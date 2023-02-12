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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 13–19 февраля

Важнейшие события предстоящей недели

13 февраля, понедельник

В Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

В Индии начнется международная авиакосмическая выставка Aero India 2023, в которой примет участие Россия.

14 февраля, вторник

В Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

В Москве пройдет рабочая встреча представителей пограничных ведомств государств—участников СНГ.

В Брюсселе начнутся заседания министров обороны стран НАТО и контактной группы по помощи Украине.

15 февраля, среда

В Москве планируется встреча президента РФ Владимира Путина с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

16 февраля, четверг

В Москве состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами исполнительных структур СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии.

Во Франции восемь ведущих профсоюзов организуют очередную общенациональную акцию протеста против пенсионной реформы.

17 февраля, пятница

В Германии начнется ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается участие около 150 глав государств и правительств, а также министров разных стран. В этом году центральной темой для обсуждения станет конфликт на Украине.

Южно-Африканская Республика, Россия и Китай начнут совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР.

18 февраля, суббота

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-21» будет отстыкован от Международной космической станции.

19 февраля, воскресенье

В Москве на «ВТБ-Арене» состоится матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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