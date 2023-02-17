«Пятнашки» с конфискацией

Украинское правосудие принялось штамповать заочные приговоры депутатам российской Госдумы за обращение к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ратификацию соответствующих договоров в феврале 2022 года. Как выяснил “Ъ”, уже семь парламентариев получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Часть депутатов отнеслась к приговору с иронией, другая о нем и вовсе не слышала. Но в перспективе это может осложнить им выезд за границу, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по уже вынесенным приговорам, заочно осужденными на Украине вскоре могут оказаться практически все депутаты российской Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Судя по уже вынесенным приговорам, заочно осужденными на Украине вскоре могут оказаться практически все депутаты российской Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый «парламентский» приговор 14 декабря 2022 года вынес Шевченковский районный суд города Черновцы: в ходе закрытого заседания в порядке специального судопроизводства был заочно осужден депутат Госдумы от «Единой России» и известный певец Денис Майданов. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины, вплоть до пожизненного заключения), и приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Согласно тексту приговора, 15 февраля 2022 года господин Майданов поддержал обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость республик Донбасса, через неделю проголосовал за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР, а также поучаствовал в принятии иных решений по легитимации «полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины». В качестве доказательств наступивших последствий суд приобщил к делу сообщения украинских и западных СМИ, а также фото- и видеоматериалы из интернета о «совершении военных преступлений».

“Ъ” обнаружил в Едином государственном реестре судебных решений Украины еще шесть приговоров Шевченковского райсуда в отношении российских парламентариев-единороссов, вынесенных с 10 января по 6 февраля. К аналогичному наказанию и по тем же основаниям заочно приговорены депутаты Дмитрий Исламов, Николай Борцов, Николай Панков, Валентина Артамонова и Михаил Кузьмин. Кроме того, срок получила Валентина Пивненко, однако ей суд почему-то назначил на один год лишения свободы меньше, чем всем остальным.

По данным реестра, в Черновцах началось рассмотрение еще как минимум трех похожих уголовных дел против депутатов Госдумы, в том числе ее вице-спикера Алексея Гордеева.

При этом украинские правоохранители «распределяют» производства и по другим западным регионам страны. Так, 23 января Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о направлении в суды обвинительных актов против еще 55 депутатов Госдумы, в том числе ее спикера Вячеслава Володина. Расследованием, по данным спецслужбы, занимались сотрудники СБУ в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Рассмотрение первых дел в этих регионах назначено на начало марта.

Валентина Пивненко и Дмитрий Исламов узнали о приговорах от “Ъ”. «Какую награду я получила от фашистов!» — не без удовольствия воскликнула госпожа Пивненко. По ее мнению, приговор был вынесен «от зла и бессилия, потому что мы скоро победим». Последствий для себя депутат в этом не увидела: «Я в любом случае под санкциями, живу в Карелии, все отпуска провожу на даче. Меня это вообще нисколько не колышет». Господин Исламов пояснил “Ъ”, что вникать в приговор ему не хочется, да и некогда, поскольку у него много работы в сфере развития энергетики. «Пусть это останется на совести тех, кто такие решения принимает. За нами правда, и победа будет за нами!» — резюмировал парламентарий.

Николай Панков отреагировал на решение украинского суда более агрессивно. «Не читаю фашистских сайтов, а все сайты, которые об этом (приговоре.— “Ъ”) пишут,— фашистские»,— заявил он “Ъ”. По словам депутата, приговор свидетельствует о том, что Дума «принимает решения, которые отстаивают интересы России, семьи, правопорядка и уважения к другим государствам». «Меня этот приговор никак не связывает, я не ездил и не собираюсь ездить за границу, в страны, которые поддерживают подобные решения»,— добавил господин Панков.

А вот Михаила Кузьмина новость о потенциальных 15 годах тюрьмы взволновала. «Пустяк, но переживания некоторые есть, потому что, мало ли, предположим, не в туристическую поездку, а на лечение нужно будет выехать — все, лавочка закрыта, потому что материал, конечно же, будет в Интерполе»,— рассказал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

«Во избежание интриг, которые великолепно придумывает зарубежье», от поездок за границу теперь придется воздержаться и его родственникам, посетовал господин Кузьмин.

Его опасения не лишены оснований, поскольку каждое государство самостоятельно решает, исполнять подобные приговоры или нет, говорит доцент МГИМО Илья Рачков. «Оно может исполнять их как на основе международного договора, заключенного с Украиной, так и ad hoc, то есть по конкретному случаю, каким-то своим соображениям. В России, например, была похожая ситуация с предпринимателем Сергеем Полонским: он находился в Камбодже, но Россия просто договорилась о его экстрадиции в обмен на преимущества в пользу Камбоджи»,— рассказывает эксперт. А вот арест по линии Интерпола кажется ему менее вероятным, так как депутатов явно преследуют по политическим мотивам.

Андрей Прах; Сергей Петунин, Саратов