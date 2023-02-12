Мобилизованных из Татарстана после жалобы вернули в свой полк из «армии ДНР»

Мобилизованных из Татарстана для участия в специальной военной операции РФ на Украине вернули из воинской части Донецкой народной республики в расположение своего полка, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы Татарстана Лилию Галимову https://www.tatar-inform.ru/news/mobilizovannyx-iz-tatarstana-vernuli-v-svoi-polk-v-zone-svo-5896303?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.

На вопросы «Ъ», когда это произошло и о каком количестве военнослужащих идет речь, госпожа Галимова к настоящему времени не ответила.

Ранее жены и матери этих военнослужащих выступили в соцсетях и мессенджерах с коллективным видеообращением к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Они пожаловались, что их мужчины, которые служат в воинской части 29655 (полк 1231), «были прикомандированы к одной из частей армии в Донецкой народной республике». По приказу ее командования «им приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо», включая мобилизованных из роты обеспечения. «Мужчины защищают родные земли жителей ДНР одними автоматами»,— говорится в обращении.

Женщины обращают внимание, что ранее письма об этом были направлены в «приемную президента Российской Федерации и в остальные подведомственные органы».

Полина Петрова, Казань