмо-АСТ» уже планируют выпустить по тому же механизму книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не продлены.

Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская уточнила, что компания специализируется на формате саммари уже десять лет, но сейчас он стал особенно актуален: «Доля в нашем каталоге саммари на книги, не изданные на русском языке, растет в связи с текущей ситуацией, поскольку мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них». В «Букмейте» «пока нет планов по выпуску книг в формате саммари», но на сервисе доступны подобные книги от партнеров.

Причина популярности саммари, утверждают издатели, не только в ограничении прав. «У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшн целиком»,— поясняет директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Однако не все участники рынка считают саммари удачным ходом. Издательство Individuum не собирается использовать формат для обхода санкций, говорит его главный редактор Феликс Сандалов: «Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит». Метод плохо повлияет на отношения с правообладателями, потому что, по сути, является «серой схемой», считает он. Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также негативно относится к такому пути: «Мы по нему не пойдем». Достаточно текстов, вышедших в public domain (общественное достояние.— “Ъ”), и тех, на которые свободно продаются права, говорит он.

Еще один собеседник “Ъ” среди издателей считает выпуск книг в пересказе «высокорисковым прецедентом» для всего рынка: «Допускать пиратство в том или ином виде — а формат саммари можно считать завуалированным пиратством,— значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад».

По закону цитирование может осуществляться только в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях: российскому издателю в случае спора придется доказать, что цели именно такие, а не развлекательные, говорит партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных. «Если объем саммари — это две-три страницы, наверное, его можно считать описанием книги. Если книга в 500 страниц имеет "пересказ" объемом в те же 500 страниц, а тем более максимально близко к тексту оригинала, это, очевидно, уже нарушение авторских прав»,— считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Максимальный размер компенсации за незаконное использование прав — двойной размер стоимости проданных книг, уточняет он. Впрочем, отмечает Юлия Ярных, многие иностранные правообладатели «предпочитают сейчас не возбуждать исков в российских судах».

Валерия Лебедева