Правительство создало комиссию по развитию беспилотной авиации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением образовал комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительственная комиссия — постоянно действующий орган, которому поручена подготовка предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотных авиационных систем. Кто возглавит комиссию, в документе не указано.

Среди задач комиссии в том числе развитие применения беспилотных авиационных систем и необходимой инфраструктуры, создание условий для развития этой сферы как самостоятельной отрасли экономики, стимулирование и поддержка разработчиков и производителей.

31 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации. В рамках развития отрасли правительству поручили до 15 февраля 2023 года создать правительственную комиссию, которую должен будет возглавить вице-премьер Андрей Белоусов.

Лусине Баласян