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Коммерсантъ FM
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В «Роскосмосе» сравнили инцидент на «Прогрессе» с разгерметизацией на «Союзе» в декабре

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев после произошедшей разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» заявил, что госкорпорация проанализирует возможную причину инцидента. По словам господина Крикалева, на корабле произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля, о чем также сообщало NASA.

Представитель «Роскосмоса» сравнил нынешний инцидент с тем, что произошел на корабле «Союз МС-22» в декабре, когда случилась разгерметизация контура наружного радиатора.

«Надо будет подумать, каким образом получить информацию о том, как выглядит эта дырка, что могло быть причиной»,— заявил журналистам Сергей Крикалев (цитата по «Интерфаксу»). Госкорпорация проанализирует инцидент на «Прогрессе», оценив технологии и материалы при подготовке корабля к старту, а также при сборке радиатора.

Пристыковавшийся к Международной космической станции сегодня, 11 февраля, «Прогресс» выведут с орбиты по графику, 18 февраля. Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космонавтам ничто не угрожает.

Мария Федотова

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