Контур грузового корабля «Прогресс МС-21» изолировали от МКС из-за разгерметизации

«Роскосмос» сообщил, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), был разгерметизирован. Контур изолировали от МКС. Космонавтам ничего не угрожает.

«Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле "Прогресс МС-21". Причины его разгерметизации выясняются»,— сообщили в «Роскосмосе».

Контур должны были отстыковать от МКС и затопить 18 февраля, поскольку сегодня на станцию прибыл новый грузовой корабль «Прогресс МС-22». Он пристыковался к МКС сегодня, 11 февраля, он вылетел на станцию двумя днями ранее. Старый грузовой корабль «Прогресс МС-20» благополучно отстыковали 7 февраля, после чего его затопили в Тихом океане.

Анастасия Ларина