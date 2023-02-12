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Коммерсантъ FM
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The Guardian: в Великобритании прошли тайные переговоры о восстановлении сотрудничества с ЕС

Представители правящей консервативной партии Великобритании в условиях «строжайшей секретности» провели переговоры с лейбористской партией для обсуждения недостатков «Брексита» и вариантов их устранения. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, на встрече также присутствовали представители бизнеса и НАТО.

Во вступительном заявлении на встрече, передает издание, говорилось, что Великобритания, по мнению «некоторых» представителей партий, не определилась с направлением своего развитии за пределами Евросоюза, а «Брексит» тормозит рост страны и ограничивает ее потенциал. В основном участники переговоров обсуждали последствия экономического спада Великобритании на фоне глобальной нестабильности и роста цен на энергоносители. По данным Bloomberg, убытки Великобритании от «Брексита» составляют $124 млрд в год.

По словам одного из источников, речь шла о том, как Великобритания может согласовать с ЕС изменения в торговых отношениях и новую форму сотрудничества в сложившихся условиях. Вопрос «Брексита», отмечают источники, особенно актуален в условиях «глобальных беспорядков, хрупкости цепочек поставок и инфляции». Также был затронут вопрос о соглашении с Северной Ирландией.

Вчера, 11 февраля, Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил правительству проработать планы восстановления отношений с Евросоюзом. По информации агентства, Лондон планирует восстановить сотрудничество с ЕС в области обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

Великобритания вошла в состав Евросоюза в 1973 году. В 2016 году начался процесс выхода страны из ЕС после референдума, по результатам которого это решение поддержало 51,9% британских избирателей. Окончательно Соединенное Королевство вышло из ЕС в 2020 году. В конце того же года стороны договорились о торговле и сотрудничестве и условиях партнерства. Однако ряд вопросов все еще не решен.

В частности, проблемным вопросом остается Северная Ирландия. Согласно действующему соглашению между ЕС и Великобританией, одна из провинций Ирландии, Ольстер, сохранила членство в европейском таможенном союзе для того, чтобы избежать восстановления общей границы с Ирландией. Из-за этого между Великобританией и Северной Ирландией необходимо ввести таможенный контроль.

Лусине Баласян

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