Гарри Стайлз победил в четырех номинациях Brit Awards-2023

Певец Гарри Стайлз одержал победу в четырех номинациях британского Brit Awards-2023: «Альбом года», «Артист года», «Песня года», «Лучший поп/R&B исполнитель». Все награды получены за третий студийный альбом артиста Harry’s House, выпущенный в 2022 году. Список победителей опубликован на сайте Brit Awards.
Гарри Стайлз
Фото: Henry Nicholls, Reuters
Во время своей речи Гарри Стайлз обратил внимание, что среди номинантов в категории «Артист года» не было ни одной женщины. В 2022 году организаторы Brit Awards отменили гендерные разделения в категориях.
«Я очень хорошо осознаю свою привилегию сегодня вечером»,— сказал Гарри Стайлз (цитата по Variety). В связи с этим он упомянул артисток, которые не попали в шорт-лист номинации — Бекки Хилл, Florence + the Machine, Charli XCX, Мейбел, Рина Саваяма.
Другие лауреаты Brit Awards-2023:
- «Лучшая группа» — инди-рок группа Wet Leg;
- «Лучший новый исполнитель» — Wet Leg;
- «Международная песня года» — Break My Soul Бейонсе;
- «Международный артист года» — Бейонсе;
- «Лучший танцевальный номер» — Бекки Хилл;
- «Лучший рок/альтернативный исполнитель» — инди-рок группа The 1975;
- «Автор песен года» — Кид Гарпун;
- «Продюсер года» — Дэвид Гетта;
- «Международная группа года» — ирландская пост-панк группа Fontaines DC;
- «Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» — Aitch.
Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград в области поп-музыки, которая считается британским эквивалентом премии Грэмми. BRITs основана Британской ассоциацией производителей. Впервые ее вручили в 1977 году.