Власти Китая сообщили об обнаружении неопознанного объекта в районе восточного побережья

Морские службы китайской провинции Шаньдун на востоке страны обнаружили неопознанный летающий объект недалеко от прибрежного города Циндао (провинция Шаньдун). Власти собираются сбить объект. Об этом сообщила китайская газета Global Times в Twitter.

Газета Global Times сообщила, что бюро морского уезда Цзимо города Циндао отправило местным жителям уведомление, в котором говорилось, что «в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект». Его готовятся сбить, поэтому рыбаков попросили соблюдать правила безопасности. Подробности пока не сообщаются.

В конце января в воздушном пространстве США сбили китайский аэростат. Пентагон считает, что Китай использовал его для шпионажа. Китайские власти утверждают, что аэростат использовали для метеорологических целей. 10 февраля еще один аэростат сбили над Аляской, 12 февраля — на северо-западе Канады. Кому принадлежали эти объекты, пока не известно.

Анастасия Ларина