«РусГидро» пообещали коридорный уголь

Как выяснил “Ъ”, правительство и угольщики выработали компромиссные решения проблемы поставок угля для ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке. Власти отказались от жестких ограничений экспорта, но потребовали от угольных компаний обеспечить ТЭС топливом в приоритетном порядке по долгосрочным контрактам. При этом регулятор установит индикативы объемов поставок и коридоры цен на уголь. В «РусГидро» говорят, что их устроит любой механизм, позволяющий работать без убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Правительство решило не ограничивать экспорт угля на восток на фоне жалоб «РусГидро» о слишком высокой стоимости топлива для ТЭС компании на Дальнем Востоке. Проблему предложено решать за счет адресных мер для конкретных электростанций, говорится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, проходившего 31 января с участием вице-премьера Александра Новака (“Ъ” видел документ). Участники согласились, что «общесистемные меры регулирования» рынка не требуются, а «увязывать объемы вывоза угля на экспорт в восточном направлении с объемами поставок на внутренний рынок» в настоящее время нецелесообразно. В аппарате Александра Новака перенаправили запрос “Ъ” в секретариат Андрея Белоусова, где подтвердили “Ъ” факт совещания.

Вмешаться в ситуацию с растущими ценами на уголь для ТЭС «РусГидро» поручил президент РФ Владимир Путин (см. “Ъ” от 3 февраля). Он предложил взять в пример регулирование поставок удобрений и сначала обеспечить поставки угля на внутренний рынок и только потом — на экспорт. На рынке удобрений нет формального регулирования поставок, но химические компании добровольно формируют план поставок в РФ, а также сдерживают цены внутри страны.

На рынке угля, видимо, также будет ручное регулирование объемов и цен поставок. Минэнерго совместно с «РусГидро» и РСПП определят «потенциальных поставщиков» для конкретных ТЭС (с учетом марок угля) и сформируют «индикативный баланс потребления», на основе которого «определят потенциал оптимизации расходов», в том числе за счет заключения долгосрочных контрактов на закупку и доставку угля. При этом ФАС вместе с Минэнерго и РСПП установит индикативные ценовые коридоры на уголь для «РусГидро» на 2023–2025 годы. Угледобывающие компании при этом закрепят в торговых политиках публичные положения о приоритетном обеспечении потребностей внутреннего рынка.

Отказ от жестких мер регулирования участники совещания объясняли «незначительной» долей потребления угля для ТЭС Дальнего Востока. Объемы поставок угля в регион действительно малы: ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке (4 ГВт) в 2021 году потребили 8,9 млн тонн угля на 25,99 млрд руб. Всего в России в 2022 году на внутренний рынок было отгружено 172,4 млн тонн, а 210,9 млн тонн ушли на экспорт.

В «РусГидро» заявили “Ъ”, что холдинг устроит любой выработанный правительством механизм поставки угля на ТЭС по ценам, учтенным в тарифах, и в объемах, необходимых для удовлетворения энергопотребления в регионе. «Сегодняшние убытки генкомпаний группы "РусГидро" из-за высоких расходов на уголь, не учтенных в тарифах, привели к ухудшению финансового состояния и высокой закредитованности энергокомпаний»,— отметили в госхолдинге.

Вместе с этим Андрей Белоусов поручил Минэнерго и «РусГидро» заняться разработкой и реализацией трехлетнего плана модернизации ТЭС и повышения эффективности их работы, в том числе за счет внедрения более эффективного оборудования. Такие предложения, по словам источников “Ъ”, звучали от угольщиков. ТЭС на Дальнем Востоке действительно требуют модернизации, однако госхолдинг неоднократно указывал на невозможность замены оборудования из-за заниженных тарифов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что при обязательных поставках предприятиям «РусГидро» существует риск падения маржи угольных компаний, поэтому справедливым было бы установление предельного уровня маржинальности для поставщика на уровне 20%, как это сделано в ВПК, чтобы угольные компании в обмен на гарантированный сбыт получали возможность хотя бы обслуживать свои долговые обязательства. Осуществлять привязку объемов экспорта к объемам поставок на внутренний рынок также нецелесообразно, поскольку большое количество экспортеров продают уголь более высокого качества, чем требуется станциям «РусГидро». Рыночная ситуация скоро сама потребует от поставщиков низкосортных углей искать рынки сбыта, и здесь твердые контракты с энергетиками с зафиксированным уровнем маржинальности могут быть выгодны как покупателям, так и поставщикам, полагает он.

Полина Смертина, Диана Галиева, Евгений Зайнуллин