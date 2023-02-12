Главные новости за выходные 11–12 февраля

В условиях санкций и роста дефицита бюджета правительство на совещании в субботу определилось с новыми параметрами налоговой системы, которые 13 февраля обсудит Госдума. Власти решили зафиксировать дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он плавно снизится до $25 за баррель к июлю. Подробнее

На грузовом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к МКС, произошла разгерметизация контура. В «Роскосмосе» сравнили инцидент на «Прогрессе» с разгерметизацией на корабле «Союз МС-22», которая произошла в декабре.

Число погибших в землетрясениях в Турции выросло до 29 605 человек. AFP сообщает о гибели 3574 человек в Сирии. Турецкие власти сравнили силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В причастности к обрушению зданий после землетрясений в Турции подозревают более 100 человек.

Власти Китая сообщили об обнаружении неопознанного летающего объекта в районе восточного побережья. 10 февраля такой объект сбили над Аляской, 12 февраля — на северо-западе Канады.

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране.

Калининградские власти обратились к Минобороны после жалоб мобилизованных на неподготовленность к штурму, сообщили в пресс-службе губернатора Антона Алиханова. В пресс-службе главы Татарстана сообщили о возвращении в свой полк мобилизованных, которые также жаловались, что в ДНР их отправили на штурм почти без вооружений и подготовки.

Судан пересмотрел соглашение о создании в стране военно-морской базы России. По данным AP, Россия согласилась выполнить последние требования Судана, в том числе о предоставлении большего количества оружия и снаряжения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в силовых структурах, в том числе в Службе безопасности Украины, налоговом и таможенном ведомствах, полиции, ожидаются «большие чистки».

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке поручил правительству проработать планы восстановления отношений с Евросоюзом. По данным Guardian, представители правящей консервативной партии Великобритании в условиях «строжайшей секретности» провели переговоры с Лейбористской партией для обсуждения недостатков «Брексита» и вариантов их устранения.

Испанский «Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финале он обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счетом 5:3. Подробнее

Певец Гарри Стайлз одержал победу в четырех номинациях британского Brit Awards-2023: «Альбом года», «Артист года», «Песня года», «Лучший поп/R&B-исполнитель». Все награды получены за третий студийный альбом артиста «Harry’s House», выпущенный в 2022 году.

О главных событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».