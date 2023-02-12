Гарри Стайлз победил в четырех номинациях Brit Awards-2023

Певец Гарри Стайлз одержал победу в четырех номинациях британского Brit Awards-2023: «Альбом года», «Артист года», «Песня года», «Лучший поп/R&B исполнитель». Все награды получены за третий студийный альбом артиста Harry’s House, выпущенный в 2022 году. Список победителей опубликован на сайте Brit Awards.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Стайлз

Фото: Henry Nicholls, Reuters Гарри Стайлз

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Во время своей речи Гарри Стайлз обратил внимание, что среди номинантов в категории «Артист года» не было ни одной женщины. В 2022 году организаторы Brit Awards отменили гендерные разделения в категориях.

«Я очень хорошо осознаю свою привилегию сегодня вечером»,— сказал Гарри Стайлз (цитата по Variety). В связи с этим он упомянул артисток, которые не попали в шорт-лист номинации — Бекки Хилл, Florence + the Machine, Charli XCX, Мейбел, Рина Саваяма.

Другие лауреаты Brit Awards-2023:

«Лучшая группа» — инди-рок группа Wet Leg;

«Лучший новый исполнитель» — Wet Leg;

«Международная песня года» — Break My Soul Бейонсе;

«Международный артист года» — Бейонсе;

«Лучший танцевальный номер» — Бекки Хилл;

«Лучший рок/альтернативный исполнитель» — инди-рок группа The 1975;

«Автор песен года» — Кид Гарпун;

«Продюсер года» — Дэвид Гетта;

«Международная группа года» — ирландская пост-панк группа Fontaines DC;

«Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» — Aitch.

Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград в области поп-музыки, которая считается британским эквивалентом премии Грэмми. BRITs основана Британской ассоциацией производителей. Впервые ее вручили в 1977 году.

Лусине Баласян